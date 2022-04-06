«Панихида в Колонном зале, большой портрет в черной рамке»: что говорил Жириновский о своих похорона

Отпевать Жириновского будет патриарх Кирилл, а панихида будет действительно проходить в Колонном зале Дома Союзов. Предположительно - в эту пятницу, 8 апреля.

В связи со смертью их лидера, в ЛДПР объявили, что в течение 40 дней не будут обсуждать никакие вопросы. И разместили некролог:

«История России тяжела. Много раз наша страна подвергалась ударам судьбы, нападениям и преодолевала крутые политические повороты. Но каждый раз мы выживали и шли вперед. И всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей.

Да, Владимир Жириновский вызывал противоречивые эмоции. Но никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России. С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности. Он всегда знал, что делать. С ним рядом никогда не было страшно, чтобы ни предстояло впереди.

Для России Владимир Вольфович был пророком, практически, ясновидцем. Он был убежден, что Россия – великая и могучая держава, с потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути, кроме как к победе. И всё будет так, как он нам завещал! Мы не сомневаемся».