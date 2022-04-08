17 фотографий, который демонстрируют, какой след оставляет время на привычных вещах

Любимые игрушки, которые не хочется выпускать из рук, рано или поздно перестают быть пушистыми и яркими, обувь теряет товарный вид. Даже металлические предметы ржавеют и стачиваются. Мы собрали для вас примеры того, как время меняет привычные вещи.

Клип-борд, видавший виды