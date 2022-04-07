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«Это просто издевательство»: в Британии с охраняемой военной базы украли топливо на четверть миллиона фунтов

«Это просто издевательство»: в Британии с охраняемой военной базы украли топливо на четверть миллиона фунтов (2 фото)

Автор:
07 апреля 2022 14:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: британия   вмф   военные   горючее   корабль   кража   топливо   флот   
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Командование «в ярости» - оказалось, что горючее сливали несколько недель.

В Великобритании объявились «расхитители» военных баз. В течение нескольких недель они сливали топливо в порту города Плимут, где находится одна из крупнейших баз военно-морского флота.

Горючее предназначалось для десантного военного корабля Bulwark водоизмещением в 19,5 тысячи тонн, который может перевозить до 325 моряков и 405 военнослужащих. Как заявляют в британских ВМФ: «Судно является жизненно важной частью обороны Великобритании». В общем, теперь эта «жизненно важная часть» недосчитается топлива на сумму четверть миллиона фунтов (326 тысяч долларов или 27 миллионов рублей).

В Британии возмущены: «Ошеломляющая кража произошла, когда цены на топливо выросли до рекордных уровней. Тот факт, что корабль остался таким уязвимым и незащищенным — просто издевательство».

Теперь «военно-морской флот в ярости», потому что грабители поставили руководителей Министерства обороны в неловкое положение — упёрли дизельное топливо на военно-морской базе строгого режима. И что самое обидное для военных - у них больше месяца спокойно сливали горючку. Теперь они совместно с полицией начали «срочное расследование».

Если бы им попался хоть один толковый опер из России, тот бы сразу сказал - трясите охрану, снабженца и командира базы - потому что все в деле). И через час вопрос был бы закрыт - вместе с участниками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: британия   вмф   военные   горючее   корабль   кража   топливо   флот   
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9  комментариев
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87
чахлик невмерущий 56 минут назад
Очень жалко англичан! Обидно просто за них!Это же уму непостижимо - воровать в армии!
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5k
Mowgley 3 минуты назад
Как такое могло случиться в справедливой и благополучной Британии, которая учит весь мир, как правильно жить? Нипанятна.
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5k
Ыукп 16 минут назад
К черту подробности, сколько это в литрах?
Или тоннах...
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21k
Слепой Пью 45 минут назад
Сдается, кто-то из Одессы уже эмигрировал в Мелкобританию и насливал первоначальный капитал.
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78
хитрый особист Час назад
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8
Thomsen Час назад
Чего-то "День радио" вспомнил:
"Во-о-от, предупреждать надо...Я тоже слил... А полбака и полбака это ж по-любому бак получается, так ведь?"(с)
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7k
Колорад Час назад
Фото со спутника
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13k
Kucher 2 часа назад
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August

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