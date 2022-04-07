Владимир Жириновский незадолго до смерти сделал предсказание до 2036 года

Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он предсказал президентство Обамы, присоединение Крыма и антироссийские санкции. Нам будет не хватать его самого и его прогнозов. Незадолго до своего ухода Вольфович сделал еще несколько пророчеств, о которых мало кто знает. Все они, если верить политику, должны сбыться до 2036 года.
По словам Владимира Вольфовича Турция в недалёком будущем отвернется от западных стран в пользу России. Эрдогану будет крайне сложно удерживать власть – решением проблемы станет введение смертной казни. К 2030 турецкое государство вступит в один из мощнейших союзов, в число которых войдет Россия, Иран, Ирак и Сирия. Страны отменят между собой визовый режим и введут русский язык как второй государственный. Об этом пишет Утро.ру.
НАТО ждет распад из-за слишком разной ментальности отдельных стран. Америка станет заниматься собственным континентом и даже появится новая валюта – амеро.
Россиянам придется забыть про пенсии – их не будет, также исчезнет наличка.
Людям придется самим обеспечивать себе безбедную старость с помощью специальной системы накоплений.
Рождаемость начнут ограничивать из-за сильного роста населения. Прокормить столько народа станет крайне непросто.
Все женщины, родившие детей, будут получать специальную заработную плату на ребенка, которая обеспечит ему нормальное развитие.
Напомним, о смерти Владимира Жириновского сообщили 6 апреля. Политик ушел из жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом.
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АНТИФИШКИ
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Мало кто знает, но Ванга, перед тем как умереть, укусила Жириновского.
Ну умер шут, ну умер...
Можно посочувствовать родным, но не надо из него делать Вангу.
Широко известный приём, как правило используемый спецслужбами, который некоторые альтернативно одарённые принимают за невиданную прозорливость или политическую дальновидность!
Введение амеро бред, без доллара США просто развалится. А вот страны на месте США могут.
это вобще то из книги.ната напала на Россию- сюжет книги.и сша всех кинуло,обмен амеро 1 - 1000 "старых баксов".