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В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости»

В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости» (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 21:21
Сообщество : Жить в России
Метки: США   Югославия   альянс   афганистан   блок   запад   нато   операция   
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Этот военный блок организовали 73 года назад. За время своего существования он разбомбил и разрушил множество стран, которые не захотели подчиниться.

«Днём рождения» НАТО считается 4 апреля 1949 года. Его организовали «для защиты Европы от советского влияния». Тогда «западные партнёры» очень боялись СССР и заявляли, что блок нужен лишь «для защиты стран-участниц» и «консультаций в военной сфере». И какое-то время НАТО хотя бы делал вид, что он действительно «защищает и консультирует».

После развала Союза блок пошёл вразнос. С 1991 года силами НАТО проведено 35 отдельных военных операций по всему миру. Кстати, они очень любят давать им пафосные названия: «Зоркий страж», «Обдуманная сила», «Общая кузница», «Союзный покровитель», «Океанский щит». Чувствуете откуда ветер дует? Всё верно, основной «спонсор» в НАТО - США, более ⅔ бюджета Альянса лежит на них. Поэтому когда говорят «НАТО», могли бы не стесняться и говорить «США».

Вот несколько операций, которые организовал блок после 1991 года:

Бывшая Республика Югославия

  • Погибших — 5700 человек, в том числе 400 детей (данные Югославии);
  • Ранено — около 7000 мирных жителей, 30 % из них — дети;
  • Пропавших без вести — 821 человек;
  • Избыточная смертность в результате ухудшения условий существования не поддаётся оценке.

 

Афганистан

  • Погибших — 35 000 человек;
  • Беженцев — 500 000 человек;
  • Обострение межэтнических конфликтов, теракты, увеличение наркотрафика.

 Ливия

  • Погибло — более 20 000 человек;
  • Беженцы — более 350 000 человек;
  • Уничтожено более 5900 военных целей, включая более 600 танков и бронетранспортёров

В Ираке и Сирии точное число жертв неизвестно до сих пор. По примерным подсчетам, около двух миллионов человек.

Братскую Югославию утюжили снарядами с обедненным ураном - это оружие запрещено Нюрнбергской хартией, а также Гаагской и Женевской конвенциями. Никто из «западных партнёров» и слова не сказал. Правда потом они пошумели для вида, но быстро успокоились. А в Сербии до сих пор самая высокая заболеваемость раком среди детей.

В общем, натворили дел эти «борцы за свободу и демократию». И вот сегодня у них «мини-юбилей» - 73 года как они шуруют по всей планете. И музей современной истории России открыл выставку, посвящённую их «подвигам». Экспозиция обширная, есть даже несколько трофеев с Донбасса. Грустно, конечно, но поучительно - до какой степени скотства может дойти всего одна западная страна, если её никто не будет сдерживать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   Югославия   альянс   афганистан   блок   запад   нато   операция   
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6  комментариев
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Умница-красавица 6 часов назад
Жалко только, что не тем и не там эту выставку показывают. А те, кому бы надо ее внимательно изучить сидят сейчас в своих гейропах и ужасаются «зверствам русских солдат», а также развозят по квартирам новую дешевую рабочую силу, периодически сдувая пыль со своего белого пальто. Со времен второй мировой мало что поменялось, тогда славянских рабов везли в Германию эшелонами, а теперь сами бегут, только поезда бесплатные подгонять за ними успевай
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Минусовали НАТОвцы или иные нацисты?!
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1k
Иван 2 часа назад
Ну так это всё спецоперации по демилитаризации и демократизации. А где военные преступления?
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51
Yuriy Petrov 8 часов назад
Это не одна страна, это коллективный запад. И славяне это враг. И почему то я подозреваю в этом руку Ватикана.
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Copycat 9 часов назад
я бы сходил так такую выставку но я живу в казахстане(
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