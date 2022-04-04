Гении, которые не дожили до признания и славы

Известнейший математик и создатель неевклидовой геометрии. Но это сейчас, а при жизни его пинали все кому не лень. Всё началось буквально с первого дня его жизни - Лобачевский был незаконнорожденным, а в те времена это считалось предосудительным. Ребёнок не виноват, что его «родители» были недалёкого ума, но окружающих это не волновало.

Николай взрослел и проявлял неплохие способности в точных науках, но из-за своего статуса «незаконнорожденного» путь в науку был для него закрыт. Тогда он исхитрился, раздобыл поддельные документы и всё же поступил в Казанский университет - ему было всего 14 лет. Лобачевский стал лучшим выпускником своего курса и ему предложили должность преподавателя. Он и здесь стал одним из лучших, и стал делать карьеру. Постепенно, шаг за шагом, он лез наверх и в конце концов стал ректором - правда, ненадолго. Коллегам очень не понравился взлёт «наглого выскочки» и его быстро сняли. От всех этих переживаний у Лобачевского подкосилось здоровье, он начал слепнуть. Свою последнюю работу «Пангеометрию» он надиктовал нескольким верным ученикам и вскоре умер.

Через несколько месяцев издали дневники знаменитого немецкого математика Гаусса. В них он писал, что восхищается Лобачевским и даже выучил русский специально для того, чтобы ознакомиться с его трудами на родном языке. Вот после этого Лобачевского признали - и у нас, и во всём мире. Но ему это уже не помогло.

Эмили Бронте (1818 – 1848 гг.)