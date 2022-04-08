Никита Михайловский: ему и не снилась такая судьба

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У него было прозвище "дедушка", потому что Михайловский был не по годам мудр и торопился жить, будто бы зная, что ему отмерено всего 27 лет...
8 апреля 1991 года Никита отметил свой последний день рождения, а через две недели, 21 апреля, умер. Он ушёл на самом взлёте, перспективный, умный и недавно обвенчавшийся с художницей Катей.
Михайловский успел сыграть в 19 фильмах (но главным из них считается "Вам и не снилось..."), устраивал выставки авторских художественных работ, был дважды женат, стал папой Сонечки, а вот о существовании внебрачного сына Сергея он так и не узнал.
Михайловский успел сыграть в 19 фильмах (но главным из них считается "Вам и не снилось..."), устраивал выставки авторских художественных работ, был дважды женат, стал папой Сонечки, а вот о существовании внебрачного сына Сергея он так и не узнал.
Очень символично, что в повести Галины Щербаковой, по которой был снят фильм "Вам и не снилось..." финал предполагался трагический: Рома разбился, выпав из окна. Но Щербакова концовку переделала, сделав так, что сугроб смягчил падение мальчика и Катя помогает любимому подняться. Но реальность - это не книга, переписать в ней ничего нельзя.
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Никита рос в творческой среде - папа был режиссёром, а мама моделью. Через несколько лет после свадьбы родители мальчика развелись и вскоре у него появился отчим - будущий директор "Ленфильма" Виктор Сергеев. Достаточно долго Никита думал, что Сергеев и есть его биологический отец, ведь тот относился к нему как к собственному сыну.
"Он был очень трогательным и отзывчивым человеком. Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке, посчитал, что ему она нужнее", - вспоминал Виктор Сергеев.
"Он был очень трогательным и отзывчивым человеком. Как-то он вернулся с улицы без курточки, хотя было уже достаточно холодно. Когда я начал выяснять, в чем дело, он рассказал, что отдал ее какому-то плохо одетому мальчишке, посчитал, что ему она нужнее", - вспоминал Виктор Сергеев.
Впервые Михайловский появился на экране в возрасте пяти лет, в картине "Ночь на 14-й параллели". Потом были фильмы "Объяснение в любви", "Пятёрка за лето", "Дети как дети". В становлении карьеры помогла Никите и мама - она записала его в известное модельное агентство Ленинграда.
В 16 лет в жизни Никиты произошёл перелом: от врождённого порока сердца скончалась его мама и на экраны вышел фильм "Вам и не снилось", который сделал его настоящей звездой. Советскую драму о Ромео и Джульетте 80-х посмотрели 26 млн человек. Рома Лавочкин и Катя Шевченко стали одними из самых любимых персонажей советских зрителей. Роль влюблённой Кати сыграла хрупкая и маленькая Татьяна Аксюта, которой на момент съемок было 23 года, она уже окончила ГИТИС и была замужем. А вот Галину Щербакову, автора повести, больше поразил юный Михайловский, такой естественный и талантливый в кадре.
"Мы рыдали - он был совершенством! - рассказывала сценарист. - Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него".
"Мы рыдали - он был совершенством! - рассказывала сценарист. - Казалось, что юный 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнерша. Он не актерствовал, он просто жил в кадре, пропуская через себя все эмоции своего героя, буквально перерождаясь в него".
После такой славы Никита достаточно легко поступил в ЛГИТМиК, но бешеная популярность стала быстро его утомлять. Он тогда погрузился в полуподпольную ленинградскую культуру 80-х и стал символом андеграунда. Никита основал неформатную студию "Театр-Театр", а позже поступил на режиссёрские курсы. Ни у кого не было сомнений, что он станет очень талантливым постановщиком. Но он пробыл в школе драматургии только один год: многое в работе за кадром он и так знал, а совмещать учёбу со съемками и веселыми встречами с друзьями , просто не успевал.
По окончании ЛГИТМиК Михайловский снимался, чтобы были деньги, хотя ему было откровенно тесно в образах, предлагаемых режиссёрами. В его фильмографии роль военкора в "Ради нескольких строчек", страхового агента в "Акселератке", Толи в "Зонтике для новобрачных" и Игоря Николаевича в "Мисс миллионерше". Роль лейтенанта милиции в "Палаче" стала его последней...
Жена отчима Михайловского Ирина Каверзина рассказывала, что её добрый пасынок чуть было не женился фиктивно, чтобы помочь студентке ГИТИСа получить питерскую прописке. Сергеев серьезно воспротивился этому браку, пригрозив, что перестанет помогать Никите.
"Дело поломали. Эта девочка, как я узнала намного позже, была Лариса Гузеева", - рассказала Каверзина в документальном фильме "Никита Михайловский. Я вам буду сниться…"
"Дело поломали. Эта девочка, как я узнала намного позже, была Лариса Гузеева", - рассказала Каверзина в документальном фильме "Никита Михайловский. Я вам буду сниться…"
Михайловский был очень романтичным и влюбчивым юношей, а после роли Ромы к этому добавилась и популярность. Как говорили его однокурсники - каждая девушка СССР мечтала выйти за него замуж. Но еще при поступлении в институт, когда Никита репетировал отрывок из "Ревизора" с Татьяной Кузнецовой, все решили: вот и нашлась его любимая.
"Никто не знал, когда приземлится мой самолет, а он откуда-то узнавал, в шесть утра уже ждал меня в Пулково. Где-то доставал французские духи в подарок, имя мне подарил - Тоха, так и прижилось… И я никогда не ревновала его: если Никите было хорошо, значит, все правильно. Никогда больше в жизни такого не было", - признавалась Татьяна.
