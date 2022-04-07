«Это просто издевательство»: в Британии с охраняемой военной базы украли топливо на четверть миллиона фунтов

В Британии возмущены: «Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней. Тот факт, что корабль остался таким уязвимым и незащищенным — просто издевательство».

Теперь «военно-морской флот в ярости», потому что грабители поставили руководителей Министерства обороны в неловкое положение — упёрли дизельное топливо на военно-морской базе строгого режима. И что самое обидное для военных - у них больше месяца спокойно сливали горючку. Теперь они совместно с полицией начали «срочное расследование».

Если бы им попался хоть один толковый опер из России, тот бы сразу сказал - трясите охрану, снабженца и командира базы - потому что все в деле). И через час вопрос был бы закрыт - вместе с участниками.