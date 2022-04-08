17 фотографий, который демонстрируют, какой след оставляет время на привычных вещах

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Время — штука беспощадная и безжалостная. Всё ему подвластно, и на всём оно оставляет свой след.
Любимые игрушки, которые не хочется выпускать из рук, рано или поздно перестают быть пушистыми и яркими, обувь теряет товарный вид. Даже металлические предметы ржавеют и стачиваются. Мы собрали для вас примеры того, как время меняет привычные вещи.
Клип-борд, видавший виды
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Щётки, одной из которых год, а другой — день
Бутылка, из которой пили воду 6 лет
Плюшевая игрушка моего детства с новенькой, муж купил её для нашей дочери
Моя 13-летняя мышка рядом со своей преемницей
Старый и новый нож
Использовал тот, что справа, чтобы выучить песню Стиви Рэя Вона
Очень старый дорожный знак
Когда примерно два с половиной года игрушку таскали буквально везде
Бронзовый часовой пинцет после двух лет ежедневного использования
Оба медведя когда-то были одинаковыми
Двухлетние кроссовки и те, что только что вытащили из коробки
Новая пара спустя 12 лет
Разница между ручками тёплой и холодной воды
Капа, которой 4 месяца, и новая
Вот как может сточиться нож
Брелок на моем основном наборе ключей и на запасном
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Время было стало вещи подборка след удивительно фото
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