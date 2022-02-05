Даже во время обычного ремонта можно обнаружить что-нибудь удивительное

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Начиная масштабный ремонт, мы внутренне готовимся к тому, что нас ожидает много пыли, грязи и строительного мусора. Но иногда помимо этого в доме обнаруживаются и куда более неожиданные и необычные вещи, оставшиеся от предыдущих, очень давних, жильцов.
Это и росписи на стенах, и старинные вещи, а также секретные ящики, сейфы и даже целые комнаты! Вот ещё несколько приветов из прошлого, которые люди находили во время ремонта.
Нашёл это в маленьком ящичке, который был спрятан под лестницей
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В полу обнаружили сейф. К несчастью, там не было ничего, кроме паутины
Ремонтировали ванную и увидели вот такой рисунок
Виноградная Fanta 70-х годов пряталась за перегородкой
В стену нашего дома встроена цепь
Мы нашли целую тайную комнату
На чердаке была дверь, а за ней комнатка с кроватью и старыми фотографиями на стенах.
Дедушка купил дом, и во время ремонт нашёл там медаль «Пурпурное сердце»
Снесли стену, за которой была ещё одна — с рисунком
Ремонтировали дом и наткнулись на британский противогаз времён Второй мировой
Под половицами лежала газета 1911 года
Оказалось, что часть нашего дома — это надгробный камень
Мой 84-летний дедушка ремонтирует свой дом
Под обоями нашёл настенные росписи. Ему кажется, что они здесь с 1912 года.
Сняли ковролин в комнате, а там такое
Папа ремонтирует ванную и нашёл потайной шкаф, в котором висело винтажное платье!
Чья-то очень старая домашняя работа
Под гипсокартоном обнаружилась пара нарисованных осликов
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