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Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание до 2036 года

Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание до 2036 года (1 фото)

Автор:
07 апреля 2022 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: 2036 год   жириновский   нато   пенсии   предсказание   пророчество   рождаемость   смерть   
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Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он предсказал президентство Обамы, присоединение Крыма и антироссийские санкции. Нам будет не хватать его самого и его прогнозов. Незадолго до своего ухода Вольфович сделал еще несколько пророчеств, о которых мало кто знает. Все они, если верить политику, должны сбыться до 2036 года.

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По словам Владимира Вольфовича Турция в недалёком будущем отвернется от западных стран в пользу России. Эрдогану будет крайне сложно удерживать власть – решением проблемы станет введение смертной казни. К 2030 турецкое государство вступит в один из мощнейших союзов, в число которых войдет Россия, Иран, Ирак и Сирия. Страны отменят между собой визовый режим и введут русский язык как второй государственный. Об этом пишет Утро.ру.

НАТО ждет распад из-за слишком разной ментальности отдельных стран. Америка станет заниматься собственным континентом и даже появится новая валюта – амеро.

Россиянам придется забыть про пенсии – их не будет, также исчезнет наличка.

Людям придется самим обеспечивать себе безбедную старость с помощью специальной системы накоплений.

Рождаемость начнут ограничивать из-за сильного роста населения. Прокормить столько народа станет крайне непросто.

Все женщины, родившие детей, будут получать специальную заработную плату на ребенка, которая обеспечит ему нормальное развитие.

Напомним, о смерти Владимира Жириновского сообщили 6 апреля. Политик ушел из жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 2036 год   жириновский   нато   пенсии   предсказание   пророчество   рождаемость   смерть   
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52  комментария
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание

Мало кто знает, но Ванга, перед тем как умереть, укусила Жириновского.
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5k
Артем Кощеев 4 минуты назад
Насчёт пенсий только реалистичный прогноз
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1k
Dema 6 минут назад
Как то не приятно...
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759
Murych 21 минуту назад
Уважаю Жирика!

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5k
SR Полчаса назад
Мля... Еще один осьминог Пауль.
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−23
Звездочет 37 минут назад
Из этого клоуна теперь провидица делают? Помер и помер
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70k
Пётровыч 45 минут назад
Жириновский действительно много чего предсказал, но он опирался на факты, на геополитику и на психологию, которые в совокупности показывают определённую картину. Он в принципе много говорил, всякой чуши тоже, которая никак не сбылась и не сбудется, это можно отнести к теории "ошибка выжившего", где сбывшиеся события будут массово тиражироваться, а ошибочные замалчиваться, отсюда и впечатление предсказателя.
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8k
Ntvl 49 минут назад
никогда не забуду его анекдот про унитазы и истерический смех
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38
Максим Мазуров 58 минут назад
А про смертную казнь для коррупционеров или принудительные работы из расчета 1 украденный мрот 1 год колонии не говорил?
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11k
Джон Уик Час назад
Когда закончится операция? Уж очень она затягивается.
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−10
Александр Шевченко Час назад
Да уже зравомыслящее забыли о пенсии, никто особо не расчитывает дожить до этих позорных копеек. Забыло бы государство ещё про пенсионный налог, былоб не обидно содержать на них кодлу кабинетную. А это при средней зарплате в 27000 на 71000000 работающих в стране примерно 5 триллионов рублей в год.
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3k
Куронека Час назад
Жаль конечно, знатный тролль был.
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14k
vikklu Час назад
Гы, подслушивать в одном месте, а потом трубить с трибуны подслушанное, выдавая за своё "предвидение", не есть пророчество. И что-то мне подсказывает, что слил он дату путлеровского вторжения намерено, за что и поплатился.
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10k
Максимка Час назад
А еще они"предсказал" разгром иракцами американцев и то, что "русский солдат будет мыть сапоги в индийском океане".
Ну умер шут, ну умер...
Можно посочувствовать родным, но не надо из него делать Вангу.
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1k
nikam Час назад
просто радости целый мешок....гы)))))))))))))
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−1
Игорь Сушков Час назад
автору видимо это лично шепнул на ушко В.В.Жириновский, где факты и видео таких заявлений?.
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2k
Sergius SPb Час назад
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21k
KOSTELLO Час назад
Теперь пророчества Жирика будут как пророчества Ванги по всем вирусным ссылкам открываться
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69k
Максим 2 часа назад
НУ это он говорил чисто ради прикола.. то что он реально пророчил говорилось в других местах и в другом виде.. например во время интервью мог вставить или выступая как про Крым, или то что весной 22 года начнется война за мировое господство.. и про США он говорил другое.. когда его спросили кто победит ан выборах в 2024 году он ответил - никто, США не будет.
Введение амеро бред, без доллара США просто развалится. А вот страны на месте США могут.
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1k
Евгений 2 часа назад
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"появится новая валюта – амеро"

это вобще то из книги.ната напала на Россию- сюжет книги.и сша всех кинуло,обмен амеро 1 - 1000 "старых баксов".
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