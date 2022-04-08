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Морская ворона: Камчатский аналог знаменитой рыбе фугу. Находясь на волосок от смерти, она начинает неистово пожирать всё вокруг

Морская ворона: Камчатский аналог знаменитой рыбе фугу. Находясь на волосок от смерти, она начинает неистово пожирать всё вокруг (6 фото)

Автор:
08 апреля 2022 23:34
Метки: интересно   рыбы   факты   
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Когда страшная подруга — это ты, никто даже и не знает, как тебя зовут. И вообще твоё существование мало кого волнует. Каждый наслышан о знаменитой рыбе-фугу, смертоносном и опасном деликатесе. Но при словосочетании «волосатая рогатка» люди максимум похихикают. А ведь наша камчатская рыбина ничем не хуже японской колючки!

Но страшнее — это факт. На первый взгляд даже сложно определить, с какого конца она начинается. Однако стоит дотронуться до рыбки, и всё встанет на свои места — откуда кусает, там и рот! А кусается рогатка охотно, поэтому брать её в руки голыми руками не советуем — велик шанс остаться без пальцев.

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Встретить волосатую рогатку, или морскую ворону, можно в северо-западной части Тихого океана, от Берингова моря до Охотского и Японского морей и до Аляски. Всю свою жизнь она проводит на дне, редко спускаясь на глубину ниже километра. Оставаться незамеченной среди камней, водорослей и других элементов местного ландшафта ей помогают те самые «волоски». Бугорки разной степени отвратительности растут у рыбы по всему телу. Они отлично маскируют её как от охотников, так и от добычи.

Тактика работает безотказно: притворившись обросшим камнем, морская ворона делает внезапный кусь зазевавшейся рыбе, крабу или беспозвоночному. Выбраться из пасти не получится — огромный рот с кучей мелких зубов множат эти шансы на ноль. Саму рогатку от опасностей спасают сотни мелких шипов — ими покрыты все чешуйки рыбы. Если хищник особенно напорист, морская ворона, как и известная рыба-фугу, набирает воздух и раздувается до формы шара. Морские существа интеллектом не блещут, поэтому там работает простое правило: чем ты больше, тем ты опаснее.

Особенных брачных игр волосатки не устраивают, да и на шугаринг перед свиданием не ходят. Икрометание происходит осенью, в сентябре-октябре. Все родительские делишки сводятся к поиску подходящего места для кладки. Самка и самец всплывают ближе к поверхности, находят расщелину между камнями, откладывают икру, и на этом их обязанности всё. Будущих мальков спасает от сиюминутного поедания лишь то, что икринки очень твёрдые, и закусить молодёжью может лишь морской ёж.

Промыслового значения рогатка не имеет. Специально эту рыбину вылавливают разве что в Японии, где любят трапезничать всякими странностями. Для остальных рыбаков морская ворона — незваный гость в рыболовных сетях. А всё из-за дурной привычки: находясь на волосок от смерти, рыба начинает жрать. Могу её понять, стресс многие заедают вкусняшками, но у рогатки аппетиты безумны — она заглатывает всю рыбу вокруг себя. Целиком. Главное, чтобы длина обеда не превышала её собственную, то бишь полметра.

Видимо, с волосатками работает то же закон, что и с котиками — чем ты вреднее и голоднее, тем люди больше умиляются и фотографируют тебя. Потому что, несмотря на свой скверный характер, волосатая рогатка — частый объект для подводных съёмок.

Источник:

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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