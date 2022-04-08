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17 фотографий, который демонстрируют, какой след оставляет время на привычных вещах

17 фотографий, который демонстрируют, какой след оставляет время на привычных вещах (18 фото)

Автор:
08 апреля 2022 11:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   вещи   подборка   след   удивительно   фото   
1127
18

Время — штука беспощадная и безжалостная. Всё ему подвластно, и на всём оно оставляет свой след.

Любимые игрушки, которые не хочется выпускать из рук, рано или поздно перестают быть пушистыми и яркими, обувь теряет товарный вид. Даже металлические предметы ржавеют и стачиваются. Мы собрали для вас примеры того, как время меняет привычные вещи.


Клип-борд, видавший виды

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Щётки, одной из которых год, а другой — день

Бутылка, из которой пили воду 6 лет

Плюшевая игрушка моего детства с новенькой, муж купил её для нашей дочери

Моя 13-летняя мышка рядом со своей преемницей

Старый и новый нож

Использовал тот, что справа, чтобы выучить песню Стиви Рэя Вона

Очень старый дорожный знак

Когда примерно два с половиной года игрушку таскали буквально везде

Бронзовый часовой пинцет после двух лет ежедневного использования

Оба медведя когда-то были одинаковыми

Двухлетние кроссовки и те, что только что вытащили из коробки

Новая пара спустя 12 лет

Разница между ручками тёплой и холодной воды

Капа, которой 4 месяца, и новая

Вот как может сточиться нож

Брелок на моем основном наборе ключей и на запасном

Источник:

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Метки: Время   было стало   вещи   подборка   след   удивительно   фото   
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4  комментария
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14k
Bill 45 минут назад
Про бронзовый пинцет - не верю.
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9k
Hunson Abadeer 16 минут назад
половина из них - просто скупердяи, до посинения будут гонять грошовые вещи
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2k
Сергей Полчаса назад
Продолжать пользоваться таким - себя не уважать!
Новый стоит копейки
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6k
au3 Полчаса назад
Не увидел следа времени. Есть след от использования.
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