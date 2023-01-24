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Без прогулок и обедов: начало толерантности на примере Руби Бриджес

Без прогулок и обедов: начало толерантности на примере Руби Бриджес

Автор:
24 января 2023 10:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Руби Бриджес   закон   изменение   негр   обучение   раса   расовая сегрегация   цвет   школа   
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Начало школьной жизни – одно из самых ярких и значимых событий для ребёнка и родителей. Но эта 6-летняя малышка вынесла столько испытаний в образовательном учреждении, сколько не под силу и взрослому человеку.

Обычный осенний день 1960 года. У школы собралась толпа с не самыми добрыми намерениями. Среди них и пресса. У многих в руках самодельные плакаты с расистскими лозунгами. Отдельный особенно творческий гражданин прихватил куклу-негритёнка в гробу.

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А что послужило поводом таких масштабных волнений? Обычная шестилетка Руби Бриджес пошла в школу. Правда, родители не сказали дочке, что она будет единственным темнокожим ребёнком среди белых.

Она улыбалась женщине, которая плюнула в Руби. Улыбалась мужчине, у которого хватило «смелости» погрозить кулаком ребёнку. Поднялась по ступенькам в сопровождении федералов, обернулась и улыбнулась ещё раз. Теперь уже всем. Улыбка была её единственным доступным оружием против человеческой ярости.

Девочка попала в школу в ноябре, когда занятия уже давно шли. Но когда педагогу класса сообщили о новенькой, женщина сразу же уволилась. Для малышки Руби в спешном порядке нашли учителя, согласившегося заниматься с чернокожей ученицей в индивидуальном порядке.

Родители массово переводили своих чад в другие школы. Гулять на переменах первоклашке запрещалось. В целях её же безопасности. Как и посещать столовую: запросто могли подсыпать отраву.

Но возможность обучения ударила не только по самой девочке, но и по её родным. Родителей уволили с работы, запретили посещать магазины и выходить из дома. Дед и бабушка потеряли ферму, где трудились четверть века. Семья жила на добровольные пожертвования борцов с расовой сегрегацией.

Но родители были уверены, что сделали правильный выбор. И образование позволит дочери стать счастливой в будущем и достойным членом общества. Помощь в адаптации оказывал психиатр, который быстро нашёл общий язык с девочкой. Роберт Коулз стал одним из немногих людей, которым она  действительно доверяла.

К весне некоторые из родителей, которые перевели детей в другие школы, стали возвращать их обратно. Но с Руби всё так же никто не хотел общаться. Уже будучи взрослой, она призналась в интервью, что один мальчик тогда подошёл к ней и сказал: «Моя мама сказала не играть с тобой, потому что ты негр». Это стало для малышки шоком, но и откровением тоже.

После Руби в школу стали поступать и другие чернокожие дети. И ей стало полегче. К тому же нашлась смелая одноклассница – Пэм Тестройт, нарушившая бойкот в отношении маленькой негритянки. За ней потянулись и другие дети.

После окончания школы девушка попыталась поступить учиться на стюардессу. Но с небом не вышло. 15 лет Руби проработала в туристическом агентстве. Вышла замуж, стала матерью четверых детей. А впоследствии основала фонд борьбы с расизмом.

Борьбу с ним женщина и считает своей главной целью. Первооткрывательнице посвятили музейную экспозицию. Школьный психиатр написал в её честь книгу, ставшую бестселлером, под названием «История Рубиновых мостов».

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Метки: Руби Бриджес   закон   изменение   негр   обучение   раса   расовая сегрегация   цвет   школа   
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Оксид Бетона 51 минуту назад
доборолись...
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151
Николай Пауков 5 минут назад
Ну а кто виноват? Понаехавшие в америку белые америкосы чмырили негров десятилетиями. Теперь БЛМ и негрохоббиты...
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просто Дмитрий 14 минут назад
Не удивлюсь, если какие-то "маленькие, но очень ГОРДЫЕ страны" не последуют примеру Старшего Брата, но уже..... с белокожими-русско-говорящими
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29k
Григорий 17 минут назад
И что? Есть люди, что еще застали работающий Аушвиц. Но время давно убежало вперед. В свои 70 она борется за что? За то как ее обидели в 7 лет?
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