"Никто не знал, когда приземлится мой самолет, а он откуда-то узнавал, в шесть утра уже ждал меня в Пулково. Где-то доставал французские духи в подарок, имя мне подарил - Тоха, так и прижилось… И я никогда не ревновала его: если Никите было хорошо, значит, все правильно. Никогда больше в жизни такого не было", - признавалась Татьяна.
Как-то раз в компании друзей к Никите зашла актриса, которая стала потом модельером, Анастасия Сорочан: "Он был так потрясен моей красотой неземной, что у него случился сердечный приступ. Причем мы сначала решили, что это такая актерская его подготовка, но в итоге пришлось вызывать скорую, помогать ему валидолом и корвалолом», - рассказывала Анастасия.
Всё окружение Никиты считали Сорочан идеальной красавицей, но она выбрала только Никиту. Роман был бурный и пара быстро поженилась. Хотелось бы сказать, что Никита торопился, предчувствуя, что ему недолго осталось, но причина была более прозаичной - Настя забеременела.
В 1986 году у Насти и Никиты родилась дочка Софья. Семья жила у Настиной мамы поначалу, Никита не хотел переезжать в свою квартиру: в ней постоянно находились его друзья. Но вскоре пришлось перебраться в квартиру на Скороходова. Друзья, правда, никуда не делись и даже когда Никита уезжал сниматься, то Настя с Соней были всегда окружены большим количеством народа.
"Мне было очень весело с этими людьми. Они все меня любили, как-то ухаживали за мной".
Всё окружение Никиты считали Сорочан идеальной красавицей, но она выбрала только Никиту. Роман был бурный и пара быстро поженилась. Хотелось бы сказать, что Никита торопился, предчувствуя, что ему недолго осталось, но причина была более прозаичной - Настя забеременела.
В 1986 году у Насти и Никиты родилась дочка Софья. Семья жила у Настиной мамы поначалу, Никита не хотел переезжать в свою квартиру: в ней постоянно находились его друзья. Но вскоре пришлось перебраться в квартиру на Скороходова. Друзья, правда, никуда не делись и даже когда Никита уезжал сниматься, то Настя с Соней были всегда окружены большим количеством народа.
"Мне было очень весело с этими людьми. Они все меня любили, как-то ухаживали за мной".
Но Анастасию несколько угнетало просто сидеть дома с ребёнком, поджидая мужа с бесконечных съемок. Она хотела самореализации. В отношениях стали появляться проблемы и молодой спешный брак стал давать трещину. Настя с Соней уехали в Москву, где девочку воспитывала в основном бабушка. Никита часто приезжал к дочери, общался с ней, забирал на прогулки.
На съемках "Эсперанса" Михайловский познакомился с художником по костюмам Катей и влюбился. Вскоре он познакомил ее с дочерью и девушка искренне привязалась к ней. Никита понял, что встретил свою истинную любовь и сделал ей предложение.
Катя заботилась о Никите, превратила его дом в очень уютное место, украсив его картинками. Рисовать стал и Никита, который был талантлив во всём: в конце 80-х его картины выставлялись в России, а в 1990-м уже в Лондоне. Средства, которые он выручил от продажи картин он передал в фонд помощи детям, больным раком.
Катя заботилась о Никите, превратила его дом в очень уютное место, украсив его картинками. Рисовать стал и Никита, который был талантлив во всём: в конце 80-х его картины выставлялись в России, а в 1990-м уже в Лондоне. Средства, которые он выручил от продажи картин он передал в фонд помощи детям, больным раком.
После выставки прошло два месяца, когда Никита заметил, что стал очень быстро уставать. Сначала он списывал это на рабочие нагрузки, потом на ангину. Страшный диагноз - лейкемия выявили только когда вылезли лимфоузлы. О болезни артиста объявил по ТВ Александр Невзоров в программе "600 секунд" и после этого коллеги и поклонники актера начали собирать средства.
Операция нужна была срочно и Никита с Екатериной уехали в Великобританию. Краткая ремиссия сначала воодушевила Никиту и его близких. Но ненадолго...
Операция нужна была срочно и Никита с Екатериной уехали в Великобританию. Краткая ремиссия сначала воодушевила Никиту и его близких. Но ненадолго...
Улучшение было кратковременным и Никиту уже ничего не могло спасти. Актер вернулся в Россию, чтобы попрощаться с близкими. Друзья рассказывали, что Михайловский до самого конца оставался жизнерадостным и бодрым, будто в отпуск собирался, а не умирать.
"Мне врезались в память последние минуты. Я подошла прощаться, и вот это ощущение стриженых волос на щеке помню очень сильно. Все, больше я его не видела", - плача поделилась Ирина Каверзина.
"Мне врезались в память последние минуты. Я подошла прощаться, и вот это ощущение стриженых волос на щеке помню очень сильно. Все, больше я его не видела", - плача поделилась Ирина Каверзина.
Никита Михайловский подарил нам двадцать киноролей, сотни рисунков, которые хранят его друзья, прекрасная дочка Софья. Но только через много лет после смерти Никиты близкие узнали, что у него есть еще и сын Сергей.
"Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа", - рассказала Каверзина.
Сергей живёт в Питере и каждый отмечает, как сильно он похож на отца. Заметила это и Софья. Дети Михайловского не только познакомились, они начали общаться и стали крепкими друзьями.
"Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа", - рассказала Каверзина.
Сергей живёт в Питере и каждый отмечает, как сильно он похож на отца. Заметила это и Софья. Дети Михайловского не только познакомились, они начали общаться и стали крепкими друзьями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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