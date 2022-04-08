Никита Михайловский: ему и не снилась такая судьба

Как-то раз в компании друзей к Никите зашла актриса, которая стала потом модельером, Анастасия Сорочан: "Он был так потрясен моей красотой неземной, что у него случился сердечный приступ. Причем мы сначала решили, что это такая актерская его подготовка, но в итоге пришлось вызывать скорую, помогать ему валидолом и корвалолом», - рассказывала Анастасия.

Всё окружение Никиты считали Сорочан идеальной красавицей, но она выбрала только Никиту. Роман был бурный и пара быстро поженилась. Хотелось бы сказать, что Никита торопился, предчувствуя, что ему недолго осталось, но причина была более прозаичной - Настя забеременела.



В 1986 году у Насти и Никиты родилась дочка Софья. Семья жила у Настиной мамы поначалу, Никита не хотел переезжать в свою квартиру: в ней постоянно находились его друзья. Но вскоре пришлось перебраться в квартиру на Скороходова. Друзья, правда, никуда не делись и даже когда Никита уезжал сниматься, то Настя с Соней были всегда окружены большим количеством народа.

"Мне было очень весело с этими людьми. Они все меня любили, как-то ухаживали за мной".