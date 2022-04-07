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Воспоминания о школьных годах «гражданина СССР» Евгения Теплякова

Воспоминания о школьных годах «гражданина СССР» Евгения Теплякова (4 фото)

Автор:
07 апреля 2022 12:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   воспоминания   обучение   опыт   откровения   психология   школа   
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4

Воспоминания известных людей о школьной поре – это своего рода тренд. Одни вспоминают годы учёбы с душевным трепетом и ностальгией, а другие – с искренней ненавистью и отвращением. Не преминул пополнить коллективную копилку воспоминаний и Евгений Тепляков – отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой.

В личном блоге мужчина поделился воспоминаниями о начале школьной жизни, подчеркнув, что не хочет подобного опыта для своих детей. В школу Женя пошёл шестилеткой. Но на тот момент уже умел читать, считать и перемножать в уме цифры.


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Педагоги даже решили перевести одарённого ученика после первого полугодия в следующий класс, но родители воспротивились. «Быть самым умным не интересно, даже скучно. Лучше бы меня учили по уровню. Но тогда это никому в голову не приходило. Мне не приходило в голову, что можно читать учебники вперед, учителям – что можно советовать книги по уровню», – пишет Тепляков.


Отец девочки-вундеркинда вспоминает, что у него была самая высокая скорость чтения во всём классе. Но произошло это не вдруг и не само собой, как и знание математики.

А в целом школьные годы для Евгения сейчас кажутся серой, монотонной, тягучей чередой одинаковых дней, часов, минут: «Встал - оделся - сделал завтрак - пошел в школу - первый урок - второй урок - контрольная - обед- третий урок - снова контрольная -... седьмой урок - домой - домашка-...»

Их разнообразили  разве что только события типа появления в школе кота, которого одноклассник тайком протащил на урок химии.


«Я очень жалею, что не прыгал через классы. Очень жалею, что не закончил раньше и не учился по уровню. Когда я шел в первый класс, я очень хотел в школу, потому что «там все не так, там будут учить». Когда шел в пятый, там тоже должно было быть «все не так»... Потом «вот физика начнется», потом «а теперь химия». Но все было одинаково, считаешь оценки, переживаешь за контрольные, читаешь параграф на уроке, чтобы его рассказать, если вдруг вызовут. И так 11 лет», – вспоминает многодетный отец семейства.

Евгений отмечает, что очень жалеет о бесцельно потраченном времени, вернуть которое уже нельзя. И подчеркивает, что аморфное существование – «жизнь трупа» – не для него. И он приложит все силы для того, чтобы его дети  избежали проблемы неоправданных ожиданий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   воспоминания   обучение   опыт   откровения   психология   школа   
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21  комментарий
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445
sapsanbosh 2 часа назад
Ощущается признание собственного величия в словах Теплякова. Можно только пожалеть его детей, у которых папа отнимает детство и заставляет "совершать подвиги" во имя удовлетворения собственного ЭГО.
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15k
satris 8 минут назад
А мне интересно: если он такой умный, почему ничего не изобрёл, не придумал чего-то сногсшибательного, не выдвинул ни одной новой теории - подобно Эйнштейну, например. Почему он никак не проявил себя, а только лишь через скандалы в МГУ?
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5k
SR 8 минут назад
Когда уже его разорвет от собственного величия? И когда уже эта клоунада с этим семейством закончится?
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1k
Motorola 9 минут назад
Понятно: Синдромо даунито хромосом
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1k
Николай 13 минут назад
Большинство детей может осваивать курс одного класса и за пол года и за 3 месяца, но это было бы однобокое развитие, нельзя забывать, что дети постигают мир не только в школе, играя в различные игры, катаясь на велосипеде, читая интересные книжки, помогая родителям- дети тоже развиваются всесторонне.
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38k
jonnyD 18 минут назад
Откуда у них есть время на детей ?! Они же трахаются безостановочно...
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14k
hunter 44 минуты назад
бедные дети
не повезло с мудаком папашей
вырастут -получит ото всех люлей
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13k
motorocker 48 минут назад
Аминь...
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8k
Ф Ив Час назад
Евгению Теплякову 36 или 37 лет, когда он учился было 11 классов, но в школе учились 10 лет так как не было 4 класса. Если этот персонаж говорит, что учился 11 лет, то выходит, что он не прыгал через классы, а в каком-то классе поучился два года.
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61
zolotoman Час назад
Да вообще на..рать на его мнение
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65k
Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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2k
Старожил 2 часа назад
У меня в классе был отличник, по математике не мог решить ни одну задачу повышенной сложности, помните, были такие в конце учебника. В то же время другой одноклассник, троечник, примерно половину порешал. Там в основном задачи были на логику.
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5k
VL 2 часа назад
мне обязательно знать про этого [мат]?
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50k
noName 2 часа назад
Ну я тоже ждал 1 класс итп,потом месяца за три 3 прочитывал учебники физики и истории... Социальную адаптацию ребенка никто не отменял и возможна она только со сверстниками! Надеюсь что Алиса не вырастет социопатом...
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4
Васек повесил трубача noName Полчаса назад
Именно. Дохрена умный Тепляков не понимает, что главная задача школы - в любой стране и во все времена (с момента появления сколь-нибудь массового образования) - это социализация. Все остальное - знания, умения, навыки, глубоко вторичны.
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
диагноз на морде, хочет популярности любыми средствами.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Какое-то резонёрство - ни о чём, пустые слова и выражения. В целом же -наблюдается акцентированное неудовлетворение взрослого человека собственным "я", при этом выраженное неясно, нечётко, что говорит как об эмоциональных нарушениях, так и о нарушениях мышления.
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 3 часа назад
Школа даже при названии средняя, рассчитана на отстающих, под которых и подгоняют весь процесс обучения. Так что основное, что она даёт - социальные навыки.
А в остальном, я не помню предмета, который не мог бы освоить сам, прочитав учебник.
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1k
Ольга 3 часа назад
Умение считать и писать, а также множить цифры в начальных классах - это не то чтобы достижение в те времена. И помимо этих базовых знаний есть ещетакие классные предметы как естствознание, труд, физкультура. Я не знаю каким он был ребенком, но мне нравилось проводить время в школе, в этом возрасте ты можешь гордиться что читаешь быстрее свех в классе, но ты не задумываешь о том что тебе нужно в другой класс, у тебя тут друзья и другие интересные занятия.
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