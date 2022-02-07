Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов

Михаил, обожавший свою невесту, женился на ней в 1969 году. Жить им приходилось вместе с мамой актера и они, порой, на время уезжали к родителям Натальи, когда обстановка становилась совсем уж раскаленной.

Но Михаил все равно возвращался к маме, он просто не мог оставить ее одну. Женщина продолжала бойкот невестки, а вместе с ней и родного сына. И в итоге "отомстила" за такое вот "предательство": в день рождения Михаила Кононова его мать покончила с собой.

Михаил Иванович до конца своих дней не мог оправиться от этой чудовищной трагедии. Многие уверены, что именно с того дня рождения он озлобился на весь мир.