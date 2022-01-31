Место встречи: почему мы до сих пор не познакомились с «зелеными человечками»

Сформулировано уравнение было в 1960 году. В целом, благодаря уравнению мы можем вычислить, сколько вообще существует внеземных цивилизаций и выяснить шансы на встречу.

Сам Ферми был умным человеком, даже работал в Манхэттенском проекте. А в 1945 году получил гражданство США. Почему? Потому что разрабатывал первую атомную бомбу.

Тот самый вопрос он задал в 1950 году в кафетерии лаборатории, беседуя с коллегами. Правда, Карл Саган говорил, что такого разговора вообще не было, но поздние расследования свидетельствуют о том, что беседа все же была. Но перейдем к вопросу о том, почему же мы все же не встретили инопланетян. Существует несколько гипотез.

Уникальная Земля