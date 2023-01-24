Без прогулок и обедов: начало толерантности на примере Руби Бриджес

Девочка попала в школу в ноябре, когда занятия уже давно шли. Но когда педагогу класса сообщили о новенькой, женщина сразу же уволилась. Для малышки Руби в спешном порядке нашли учителя, согласившегося заниматься с чернокожей ученицей в индивидуальном порядке.

Родители массово переводили своих чад в другие школы. Гулять на переменах первоклашке запрещалось. В целях её же безопасности. Как и посещать столовую: запросто могли подсыпать отраву.

Но возможность обучения ударила не только по самой девочке, но и по её родным. Родителей уволили с работы, запретили посещать магазины и выходить из дома. Дед и бабушка потеряли ферму, где трудились четверть века. Семья жила на добровольные пожертвования борцов с расовой сегрегацией.

Но родители были уверены, что сделали правильный выбор. И образование позволит дочери стать счастливой в будущем и достойным членом общества. Помощь в адаптации оказывал психиатр, который быстро нашёл общий язык с девочкой. Роберт Коулз стал одним из немногих людей, которым она действительно доверяла.