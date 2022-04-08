Эти фото людей с затонувшего корабля просто завораживают своей страшной красотой

3 сентября 1857 года корабль под названием «Центральная Америка» отправился из Панамы в Нью-Йорк. На борту у него было пять сотен пассажиров и 9 тонн чистого золота. Его добыли в Калифорнии, во время «золотой лихорадки».

До Нью-Йорка было 24 дня пути и пассажиры настроились на лёгкое и комфортное путешествие. С выпивкой, игрой в карты, а может, и небольшим флиртом - почему бы и нет? Но случилась беда.