Морская ворона: Камчатский аналог знаменитой рыбе фугу. Находясь на волосок от смерти, она начинает неистово пожирать всё вокруг

Встретить волосатую рогатку, или морскую ворону, можно в северо-западной части Тихого океана, от Берингова моря до Охотского и Японского морей и до Аляски. Всю свою жизнь она проводит на дне, редко спускаясь на глубину ниже километра. Оставаться незамеченной среди камней, водорослей и других элементов местного ландшафта ей помогают те самые «волоски». Бугорки разной степени отвратительности растут у рыбы по всему телу. Они отлично маскируют её как от охотников, так и от добычи.