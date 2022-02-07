Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов

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Актера нет уже почти 15 лет. На закате своей жизни он практически не снимался и не давал интервью. Многие даже и не заметили его кончины. А ведь в 70-х - 80-х он был необычайно популярен.
Кононов сложно подходит под звание "красавец". Ни стати, ни мужественной внешности. Но зрители его действительно любили - за образы, воплощаемые им на экране: светлые, наивные, благородные. По-детски трогательные. И тем удивительнее, что в жизни он был совершенной противоположностью своим персонажам. Не совсем уж плохой человек, нет. Но и невинный ребенок.
Михаил Кононов родился 25 апреля 1940 года в Москве. Его отец был швейцаром, а мама поваром. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. Мама, чтобы сохранить сыну жизнь, отправила маленького Мишу в деревню под Тулу, к своей сестре. После того, как этот населенный пункт был на время захвачен немцами (Красная Армия отбила его), мама забрала мальчика обратно в Москву.
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По окончании войны Кононов, учась в школе, занимался в театральном кружке при Дворце пионеров. Он обожал играть в спектаклях и вкладывал в них всю душу. Конечно же после школы он пошел поступать в театральное училище. Выбор пал на ВТУ им. Щукина. Преподаватели ценили молодое дарование, а вот со студентами отношения не складывались - его единственным другом был Олег Даль. Тяжелый характер Кононова уже тогда проявлялся: он мог вспылить, нагрубить, отчитать. Однако, "Щуку" он все-таки закончил и поступил на службу в Малый театр.
В театре он прослужил всего пять лет. Есть версия, что причиной его ухода стал неуживчивый характер - на одной из репетиций Михаил Иванович вступил в спор с режиссером и высказал все, что о нем думает. Скандал был колоссальный и после такого в театре находиться Кононову стало невозможно.
Но к тому моменту Кононов уже был достаточно востребован в кино. На длительный срок он вошел в штат Киностудии имени Горького и дебютировал в фильме "Наш общий друг" (1961). Режиссеры увидели маленького и нелепого человека, который очень хорошо и органично смотрелся в кадре. На актера посыпались предложения, за довольно-таки короткий срок он сыграл во многих картинах, правда поначалу лишь в эпизодах.
Прорывной ролью для него стал Алексей Бычков в фильме "Начальник Чукотки" (1966). Фильм получился очень хорошим, а Михаил Кононов великолепно сыграл роль молодого чекиста, став знаменитым на всю страну. Пошли серьезные предложения и не только в комедиях,
1968 год. Роль младшего лейтенанта Малешкина в военной драме "На войне как на войне" стала одной из его лучших.
70-е и 80-е годы стали очень удачными для актера. Самые известные его фильмы: "В огне брода нет" (1967), "Здравствуй и прощай" (1972), "Большая перемена" (1973) , "Сибириада" (1978), "Василий и Василиса" (1981).
В основном все его герои - это наивные, в чем-то глуповатые и комичные люди. Внешность Михаила Кононова сыграла здесь не последнюю роль - даже во взрослом уже возрасте он выглядел как подросток. Да и в голосе были мягкие детские ноты.
70-е и 80-е годы стали очень удачными для актера. Самые известные его фильмы: "В огне брода нет" (1967), "Здравствуй и прощай" (1972), "Большая перемена" (1973) , "Сибириада" (1978), "Василий и Василиса" (1981).
В основном все его герои - это наивные, в чем-то глуповатые и комичные люди. Внешность Михаила Кононова сыграла здесь не последнюю роль - даже во взрослом уже возрасте он выглядел как подросток. Да и в голосе были мягкие детские ноты.
Кононова огорчало то, что режиссеры не могут никак увидеть в нем разнопланового актера. Амплуа глуповатого юноши ему уже надоело и он стал от таких ролей отказываться. Он даже чуть не отказался сниматься в "Большой перемене" и мало кому известно, что Нестора Петровича изначально предлагали сыграть Андрею Мягкову и вроде бы даже сценарий писали под него. Однако Мягков поставил условие, что Светлану Афанасьевну (учительницу литературы) должна была сыграть его жена, Анастасия Вознесенская. Руководство картины с таким положением дел не согласилось и Мягков от роли отказался. И Алексей Коренев (режиссер) решил позвать Михаила Кононова, которому вначале показались и сценарий, и персонаж довольно-таки глупыми.
Режиссер с трудом уговорил актера. Съемки начались и Алексей Коренев признавался потом, в процессе работы, что не раз пожалел о своем выборе. Свой трудный характер Кононов на съемочной площадке показал во всей красе. Спорил со съемочной группой, мог в лицо другому актеру в хамской форме высказать свои претензии, как-то раз наскандалив на площадке, прямо поперек съемки уехал в другой город.
Любимый миллионами Нестор Петрович в жизни оказался совершенно не таким добрым и отзывчивым. Группа на себе испытала все сложности работы с актером. Но, несмотря на конфликты в процессе создания фильма, он удался! Эта картина стала действительно народной и советские зрители мгновенно полюбили ее.
