Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание до 2036 года

По словам Владимира Вольфовича Турция в недалёком будущем отвернется от западных стран в пользу России. Эрдогану будет крайне сложно удерживать власть – решением проблемы станет введение смертной казни. К 2030 турецкое государство вступит в один из мощнейших союзов, в число которых войдет Россия, Иран, Ирак и Сирия. Страны отменят между собой визовый режим и введут русский язык как второй государственный. Об этом пишет Утро.ру.

НАТО ждет распад из-за слишком разной ментальности отдельных стран. Америка станет заниматься собственным континентом и даже появится новая валюта – амеро.

Россиянам придется забыть про пенсии – их не будет, также исчезнет наличка.

Людям придется самим обеспечивать себе безбедную старость с помощью специальной системы накоплений.

Рождаемость начнут ограничивать из-за сильного роста населения. Прокормить столько народа станет крайне непросто.

Все женщины, родившие детей, будут получать специальную заработную плату на ребенка, которая обеспечит ему нормальное развитие.

Напомним, о смерти Владимира Жириновского сообщили 6 апреля. Политик ушел из жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.