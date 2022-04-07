«Это просто издевательство»: в Британии с охраняемой военной базы украли топливо на четверть миллиона фунтов

Командование «в ярости» - оказалось, что горючее сливали несколько недель.
В Великобритании объявились «расхитители» военных баз. В течение нескольких недель они сливали топливо в порту города Плимут, где находится одна из крупнейших баз военно-морского флота.
Горючее предназначалось для десантного военного корабля Bulwark водоизмещением в 19,5 тысячи тонн, который может перевозить до 325 моряков и 405 военнослужащих. Как заявляют в британских ВМФ: «Судно является жизненно важной частью обороны Великобритании». В общем, теперь эта «жизненно важная часть» недосчитается топлива на сумму четверть миллиона фунтов (326 тысяч долларов или 27 миллионов рублей).
В Британии возмущены: «Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней. Тот факт, что корабль остался таким уязвимым и незащищенным — просто издевательство».
Теперь «военно-морской флот в ярости», потому что грабители поставили руководителей Министерства обороны в неловкое положение — упёрли дизельное топливо на военно-морской базе строгого режима. И что самое обидное для военных - у них больше месяца спокойно сливали горючку. Теперь они совместно с полицией начали «срочное расследование».
Если бы им попался хоть один толковый опер из России, тот бы сразу сказал - трясите охрану, снабженца и командира базы - потому что все в деле). И через час вопрос был бы закрыт - вместе с участниками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или тоннах...
"Во-о-от, предупреждать надо...Я тоже слил... А полбака и полбака это ж по-любому бак получается, так ведь?"(с)