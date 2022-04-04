Гении, которые не дожили до признания и славы

Некоторым не хватило буквально пары месяцев или даже нескольких дней.
Эти люди работали годами и никто их не замечал. Зато после смерти все стали восхищаться их талантом.
Николай Лобачевский (1792 – 1856 гг.)
Известнейший математик и создатель неевклидовой геометрии. Но это сейчас, а при жизни его пинали все кому не лень. Всё началось буквально с первого дня его жизни - Лобачевский был незаконнорожденным, а в те времена это считалось предосудительным. Ребёнок не виноват, что его «родители» были недалёкого ума, но окружающих это не волновало.
Николай взрослел и проявлял неплохие способности в точных науках, но из-за своего статуса «незаконнорожденного» путь в науку был для него закрыт. Тогда он исхитрился, раздобыл поддельные документы и всё же поступил в Казанский университет - ему было всего 14 лет. Лобачевский стал лучшим выпускником своего курса и ему предложили должность преподавателя. Он и здесь стал одним из лучших, и стал делать карьеру. Постепенно, шаг за шагом, он лез наверх и в конце концов стал ректором - правда, ненадолго. Коллегам очень не понравился взлёт «наглого выскочки» и его быстро сняли. От всех этих переживаний у Лобачевского подкосилось здоровье, он начал слепнуть. Свою последнюю работу «Пангеометрию» он надиктовал нескольким верным ученикам и вскоре умер.
Через несколько месяцев издали дневники знаменитого немецкого математика Гаусса. В них он писал, что восхищается Лобачевским и даже выучил русский специально для того, чтобы ознакомиться с его трудами на родном языке. Вот после этого Лобачевского признали - и у нас, и во всём мире. Но ему это уже не помогло.
Эмили Бронте (1818 – 1848 гг.)
Она написала роман «Грозовой перевал» и стала известной после смерти. А когда только написала и с трудом опубликовала эту вещь, её никто и не заметил. Эмили очень переживала, к тому же ещё и сильно простудилась на похоронах брата. Болезнь прогрессировала и врачи ничего не могли сделать - вскоре Эмили скончалась. В том же году её сестра - тоже писательница - выпустила роман «Джейн Эйр» и стала знаменитой. Люди кинулась раскупать все книги с фамилией Бронте на обложке, так и наткнулись на «Грозовой перевал», он мгновенно стал бестселлером. Публика его оценила и потребовала от автора «писать ещё», но Эмили была уже в могиле.
Поль Гоген (1848 – 1903 гг.)
Большую часть жизни художник был нищим и голодным. На него откровенно плевали современники, его презирала жена за «идиотские рисульки», от обиды он начал пить, а позже увлёкся и веществами.
Чтобы начать новую жизнь Гоген отправился на Таити - там и создал свои самые знаменитые полотна. Сейчас они стоят миллионы, а тогда он обменивал картины на бутылку рома и еду. Умер без гроша в кармане, по одной из версий - от передозировки морфием. Через какое-то время его картины случайно попались коллекционеру, он организовал выставку и публика восхищённо заохала над работами гения. Тач что слава его всё-таки настигла. К сожалению, посмертно.
Винсент Ван Гог (1853 – 1890 гг.)
За свою жизнь он написал 800 картин, а смог продать всего одну. Тоже баловался алкоголем и не только, всё стремился к славе, но так её и не получил. В 37 лет у Ван Гога уже были серьёзные проблемы с психикой и постоянная депрессия. Он нашёл радикальный способ лечения: решил застрелился. Правда, вышло не сильно удачно, поэтому Ван Гог ёще и промучился целых два дня и только после этого умер.
Позже его жена решила избавиться от огромной кипы его картин и разослала их по различным выставкам и галереям. Там их сразу оценили, и признали Ван Гога гением.
Сергей Довлатов (1941 – 1990 гг.)
Советский писатель, диссидент и алкоголик. При этом, талантливейший автор, который буквально вылизывал свои произведения. Например, следил, чтобы в одном предложении все слова начинались с разных букв. Довлатов считал, что это придаёт тексту динамику. О его чувстве юмора говорить не нужно - достаточно почитать любой роман или рассказ.
В СССР он трудился журналистом, как писатель был не востребован - смог опубликовать всего пару рассказов в журналах. Постоянно бухал, при этом, не забывал периодически уходить в мощный запой. Когда понял, что здесь его никогда не издадут, эмигрировал в США вместе с женой и дочерью. Там дела вроде бы стали налаживаться, он даже смог опубликовать одну из своих книг. Но потом понял, что все его читатели остались в Ленинграде, откуда он уехал, и снова вспомнил о бутылке. К тому времени у Сергея уже были проблемы с сердцем, плюс он не оформил медицинскую страховку - то ли из-за безденежья, то ли от раздолбайства. В общем, после одного из запоев, его погрузили в машину скорой помощи и возили по городу в поисках больницы, которая его примет. В машине он и умер.
Это случилось 24 августа 1990 года. Через несколько дней в СССР, на волне перестроечного угара, издали его книгу «Заповедник» и Довлатов стал звездой. Следующие двадцать лет его книги постоянно издавали и переиздавали, он стал бы миллионером. Но не дожил до признания всего несколько дней.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Украденная душа: было ли найдено объяснение эпидемии сонной болезни в СССР?
- Во время концерта Трофима с балкона театра выпал и погиб на месте зритель
- Они смогли жить дальше: 10 звездных пар, чьи отношения закончились трагедией
- Сложные торты, в которых узнаётся десерт, только если их разрезать
- Ушла из жизни актриса театра и кино Александра Яковлева
Понравилось26
Марк Твен "Жив он или умер?"
И чего этому репортёру нынче делать?>
То же самое, что он делал в своё время.
Атмосфера та же. Литавры победные и душное ощущение несвободы у интеллигенции. Всё под копирку - бубнёж на кухнях, лицемерие на публику, конформизм, держиморды. Бесперспективняк. Его иронично-депрессивный слог был бы востребован у новой диссиды. А его галерея типов вполне узнаваема в современниках. Лизоблюды от богемы, например, нет? Никакой он не гений, разумеется.
Впрочем, каждому своё
Представим себе, что Ван Гог дожил до 100 и при этом штамповал свои шедевры по 10 штук в день. На Земле просто не найдется денег, чтобы платить по несколько $млн за каждую картину Ван Гога.
А когда умер - покупатели знают что девальвации не будет.