Сокурсники в МГУ с сочувствием относятся и жалеют девятилетнюю девочку-вундеркинда

Как сообщается на страницах Life.ru, девочка может присутствовать на очных занятиях только в сопровождении кого-то из родителей. Как правило, этим родителем является её папа — Евгений. Охранник одного из корпусов поведал изданию, что видел, как на лекцию отец девочки явился в шортах и футболке. При этом малышка была одета нормально - по погоде, но секьюрити почему-то её пожалел.

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Отчасти его мнение разделяют и студенты, которые учатся с Алисой на одном курсе.

"Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у неё восторг", — рассказала изданию одна из студенток.

Справедливости ради следует отметить, что не все студенты довольны юной сокурсницей, правда, недовольство, как ранее писалось, больше касается отца, с которым девочка посещает лекции.

Претензии некоторых учащихся к вундеркинду носят довольно безосновательный характер: якобы во время дистанционной лекции Алиса включила микрофон — и весь курс слышал, как на заднем плане шумят её многочисленные братья и сёстры. Однако, девочка, скорее всего, сделала это не намерено, да и не её вина, в том, что многодетная семья проживает в однушке и нет возможности уединиться для сосредоточения на учёбе.