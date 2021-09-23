Сокурсники в МГУ с сочувствием относятся и жалеют девятилетнюю девочку-вундеркинда

Однокурсники девятилетней москвички Алисы Тепляковой, которая совсем юной сдала ЕГЭ и поступила на психфак Госуниверситета столицы, с сочувствием отзываются о девочке, воспринимая её, как ребёнка.
Как сообщается на страницах Life.ru, девочка может присутствовать на очных занятиях только в сопровождении кого-то из родителей. Как правило, этим родителем является её папа — Евгений. Охранник одного из корпусов поведал изданию, что видел, как на лекцию отец девочки явился в шортах и футболке. При этом малышка была одета нормально - по погоде, но секьюрити почему-то её пожалел.
Отчасти его мнение разделяют и студенты, которые учатся с Алисой на одном курсе.
"Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у неё восторг", — рассказала изданию одна из студенток.
Справедливости ради следует отметить, что не все студенты довольны юной сокурсницей, правда, недовольство, как ранее писалось, больше касается отца, с которым девочка посещает лекции.
Претензии некоторых учащихся к вундеркинду носят довольно безосновательный характер: якобы во время дистанционной лекции Алиса включила микрофон — и весь курс слышал, как на заднем плане шумят её многочисленные братья и сёстры. Однако, девочка, скорее всего, сделала это не намерено, да и не её вина, в том, что многодетная семья проживает в однушке и нет возможности уединиться для сосредоточения на учёбе.
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Остаётся добавить, что её сопровождающий - отец имеет два красных диплома, в том числе того же психфака МГУ, и на данный момент официально работает воспитателем семейного детского сада. Родители вундеркинда обучают своих детей на дому.
Ранее уже сообщалось о том, как в номинации «Освоение программы 11 классов в наименьшем возрасте», Алиса попала в «Реестр рекордов России».
А так же размещался материал про то, как девятилетняя россиянка успешно сдала вступительные экзамены в МГУ.
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И отсутствие у малышки многих жизненных навыков, которое обязательно скажется в будущем.
Ну закончит она в 14 лет МГУ, станет психологом. Кто из вас пойдет на прием к 14-летнему специалисту?
Имхо, папаша хайпует, сознательно пуская под откос жизнь собственной дочери.
А кем ещё можно быть девочка девяти лет?
Родители вообще с пулей в голове. Ну закончит она факультет, может быть даже экстерном, годам к двенадцати. И кто её будет воспринимать как дипломированного психолога?
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А кто в здравом уме будет воспринимать 9-летнюю девочку иначе?
Иначе он в однокомнатной квартире наплодит ещё 147% электората.
Факультет психологии находится совсем в другом месте.
А в этом здании они разве что диплом получают.