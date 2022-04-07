Воспоминания о школьных годах «гражданина СССР» Евгения Теплякова

Отец девочки-вундеркинда вспоминает, что у него была самая высокая скорость чтения во всём классе. Но произошло это не вдруг и не само собой, как и знание математики.

А в целом школьные годы для Евгения сейчас кажутся серой, монотонной, тягучей чередой одинаковых дней, часов, минут: «Встал - оделся - сделал завтрак - пошел в школу - первый урок - второй урок - контрольная - обед- третий урок - снова контрольная -... седьмой урок - домой - домашка-...»

Их разнообразили разве что только события типа появления в школе кота, которого одноклассник тайком протащил на урок химии.