А вот Кононов до конца жизни считал это кино глупым. Но вместе с тем высоко оценил работу своих коллег по съемочной площадке, несмотря на частые ссоры с ними. В своих воспоминаниях он писал, что успех "Большой перемены" обусловлен лишь талантом тех великих актеров, что снимались вместе с ним. Ну что ж, хоть что-то хорошее.
Личная жизнь
Отец Михаила Кононова вскоре после Победы скончался от ран, полученных на фронте. Воспитывала будущего актера мама - женщина тоже непростого характера. Став старше, Михаил Иванович взял на себя заботу о единственном родном человеке.
Когда позже он познакомился со своей будущей женой Натальей, то девушка маме категорически не понравилась. Ревность? Женщины не сошлись характерами? Сложно сказать наверняка, но в конфликт в семье Михаила Кононова долго назревал и закончился трагедией.
Когда позже он познакомился со своей будущей женой Натальей, то девушка маме категорически не понравилась. Ревность? Женщины не сошлись характерами? Сложно сказать наверняка, но в конфликт в семье Михаила Кононова долго назревал и закончился трагедией.
Михаил, обожавший свою невесту, женился на ней в 1969 году. Жить им приходилось вместе с мамой актера и они, порой, на время уезжали к родителям Натальи, когда обстановка становилась совсем уж раскаленной.
Но Михаил все равно возвращался к маме, он просто не мог оставить ее одну. Женщина продолжала бойкот невестки, а вместе с ней и родного сына. И в итоге "отомстила" за такое вот "предательство": в день рождения Михаила Кононова его мать покончила с собой.
Михаил Иванович до конца своих дней не мог оправиться от этой чудовищной трагедии. Многие уверены, что именно с того дня рождения он озлобился на весь мир.
Но Михаил все равно возвращался к маме, он просто не мог оставить ее одну. Женщина продолжала бойкот невестки, а вместе с ней и родного сына. И в итоге "отомстила" за такое вот "предательство": в день рождения Михаила Кононова его мать покончила с собой.
Михаил Иванович до конца своих дней не мог оправиться от этой чудовищной трагедии. Многие уверены, что именно с того дня рождения он озлобился на весь мир.
Со своей женой он прожил 38 лет очень непростых лет. Она вспоминала, что Михаил Иванович после трагедии стал еще более раздражительным, замкнулся и перестал общаться со многими друзьями. Ни о каком ребенке и речи быть не могло, он буквально запретил Наталье рожать. Детей у них так и не было.
Какое-то время он спасался работой - актер много снимался и несмотря на его характер и озлобленность режиссеры Кононова ценили. В его фильмографии больше пятидесяти ролей в прекрасных фильмах.
Но когда настали девяностые, то и этой отдушины не стало. Предложения поступали, но сценарии были столь ужасны и бездарны, что актер отказывался от них. Даже когда денег еле-еле хватало на еду. Друзья актера вспоминали, что он искренне был разочарован тотальной деградацией отечественного кино. Да. Наступившей России не нужны были милые и простоватые чудаки. Спрос появился на персонажей прямо противоположных.
Но когда настали девяностые, то и этой отдушины не стало. Предложения поступали, но сценарии были столь ужасны и бездарны, что актер отказывался от них. Даже когда денег еле-еле хватало на еду. Друзья актера вспоминали, что он искренне был разочарован тотальной деградацией отечественного кино. Да. Наступившей России не нужны были милые и простоватые чудаки. Спрос появился на персонажей прямо противоположных.
Наталья переехала в недостроенный загородный дом. А пожилой Михаил Кононов поселил у себя некоторую "начинающую актрису" Риту. Ну вроде бы да, юная девушка ухаживает за старым и уважаемым актером. Ожидаемо, что все чуть ли не закончилось потерей квартиры, если бы не жена Кононова, которая успела пресечь аферу. Но через короткое время неизвестные сильно избили Михаила Ивановича. Скорее всего, из-за той же квартиры.
Он сильно болел. Летом 2007 года Михаила Кононова срочно госпитализировали с пневмонией. Две недели в больнице, огромные усилия врачей... Но все безрезультатно.
Актер скончался 16 июля 2007 года. Михаил Иванович Кононов был невероятно талантливым актером, с крайне непростым, неуживчивым и скандальным характером. Но все-таки, спасибо ему за те роли, которые он нам подарил.
Актер скончался 16 июля 2007 года. Михаил Иванович Кононов был невероятно талантливым актером, с крайне непростым, неуживчивым и скандальным характером. Но все-таки, спасибо ему за те роли, которые он нам подарил.
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И еще не понимаю - как можно категорически запретить жене рожать, и насколько она шла на поводу у этой семейки...
Но, ИМХО конечно, мне он запомнился по ролям в "Начальнике Чукотки", "Гостье из будущего" и "Большой перемене"
Невозможно представить Нестора Петровича таким вот, ну по сути, злобным самодуром.