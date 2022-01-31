Место встречи: почему мы до сих пор не познакомились с «зелеными человечками»

Вселенная бесконечна, говорят нам ученые. Значит, в ней может быть вообще все, что угодно, в том числе инопланетная жизнь. Значит, вероятнее всего, мы должны были бы уже встретить инопланетян, но этого почему-то не происходит. Собрали наиболее вероятные причины, почему этого до сих пор не произошло.
Вообще, есть такая вещь, как парадокс Ферми. Сформировал его физик Энрико Ферми, который говорил, что мы вообще можем не встретить инопланетян. Суть парадокса – отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций. Ведь если Вселенная и правда бесконечна, то за 13 миллиардов лет существования жизнь должна была бы равномерно расселиться по ней.
Сейчас перед человечеством стоит вопрос: единственная ли мы технологически развитая цивилизация во Вселенной? Ответить на этот вопрос в свое время пытался доктор Фрэнк Дональд Дрейк, профессор астрономии и астрофизики из университета Санта Круз.
Сформулировано уравнение было в 1960 году. В целом, благодаря уравнению мы можем вычислить, сколько вообще существует внеземных цивилизаций и выяснить шансы на встречу.
Сам Ферми был умным человеком, даже работал в Манхэттенском проекте. А в 1945 году получил гражданство США. Почему? Потому что разрабатывал первую атомную бомбу.
Тот самый вопрос он задал в 1950 году в кафетерии лаборатории, беседуя с коллегами. Правда, Карл Саган говорил, что такого разговора вообще не было, но поздние расследования свидетельствуют о том, что беседа все же была. Но перейдем к вопросу о том, почему же мы все же не встретили инопланетян. Существует несколько гипотез.
Уникальная Земля
Первая из гипотез гласит, что многоклеточная, то есть разумная жизнь – крайне редкая из-за возможности того, что планеты земного типа – большая редкость.
Наша Земля оказалась уникальной еще и потому, что жизнь на ней оказалась возможной из-за череды невероятных совпадений: радиация, расположение в обитаемом поясе и многое другое.
Также важно месторасположение звездной системы. Дело в том, что в спиральных витках галактик постоянно вспыхивают сверхновые звезды, радиация которых убивает все возможные зачатки жизни. Наша же Солнечная система находится на особенной галактической орбите внутри Млечного Пути: мы находимся между спиральными рукавами Галактики, а двигаемся с той же скоростью, что и гравитационные ударные волны, которые эти самые рукава и формируют.
Кроме того, у нас есть Луна. Согласно теории гигантского столкновения, наш спутник образовался из-за некоего столкновения молодой Земли с планетой по размерам похожей на Марс примерно 4,5 миллиарда лет назад. Теперь же Луна позволяет стабилизировать земную ось, благодаря которой у нас есть вполне себе комфортный климат. А еще приливы, вероятно, разогрели земное ядро, благодаря которому у нас есть магнитное поле, спасающее все живое от смертоносного солнечного ветра.
Однако здесь есть и другая сторона монеты: жизнь не обязательно должна быть углеродной. Так что вполне возможно, что эта гипотеза помогает понять нам лишь причины того, почему мы – такая уникальная форма жизни.
За пределами Земли нет разумной жизни
Тут важно понимать, что жизнь существовать и вправду может. Только она может быть неразумной: у нее нет интеллекта, похожего на человеческий.
В конце концов, большой мозг – нелогичен для эволюции, так как потребляет слишком уж много энергии. Если мы вспомним, что среди всего населения планеты лишь у нескольких видов большой мозг, то выясним, что он есть лишь у приматов (да, мы тоже в этой группе), китов, дельфинов, осьминогов и кальмаров. И все. А тем временем, других организмов куда больше. Тех же насекомых – миллиарды. Только видов – порядка 5-6 миллионов. А может быть и в разы больше.
К тому же, среди всех видов только люди могли направить свой взгляд за пределы собственной планеты. Те же дельфины, хотя они, в общем-то, разумны, не построили телескоп.
Гипотеза кротовых нор
Эта гипотеза гласит, что развитые цивилизации уходят в другие вселенные через кротовые норы, и оттуда не сильно хотят возвращаться назад.
Сформулирована она на основе Сферы Дайсона. Суть в том, что цивилизация может построить сферу для максимально возможного использования энергии центральной звезды. Ее, к слову, активно ищут в программе SETI, которая занимается поиском внеземной жизни.
Правда, гипотеза не дает ответов на вопросы, зачем вообще нужны такие путешествия.
Все вымерли
На Земле за все время ее существования было пять массовых вымираний: огромное количество видов кануло в лету за весьма короткое время (если мы говорим о времени жизни планеты).
Причины этому были разные: и астероиды, и извержения вулканов и многое другое. К тому же, могут появиться вирусы или микроорганизмы с большим инкубационным периодом, быстрым распространением, и очень высокой смертностью. В общем-то говоря, это как если бы кто-то решил внезапно сыграть в Plague Inc., выведя все настройки на максимальный уровень. И выиграл бы.
