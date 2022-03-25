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Британка боится проспать всю жизнь

Британка боится проспать всю жизнь (3 фото)

Автор:
25 марта 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Великобритания   Девушка   истории   необычно   расстройство сна   редкая болезнь   соня   факты   
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23-летняя британка страдает от редкого расстройства сна, из-за которого она спит не только ночью, но и днем несколько часов проводит в постели. она засыпает на экзаменах, дремлет на ходу и боится, что проспит всю свою жизнь - в фигуральном, но отчасти и в реальном смысле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Девушка   истории   необычно   расстройство сна   редкая болезнь   соня   факты   
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1  комментарий
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Клёст 2 часа назад
Мозг зарядку не держит. Бывает.
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