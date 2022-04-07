Воспоминания о школьных годах «гражданина СССР» Евгения Теплякова

Воспоминания известных людей о школьной поре – это своего рода тренд. Одни вспоминают годы учёбы с душевным трепетом и ностальгией, а другие – с искренней ненавистью и отвращением. Не преминул пополнить коллективную копилку воспоминаний и Евгений Тепляков – отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой.
В личном блоге мужчина поделился воспоминаниями о начале школьной жизни, подчеркнув, что не хочет подобного опыта для своих детей. В школу Женя пошёл шестилеткой. Но на тот момент уже умел читать, считать и перемножать в уме цифры.
Педагоги даже решили перевести одарённого ученика после первого полугодия в следующий класс, но родители воспротивились. «Быть самым умным не интересно, даже скучно. Лучше бы меня учили по уровню. Но тогда это никому в голову не приходило. Мне не приходило в голову, что можно читать учебники вперед, учителям – что можно советовать книги по уровню», – пишет Тепляков.
Отец девочки-вундеркинда вспоминает, что у него была самая высокая скорость чтения во всём классе. Но произошло это не вдруг и не само собой, как и знание математики.
А в целом школьные годы для Евгения сейчас кажутся серой, монотонной, тягучей чередой одинаковых дней, часов, минут: «Встал - оделся - сделал завтрак - пошел в школу - первый урок - второй урок - контрольная - обед- третий урок - снова контрольная -... седьмой урок - домой - домашка-...»
Их разнообразили разве что только события типа появления в школе кота, которого одноклассник тайком протащил на урок химии.
«Я очень жалею, что не прыгал через классы. Очень жалею, что не закончил раньше и не учился по уровню. Когда я шел в первый класс, я очень хотел в школу, потому что «там все не так, там будут учить». Когда шел в пятый, там тоже должно было быть «все не так»... Потом «вот физика начнется», потом «а теперь химия». Но все было одинаково, считаешь оценки, переживаешь за контрольные, читаешь параграф на уроке, чтобы его рассказать, если вдруг вызовут. И так 11 лет», – вспоминает многодетный отец семейства.
Евгений отмечает, что очень жалеет о бесцельно потраченном времени, вернуть которое уже нельзя. И подчеркивает, что аморфное существование – «жизнь трупа» – не для него. И он приложит все силы для того, чтобы его дети избежали проблемы неоправданных ожиданий.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Когда учитель - мастер своего дела, процесс обучения складывается иначе
- Оказалось, что мужчины переживают расставание болезненнее женщин
- Школьников хотят научить "основам взрослой жизни"
- Выпускники школ в Дагестане, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей
- Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень
Понравилось25
не повезло с мудаком папашей
вырастут -получит ото всех люлей
А в остальном, я не помню предмета, который не мог бы освоить сам, прочитав учебник.