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Даже во время обычного ремонта можно обнаружить что-нибудь удивительное

Даже во время обычного ремонта можно обнаружить что-нибудь удивительное (17 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   находка   подборка   ремонт   удивительно   фото   
549
17

Начиная масштабный ремонт, мы внутренне готовимся к тому, что нас ожидает много пыли, грязи и строительного мусора. Но иногда помимо этого в доме обнаруживаются и куда более неожиданные и необычные вещи, оставшиеся от предыдущих, очень давних, жильцов.

Это и росписи на стенах, и старинные вещи, а также секретные ящики, сейфы и даже целые комнаты! Вот ещё несколько приветов из прошлого, которые люди находили во время ремонта.


Нашёл это в маленьком ящичке, который был спрятан под лестницей

×
×

В полу обнаружили сейф. К несчастью, там не было ничего, кроме паутины


Ремонтировали ванную и увидели вот такой рисунок


Виноградная Fanta 70-х годов пряталась за перегородкой


В стену нашего дома встроена цепь


Мы нашли целую тайную комнату


На чердаке была дверь, а за ней комнатка с кроватью и старыми фотографиями на стенах.


Дедушка купил дом, и во время ремонт нашёл там медаль «Пурпурное сердце»


Снесли стену, за которой была ещё одна — с рисунком


Ремонтировали дом и наткнулись на британский противогаз времён Второй мировой


Под половицами лежала газета 1911 года


Оказалось, что часть нашего дома — это надгробный камень

Мой 84-летний дедушка ремонтирует свой дом

Под обоями нашёл настенные росписи. Ему кажется, что они здесь с 1912 года.


Сняли ковролин в комнате, а там такое

Папа ремонтирует ванную и нашёл потайной шкаф, в котором висело винтажное платье!

Чья-то очень старая домашняя работа

Под гипсокартоном обнаружилась пара нарисованных осликов

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Метки: вещи   находка   подборка   ремонт   удивительно   фото   
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29k
АнтонПолднев Час назад
Я во время ремонта своей комнаты обнаружил что у меня удивительным образом исчезли 300 000 рублей.
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Patmaz 19 минут назад
Мы перед ремонтом в квартире разрешили детям разрисовывать стены. Вот кто-нибудь найдет через много лет...
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