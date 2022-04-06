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«Панихида в Колонном зале, большой портрет в черной рамке»: что говорил Жириновский о своих похорона

«Панихида в Колонном зале, большой портрет в черной рамке»: что говорил Жириновский о своих похорона (4 фото)

Автор:
06 апреля 2022 19:08
Сообщество : Политика
Метки: жириновский   лдпр   некролог   отпевание   панихида   политик   похороны   прощание   
2689
4

Владимир Вольфович всё предсказал ещё в 2013 году.

Сегодня ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Наверное, самый яркий политик последних 30 лет. Так что сегодня ушла целая эпоха.

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Конечно же, он не собирался умирать. Но некоторые детали предвидел - впрочем, как и всегда. Вот что он говорил о своих похоронах девять лет назад:

«Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена».

Отпевать Жириновского будет патриарх Кирилл, а панихида будет действительно проходить в Колонном зале Дома Союзов. Предположительно - в эту пятницу, 8 апреля.

В связи со смертью их лидера, в ЛДПР объявили, что в течение 40 дней не будут обсуждать никакие вопросы. И разместили некролог:

«История России тяжела. Много раз наша страна подвергалась ударам судьбы, нападениям и преодолевала крутые политические повороты. Но каждый раз мы выживали и шли вперед. И всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей.

Да, Владимир Жириновский вызывал противоречивые эмоции. Но никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России. С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности. Он всегда знал, что делать. С ним рядом никогда не было страшно, чтобы ни предстояло впереди.

Для России Владимир Вольфович был пророком, практически, ясновидцем. Он был убежден, что Россия – великая и могучая держава, с потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути, кроме как к победе. И всё будет так, как он нам завещал! Мы не сомневаемся».

Так и есть, добавить нечего.

Прощайте, Владимир Вольфович. Земля пухом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: жириновский   лдпр   некролог   отпевание   панихида   политик   похороны   прощание   
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17  комментариев
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24k
Ваня Час назад
честно, можно по разному относится к жириновскому, но тот факт, что он был очень значимой фигурой на политическом олимпе - это неоспоримо... светлая ему память...
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6k
Думай о хорошем! 2 минуты назад
самый верный жополиз
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315
Leon Rom 5 минут назад
Не надо дискутировать с оскорбляющими покойного.
Думаю,- минуснуть и отправить жалобу на "оскорбление пользователей" достаточно!
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1k
Довер Иванович 6 минут назад
Все равно для страны он был значимой фигурой.
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120k
arek14 17 минут назад
Земля стекловатой, хотя умер он, очевидно, где-то месяц назад.
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120k
arek14 Полчаса назад
Сдох самый эффективный растлитель русского плебса и русской «элиты». 35 лет он неутомимо внедрял а России фашизм, воспитывая палачей Семашек и Бучи. Делал он это сначала как агент КГБ, а затем ради кайфа и денег. Но всегда при этом презирая и ненавидя русских и Россию
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20
Sneg Полчаса назад
Вечная память
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24k
Slawa49 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Slawa49 Полчаса назад
Прощай Жирик!!! Земля пухом!!! Это был яркий и харизматичный политик! да порой несдержанный, но и не скрывающий своих эмоций! Спи спокойно Вольфыч!!! думал и в этот раз не подтвердятся слухи о его смерти что было не раз, к сожалению нет!!!
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120k
arek14 37 минут назад
Богородица, это не тот Владимир
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−3
Thomsen 50 минут назад
Человек-эпоха. В принципе, в современной российской политической матрице яркие политики и не нужны. Серое, унылое, послушное гoвнo, заглядывающее в рот главнюку. А если вернуть чёрно-белую картинку в стиле ТВ 60-70-х годов, то хрен отличишь от Политбюро.
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60k
Dominus Час назад
Вечная память ..
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13k
Иван Час назад
Земля пухом верному сыну Отечества. Скорбим
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August

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