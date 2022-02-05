Даже во время обычного ремонта можно обнаружить что-нибудь удивительное

Начиная масштабный ремонт, мы внутренне готовимся к тому, что нас ожидает много пыли, грязи и строительного мусора. Но иногда помимо этого в доме обнаруживаются и куда более неожиданные и необычные вещи, оставшиеся от предыдущих, очень давних, жильцов.