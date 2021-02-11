Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету в 4,4 световых годах от Земли

Экзопланету, прозванную «C1», заметили в тройной звездной системе Альфа Центавра в 4,4 световых годах от Земли. В эту систему входят звезды альфа Центавра A и B, а также более известная Проксима Центавра, она же альфа Центавра C.

Предполагается, что C1, если это действительно планета, обладает радиусом в пять или семь раз больше Земли и превосходит нашу планету массой примерно в 20-50 раз.

«Если то, что мы увидели — действительно планета, то больше всего меня интригует возможность наличия спутников меньшего размера вокруг нее, — сказал Кевин Вагнер, стипендиат Сагана в программе стипендий НАСА имени Хаббла в обсерватории Стюарда Аризонского университета. — Если они существуют, то, скорее всего, окажутся каменистыми и более подходящими для жизни, чем облака планеты-гиганта».