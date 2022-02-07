FISHKINET
Сообщество RealFishki 249 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов

Диктатор с детским лицом: Михаил Кононов (17 фото)

Автор:
07 февраля 2022 16:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   кино   люди   слава   советские актеры   советское кино   
2729
17
Актера нет уже почти 15 лет. На закате своей жизни он практически не снимался и не давал интервью. Многие даже и не заметили его кончины. А ведь в 70-х - 80-х он был необычайно популярен.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   биография   кино   люди   слава   советские актеры   советское кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Duckk 2 часа назад
Крыс с планеты Крокрыс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex Полчаса назад
к концу жизни жалел что нет детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Трив 53 минуты назад
"Трудный характер" - хреновый человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна Час назад
А мне почему-то кажется, что самая его роль "про него" - это в фиьме "Здравствуй и прощай"...
И еще не понимаю - как можно категорически запретить жене рожать, и насколько она шла на поводу у этой семейки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов Час назад
Как говорил сам Михаил Иванович о своей работе в "Большой перемене" - " ... я НЕНАВИДЕЛ своего Нестора Северова..."
Но, ИМХО конечно, мне он запомнился по ролям в "Начальнике Чукотки", "Гостье из будущего" и "Большой перемене"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ego sum qui sum Час назад
если актер в жизни не похож на своих персонажей, это говорит о том, что он хороший актер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Николай Баранов Ego sum qui sum 36 минут назад
Ну да, сыграть персонажа, похожего на себя самого, несложно. Даже в роль входить не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Nikita 2 часа назад
Если так начать копать, то у многих любимцев публики будет характер "не очень"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−198
Показать ещё
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео) Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео) Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя? Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя? Интересные факты из жизни Евгения Леонова Интересные факты из жизни Евгения Леонова Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова Девочки-красавицы советского кино: какими они стали Девочки-красавицы советского кино: какими они стали Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91399



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
54
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
11
36
Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло
Набирающие популярность в сообществах
Роман Тимохин - мечты о Мадриде в снежной Москве
0
1
Роман Тимохин - мечты о Мадриде в снежной Москве
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 4 февраля
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
1

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#прикол#Приколы#Россия#Ynews#страна#комментарии#сатира#подборка
#фото#интересно#животные#СССР#дтп#Разное#ватермарк#норвегия#авто аварии#Китай
#факты#история#картинки#Спорт#фотографии#интересное#аварии#олимпиада#Олимпиада-2022#новости

На что жалуетесь?

Вернуться