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Никита Михайловский: ему и не снилась такая судьба

Никита Михайловский: ему и не снилась такая судьба (16 фото)

Автор:
08 апреля 2022 17:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   биография   люди   мужчина   слава   советские актеры   факты   фото   
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У него было прозвище "дедушка", потому что Михайловский был не по годам мудр и торопился жить, будто бы зная, что ему отмерено всего 27 лет...
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Метки: актеры   биография   люди   мужчина   слава   советские актеры   факты   фото   
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2  комментария
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Григорий 14 минут назад
Как у всех этих простых людей получается, что живут и лечатся в Англии, а зарабатывают здесь?*
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