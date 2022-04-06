«Панихида в Колонном зале, большой портрет в черной рамке»: что говорил Жириновский о своих похорона

Владимир Вольфович всё предсказал ещё в 2013 году.
Сегодня ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Наверное, самый яркий политик последних 30 лет. Так что сегодня ушла целая эпоха.
Конечно же, он не собирался умирать. Но некоторые детали предвидел - впрочем, как и всегда. Вот что он говорил о своих похоронах девять лет назад:
«Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена».
Отпевать Жириновского будет патриарх Кирилл, а панихида будет действительно проходить в Колонном зале Дома Союзов. Предположительно - в эту пятницу, 8 апреля.
В связи со смертью их лидера, в ЛДПР объявили, что в течение 40 дней не будут обсуждать никакие вопросы. И разместили некролог:
«История России тяжела. Много раз наша страна подвергалась ударам судьбы, нападениям и преодолевала крутые политические повороты. Но каждый раз мы выживали и шли вперед. И всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей.
Да, Владимир Жириновский вызывал противоречивые эмоции. Но никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России. С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности. Он всегда знал, что делать. С ним рядом никогда не было страшно, чтобы ни предстояло впереди.
Для России Владимир Вольфович был пророком, практически, ясновидцем. Он был убежден, что Россия – великая и могучая держава, с потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути, кроме как к победе. И всё будет так, как он нам завещал! Мы не сомневаемся».
Так и есть, добавить нечего.
Прощайте, Владимир Вольфович. Земля пухом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Думаю,- минуснуть и отправить жалобу на "оскорбление пользователей" достаточно!
Жирик делал ...