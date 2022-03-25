Британка боится проспать всю жизнь

«У меня ненасытное желание спать, - рассказывает девушка. - Некоторые люди могут просто взбодриться с помощью кофе, но не я. Я должна спать днем каждый день, причем два или три часа за один раз. Основным симптомом моего нездоровья является то, что я чувствую чрезмерную сонливость днем, независимо от того, сколько я сплю ночью или как долго я сплю».

В настоящее время Хелена Смайт принимает участие в исследовании сна в Королевской больнице Папворт в Кембридже, чтобы помочь медикам узнать больше об этом заболевании. Она сказала, что лекарство, которое ей дали, чтобы контролировать сон, помогло. «Мне дают лекарства, которые помогают облегчить мои симптомы, и хотя они не устраняют проблему полностью, качество моей жизни намного лучше, и теперь у меня гораздо более нормальный уровень сна», — сказала она.

Кроме того, она сказала, что строгий распорядок отхода ко сну и то, что она всегда встает в одно и то же время каждый день, также помогли.

Г-жа Смайт также сообщила, что скоро должна выйти на работу на полный рабочий день, и нервничает, что ее потребность в сне может помешать ее карьере.

Исследования распространенности идиопатической гиперсомнии малочисленны, однако ученым удалось установить, что это состояние встречается только у одного из 10 000.