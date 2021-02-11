FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 458 постов • 247 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету в 4,4 световых годах от Земли

Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету в 4,4 световых годах от Земли (6 фото)

Автор:
11 февраля 2021 17:13
Сообщество : Космос
Метки: Альфа-Центавра   астрономия   космос   наука   экзопланеты   
786
6

В ближайшей звездной системе обнаружили потенциальную планету размером от Нептуна до Сатурна, которая может оказаться пригодной для обитания.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Альфа-Центавра   астрономия   космос   наука   экзопланеты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
613
Лучший Друг 2 часа назад
Безграмотный пост

Систему Альфа Центавра выбрали потому, что она находится в зоне обитаемости области космоса, где планета может удерживать воду на своей поверхности в жидкой фазе, что делает ее подходящей для жизни.

Система Альфа Центавра это звезда с планета и, она не может находиться в зоне обитаемости, а вот планета в этой системе может. Но сказать, что она пригодна для обитания очень большое допущение. Наличие жидкой воды на планете может определяться различными факторами, а не только расстоянием до светила.

К примеру на Венере и Марсе воды нет, а на спутниках планет - гигантов есть, хоть энергии солнца там не хватает, их разогревается внутренний вулканизм, вызванный гравитационные возмущениями планет - хозяев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Александр Сучков 14 минут назад
У Нептуна год равен 164 нашим, Сатурн вертится в 2,5 раза быстрее нас и год равен нашим 30-ти))) какая офигенная схожесть. Но есть и приятное- у Нептуна всего на 14% выше притяжение, то есть вы ощутите там себя кг так на 10 тяжелее. Ho кoгдa дeлo пoдxoдит к плoтнocти, кapтинкa мeняeтcя. Зeмля cчитaeтcя caмoй плoтнoй coлнeчнoй плaнeтoй (5.52 г/cмЗ), a вoт Caтуpн cтoит нa пocлeднeм мecтe (0.687 г/cмЗ), пpoигpывaя дaжe вoдe. Taк чтo здecь нaшa плaнeтa oбxoдит coпepникa в 8 paз. Короче- у меня большие сомнения....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 24 минуты назад
Ну и нахрена вы заголовок:
"потенциально ПРИГОДНУЮ для жизни ", если потом сами же и написали "может оказаться пригодной для обитания"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
470
Serg Dex Полчаса назад
Это около 50 триллионов км вроде, нашли они.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Филимон Филимонов 38 минут назад
Найти можно чё попало.Мож даже ещё ближе.Былоб на чём долететь,а ещё вернуться,чёб показать да рассказать.А баять - эт чё по воде вилами писать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
Koshak Час назад
Собянина не пускайте туда. Все плиткой заложит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Свирепый Бамбр Час назад
Где билеты купить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Какой вес чемоданов можно брать в звездолет?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
parallax 3 часа назад
20-50 раз тяжелее Земли.
Нам такая планета для жизни точно не пригодна. Может быть бактериям или водным виды жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
707
yura stenokardin 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ильдар Суюндиков yura stenokardin 2 часа назад
знатные там голуби, так уделать человека, это уметь надо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
10 занимательных фактов из жизни Пушкина 10 занимательных фактов из жизни Пушкина Земля разошлась с крупным астероидом Земля разошлась с крупным астероидом Биолог создает удивительно точные карты небесных тел Биолог создает удивительно точные карты небесных тел К Земле летит комета-лебедь К Земле летит комета-лебедь Обнаружена потенциально жизнепригодная планета земного типа Обнаружена потенциально жизнепригодная планета земного типа Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

251183



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
2
79
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей
3
86
30 фотографий, получивших Пулитцеровскую премию, которые до сих пор шокируют людей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма
1
41
Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма
Автовсячина
1
1
Автовсячина
10 занимательных фактов из жизни Пушкина
10 занимательных фактов из жизни Пушкина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#подборка#авто аварии#дети#Россия#шоу бизнес#Реакция
#Юмор#интересно#факты#приколы#аварии#автомир#люди#картинки#прикольные#кот
#история#прикол#кино#СССР#автомобили#в мире#собака#сша#Разное#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться