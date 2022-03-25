Британка боится проспать всю жизнь

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23-летняя британка страдает от редкого расстройства сна, из-за которого она спит не только ночью, но и днем несколько часов проводит в постели. она засыпает на экзаменах, дремлет на ходу и боится, что проспит всю свою жизнь - в фигуральном, но отчасти и в реальном смысле.
У 23-летней Хелены Смайт из Кембриджшира идиопатическая гиперсомния, состояние, подобное нарколепсии, которое иногда называют «чрезмерной дневной сонливостью». Женщина говорит, что ее «ненасытная жажда сна», вызванная редким расстройством, лишила ее «многих лет» жизни.
Из-за своей сонливости Хелена чувствует постоянную усталость, которая постоянно подталкивает ее прилечь и вздремнуть. Такой дневной сон может продлиться у нее до трех часов.
Смайт, которая живет с этим расстройством с 12 лет, рассказала, что чувствует себя разбитой, «независимо от того, сколько я сплю ночью». Из-за своего растройства, признается Хелена, она даже задремала во время школьных экзаменов. «Я пропускала школу, отменяла общественные мероприятия и даже заснула во время выпускного экзамена», - говорит Хелена.
Врачи не знают основной причины идиопатической гиперсомнии, поэтому методики полного ее излечения пока не существуют, и больного можно поддерживать только с помощью лекарств.
«Мне пришлось планировать всю свою жизнь вокруг сна и выбирать между наукой и друзьями, - жалуется Хелена. - Я не могу передать вам, как много я упустила в подростковом возрасте, кажется, я провела в кровати тысячу лет». При этом кофе, признается девушка, совсем не помогает ей взбодриться.
Из-за своей сонливости Хелена чувствует постоянную усталость, которая постоянно подталкивает ее прилечь и вздремнуть. Такой дневной сон может продлиться у нее до трех часов.
Смайт, которая живет с этим расстройством с 12 лет, рассказала, что чувствует себя разбитой, «независимо от того, сколько я сплю ночью». Из-за своего растройства, признается Хелена, она даже задремала во время школьных экзаменов. «Я пропускала школу, отменяла общественные мероприятия и даже заснула во время выпускного экзамена», - говорит Хелена.
Врачи не знают основной причины идиопатической гиперсомнии, поэтому методики полного ее излечения пока не существуют, и больного можно поддерживать только с помощью лекарств.
«Мне пришлось планировать всю свою жизнь вокруг сна и выбирать между наукой и друзьями, - жалуется Хелена. - Я не могу передать вам, как много я упустила в подростковом возрасте, кажется, я провела в кровати тысячу лет». При этом кофе, признается девушка, совсем не помогает ей взбодриться.
«У меня ненасытное желание спать, - рассказывает девушка. - Некоторые люди могут просто взбодриться с помощью кофе, но не я. Я должна спать днем каждый день, причем два или три часа за один раз. Основным симптомом моего нездоровья является то, что я чувствую чрезмерную сонливость днем, независимо от того, сколько я сплю ночью или как долго я сплю».
В настоящее время Хелена Смайт принимает участие в исследовании сна в Королевской больнице Папворт в Кембридже, чтобы помочь медикам узнать больше об этом заболевании. Она сказала, что лекарство, которое ей дали, чтобы контролировать сон, помогло. «Мне дают лекарства, которые помогают облегчить мои симптомы, и хотя они не устраняют проблему полностью, качество моей жизни намного лучше, и теперь у меня гораздо более нормальный уровень сна», — сказала она.
Кроме того, она сказала, что строгий распорядок отхода ко сну и то, что она всегда встает в одно и то же время каждый день, также помогли.
Г-жа Смайт также сообщила, что скоро должна выйти на работу на полный рабочий день, и нервничает, что ее потребность в сне может помешать ее карьере.
Исследования распространенности идиопатической гиперсомнии малочисленны, однако ученым удалось установить, что это состояние встречается только у одного из 10 000.
В настоящее время Хелена Смайт принимает участие в исследовании сна в Королевской больнице Папворт в Кембридже, чтобы помочь медикам узнать больше об этом заболевании. Она сказала, что лекарство, которое ей дали, чтобы контролировать сон, помогло. «Мне дают лекарства, которые помогают облегчить мои симптомы, и хотя они не устраняют проблему полностью, качество моей жизни намного лучше, и теперь у меня гораздо более нормальный уровень сна», — сказала она.
Кроме того, она сказала, что строгий распорядок отхода ко сну и то, что она всегда встает в одно и то же время каждый день, также помогли.
Г-жа Смайт также сообщила, что скоро должна выйти на работу на полный рабочий день, и нервничает, что ее потребность в сне может помешать ее карьере.
Исследования распространенности идиопатической гиперсомнии малочисленны, однако ученым удалось установить, что это состояние встречается только у одного из 10 000.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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