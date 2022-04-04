В музее современной истории России проходит выставка «НАТО: хроника жестокости»

После развала Союза блок пошёл вразнос. С 1991 года силами НАТО проведено 35 отдельных военных операций по всему миру. Кстати, они очень любят давать им пафосные названия: «Зоркий страж», «Обдуманная сила», «Общая кузница», «Союзный покровитель», «Океанский щит». Чувствуете откуда ветер дует? Всё верно, основной «спонсор» в НАТО - США, более ⅔ бюджета Альянса лежит на них. Поэтому когда говорят «НАТО», могли бы не стесняться и говорить «США».

Вот несколько операций, которые организовал блок после 1991 года:

Бывшая Республика Югославия

Погибших — 5700 человек, в том числе 400 детей (данные Югославии);

Ранено — около 7000 мирных жителей, 30 % из них — дети;

Пропавших без вести — 821 человек;

Избыточная смертность в результате ухудшения условий существования не поддаётся оценке.

Афганистан

Погибших — 35 000 человек;

Беженцев — 500 000 человек;

Обострение межэтнических конфликтов, теракты, увеличение наркотрафика.

Ливия

Погибло — более 20 000 человек;

Беженцы — более 350 000 человек;

Уничтожено более 5900 военных целей, включая более 600 танков и бронетранспортёров

В Ираке и Сирии точное число жертв неизвестно до сих пор. По примерным подсчетам, около двух миллионов человек.

Братскую Югославию утюжили снарядами с обедненным ураном - это оружие запрещено Нюрнбергской хартией, а также Гаагской и Женевской конвенциями. Никто из «западных партнёров» и слова не сказал. Правда потом они пошумели для вида, но быстро успокоились. А в Сербии до сих пор самая высокая заболеваемость раком среди детей.