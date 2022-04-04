В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости»

Этот военный блок организовали 73 года назад. За время своего существования он разбомбил и разрушил множество стран, которые не захотели подчиниться.
«Днём рождения» НАТО считается 4 апреля 1949 года. Его организовали «для защиты Европы от советского влияния». Тогда «западные партнёры» очень боялись СССР и заявляли, что блок нужен лишь «для защиты стран-участниц» и «консультаций в военной сфере». И какое-то время НАТО хотя бы делал вид, что он действительно «защищает и консультирует».
После развала Союза блок пошёл вразнос. С 1991 года силами НАТО проведено 35 отдельных военных операций по всему миру. Кстати, они очень любят давать им пафосные названия: «Зоркий страж», «Обдуманная сила», «Общая кузница», «Союзный покровитель», «Океанский щит». Чувствуете откуда ветер дует? Всё верно, основной «спонсор» в НАТО - США, более ⅔ бюджета Альянса лежит на них. Поэтому когда говорят «НАТО», могли бы не стесняться и говорить «США».
Вот несколько операций, которые организовал блок после 1991 года:
Бывшая Республика Югославия
- Погибших — 5700 человек, в том числе 400 детей (данные Югославии);
- Ранено — около 7000 мирных жителей, 30 % из них — дети;
- Пропавших без вести — 821 человек;
- Избыточная смертность в результате ухудшения условий существования не поддаётся оценке.
Афганистан
- Погибших — 35 000 человек;
- Беженцев — 500 000 человек;
- Обострение межэтнических конфликтов, теракты, увеличение наркотрафика.
Ливия
- Погибло — более 20 000 человек;
- Беженцы — более 350 000 человек;
- Уничтожено более 5900 военных целей, включая более 600 танков и бронетранспортёров
В Ираке и Сирии точное число жертв неизвестно до сих пор. По примерным подсчетам, около двух миллионов человек.
Братскую Югославию утюжили снарядами с обедненным ураном - это оружие запрещено Нюрнбергской хартией, а также Гаагской и Женевской конвенциями. Никто из «западных партнёров» и слова не сказал. Правда потом они пошумели для вида, но быстро успокоились. А в Сербии до сих пор самая высокая заболеваемость раком среди детей.
В общем, натворили дел эти «борцы за свободу и демократию». И вот сегодня у них «мини-юбилей» - 73 года как они шуруют по всей планете. И музей современной истории России открыл выставку, посвящённую их «подвигам». Экспозиция обширная, есть даже несколько трофеев с Донбасса. Грустно, конечно, но поучительно - до какой степени скотства может дойти всего одна западная страна, если её никто не будет сдерживать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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