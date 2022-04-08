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Эти фото людей с затонувшего корабля просто завораживают своей страшной красотой

Эти фото людей с затонувшего корабля просто завораживают своей страшной красотой (5 фото)

Автор:
08 апреля 2022 02:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Девушка   калифорния   корабль   крушение   мона лиза   судно   фотография   шторм   
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Судно ушло под воду 165 лет назад. Сейчас его называют «золотым кораблём».

3 сентября 1857 года корабль под названием «Центральная Америка» отправился из Панамы в Нью-Йорк. На борту у него было пять сотен пассажиров и 9 тонн чистого золота. Его добыли в Калифорнии, во время «золотой лихорадки».

До Нью-Йорка было 24 дня пути и пассажиры настроились на лёгкое и комфортное путешествие. С выпивкой, игрой в карты, а может, и небольшим флиртом - почему бы и нет? Но случилась беда.

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9 сентября на корабль налетел сильнейший шторм. Обшивка одного из отсеков не выдержала напора стихии и в пробоину хлынула вода. Её пытались откачивать насосами, но потом отказал паровой котёл и пассажиры поняли, что им настал конец. К их чести, многие не растерялись - дождались небольшого затишья, погрузили своих жён и детей на лодки и переправили их на борт проходящего брига. Так удалось спасти 155 человек. Потом стихия вновь разбушевалась, корабли разметало и дела у «Центральной Америки» стали совсем плохи.

Но пассажиры не сдавались и даже пытались починить паровой котёл - бесполезно. 12 сентября судно встало в воде почти вертикально и тяжело и мучительно пошло ко дну. К месту крушения успел подойти норвежский баркас и спас из воды 50 оставшихся в живых людей. Больше не спасся никто.

Шли годы, трагедия постепенно забылась, а вот память о том, что корабль вёз золото - осталась. И его искали: разные поисковые команды потратили кучу времени, прочёсывая предполагаемое место аварии. Дело осложнялось тем, что точка затопления судна была неизвестна, всё-таки был шторм, поэтому верных координат не было. Искать приходилось «плюс-минус несколько километров». В итоге корабль обнаружили лишь в 1988 году и удачливая поисковая команда в буквальном смысле слова озолотилась. Но кроме слитков драгоценного металла они подняли со дна ещё кое-что.

В середине XIX века были очень популярны дагерротипы - снимки на металлической пластине, и амбротипы - стеклянные негативы. Дагерротипы обладали эффектом отражения в зеркале, фотографии получались точными и завораживающими. Их было много на борту «Центральной Америки» и через 165 лет они попали в руки поисковой команды.

Среди всех фотографий особняком стоит вот эта, её назвали «подводная Мона Лиза», по всей видимости, она сделана незадолго до отплытия.

Когда стали наводить справки, выяснилось, что она погибла вместе с кораблём. С фотографии смотрит молодая девушка со спокойной мягкостью и красотой. Она ещё не знает, что жить ей осталось всего несколько дней.
















Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   калифорния   корабль   крушение   мона лиза   судно   фотография   шторм   
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