Самоуничтожение
Цивилизация могла развиться, и в итоге открыть радиоволны. А после этого создать оружие массового уничтожения, и в итоге некоторые ее представители находят быстрое применение этому самому оружию.
В итоге даже если это оружие биологического типа, то есть те же самые бактерии, их могут банально выпустить в атмосферу по ошибке, и уничтожить разумную жизнь.
Также причиной самоуничтожения может быть получение черной дыры в устройстве, похожим на Большой адронный коллайдер, которая в итоге уничтожает не только цивилизацию, но и все сущее в звездной системе.
Найти такую черную дыру мы не можем, потому что радиус горизонта событий мал, а гравитационное поле для нас похоже на поле звезды. Да и маленькая черная дыра может вращаться около звезды, которая раньше была окружена планетой.
Правда, от таких разумных цивилизаций мы получали бы хотя бы радиоволновой след, но этого пока не происходит. Даже в нашей галактике может существовать миллион обитаемых планет, то только на нашей планете есть цивилизация, которая могла бы посылать радиосигналы.
Они ждут выгодного расположения звезд
Звездные системы вращаются по совершенно разным орбитам и с разной скоростью. Есть вероятность, что инопланетяне ждут того момента, когда мы приблизимся к ним. В конце концов, мы можем просто не дожить до этого как цивилизация: лишь вокруг центра Млечного Пути мы совершаем оборот за 230 миллионов лет. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. А сколько продержится человечество?
Инопланетяне ушли в развитии слишком далеко
Суть в том, что наши технологии – это не предел. Представьте себе, что было бы со средневековым человеком, попади он в наше время и увидь наше общение: интернет, телевидение, онлайн игры повергли бы его как минимум в шок. Для него даже радиосигналы оказались бы магией.
Даже если бы это был ученый, он вряд ли смог бы понять и осознать все те знания, которые накопило человечество, особенно после технологического бума.
Так вот, для инопланетян мы тоже можем оказаться чем-то вроде средневекового человека, если не хуже. Они могут посылать нам сигналы ежесекундно, но мы просто не видим или не можем их получить из-за отсутствия подходящих технологий.
Ко всему прочему, инопланетяне могут оказаться теми еще шовинистами или интровертами. В конце концов, они могли создать свой аналог виртуального мира, уйдя в него с головой.
Представьте себе планету из мира Матрицы, где все люди существуют в виртуальном пространстве и им, в целом, комфортно.
Земля-изгой
Да, нас могут избегать намеренно. Вполне себе вероятно, что инопланетные цивилизации давно о нас знают, и не особо хотят с нами контактировать.
Причин может быть множество: недостаточное развитие для контакта, наша агрессивность (даже если проводить аналогии с политикой, то что мешает нам просто-напросто напасть на инопланетян) или гипотеза зоопарка, описанная еще Циолковским: инопланетяне к нам «не идут», потому что в итоге нам с ними банально не о чем поговорить. Они лишь нас уничтожат.
«Человечество так же далеко по своему развитию от более совершенных планетных существ, как нисшие животные — от людей. Не пойдем же мы в гости к волкам, ядовитым змеям или гориллам. Мы их только убиваем. Совершенные же животные небес не хотят то же делать с нами.»
Циолковский
Источник:
- Зачем NASA совет священников и кто наблюдает за НЛО в США
- Инопланетные расы погибли от избытка технологий?
- Млечный Путь: чего вы могли не знать о нашей галактике
- Почему инопланетного вторжения на Землю никогда не будет
- 20 креативных посланий от человечества к инопланетянам
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- А почему у вас так много кругом мусора и помоек?
- Это потому что нам денег не хватает на строительство мусороперерабатывающих заводов.
- А почему у вас так много голодных и бездомных?
- Это потому что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить им дома.
- А почему вы постоянно друг с другом воюете?
- Это потому что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других.
... инопланетяне почесали свои "репы" и спрашивают:
- Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество миров и планет, но ни разу не встречали такой редкий и оказывается очень нужный ресурс как деньги, не могли бы вы нам показать как он выглядит, и вообще покажите где вы его добываете в космосе, мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить гармонию на вашей планете.
- А мы за деньгами никуда не летаем, - отвечают земляне, - мы их сами печатаем.
- Сами? - переспросили инопланетяне.
- Да.
... после этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ...
Однако, галактик великое множество. Почему бы не быть в каких-то таких же "Земель", и сигналы оттуда, сигналы цивилизаций мы попросту "не видим". Или, как пример, отправили инопланетяне свой "Вояджер" с радиомаяком вчера, или даже 100 лет назад. Когда до нас сигнал дойдет из галактики, что в млр.световых лет от нас??
Посему, имхо, нет встреч, потому что пространства огромны, просто гигантски огромны. Для сравнения, житель Исландии может за всю жизнь не повстречать ни одного жителя Австралии, но это же не говорит для исландцев, что Австралию придумали киношники)
ЗЫ: даже в нашей галактике, по диаметру мы не "увидим", что на той стороне, попросту засвечивать будут.. звёзды, Стрелец А все сигналы.