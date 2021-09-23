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Сокурсники в МГУ с сочувствием относятся и жалеют девятилетнюю девочку-вундеркинда

Сокурсники в МГУ с сочувствием относятся и жалеют девятилетнюю девочку-вундеркинда (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 22:54
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   Теплякова   алиса   видео   мгу   отношение   студенты   
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Однокурсники девятилетней москвички Алисы Тепляковой, которая совсем юной сдала ЕГЭ и поступила на психфак Госуниверситета столицы, с сочувствием отзываются о девочке, воспринимая её, как ребёнка.

Как сообщается на страницах Life.ru, девочка может присутствовать на очных занятиях только в сопровождении кого-то из родителей. Как правило, этим родителем является её папа — Евгений. Охранник одного из корпусов поведал изданию, что видел, как на лекцию отец девочки явился в шортах и футболке. При этом малышка была одета нормально - по погоде, но секьюрити почему-то её пожалел.

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Отчасти его мнение разделяют и студенты, которые учатся с Алисой на одном курсе.

"Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у неё восторг", — рассказала изданию одна из студенток.


Справедливости ради следует отметить, что не все студенты довольны юной сокурсницей, правда, недовольство, как ранее писалось, больше касается отца, с которым девочка посещает лекции.

Претензии некоторых учащихся к вундеркинду носят довольно безосновательный характер: якобы во время дистанционной лекции Алиса включила микрофон — и весь курс слышал, как на заднем плане шумят её многочисленные братья и сёстры. Однако, девочка, скорее всего, сделала это не намерено, да и не её вина, в том, что многодетная семья проживает в однушке и нет возможности уединиться для сосредоточения на учёбе.


Остаётся добавить, что её сопровождающий - отец имеет два красных диплома, в том числе того же психфака МГУ, и на данный момент официально работает воспитателем семейного детского сада. Родители вундеркинда обучают своих детей на дому.


Ранее уже сообщалось о том, как в номинации «Освоение программы 11 классов в наименьшем возрасте», Алиса попала в «Реестр рекордов России».

А так же размещался материал про то, как девятилетняя россиянка успешно сдала вступительные экзамены в МГУ.

Источник:

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Метки: ynews   Россия   Теплякова   алиса   видео   мгу   отношение   студенты   
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993
Mowgley 51 минуту назад
Отнятое детство.
И отсутствие у малышки многих жизненных навыков, которое обязательно скажется в будущем.
Ну закончит она в 14 лет МГУ, станет психологом. Кто из вас пойдет на прием к 14-летнему специалисту?
Имхо, папаша хайпует, сознательно пуская под откос жизнь собственной дочери.
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16k
Сергей 3 минуты назад
Знаете, а я вот что подумал. Ведь будущим психологам даже полезно учиться с таким вот ребенком рядом. И если они и впрямь хотят стать психологами, то вполне могут попытаться помочь девочке социализироваться в среде более старших. И если Алиса - открытый ребенок, то ей тоже будет это полезно. Коль скоро такая ситуация сложилась , то все стороны должны извлечь из неё максимум пользы (папашка Алисы уже извлёк - вместо того, чтобы сидеть в однушке с кучей детей и перманентно беременной/кормящей женой, тусит в своей Альма-матер среди молоденьких студенток).
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599
Миша 4 минуты назад
Однокурсники девятилетней москвички естественно не могут быть довольны постоянным присутствием за спиной папаши ребёнка. Никакой студент не рад лишнему контролёру, никакого студента долго радовать не может весь этот цирк, и ограничение свобод. Поскольку наличие малышни в МГУ не является нормой - это ненормально.
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132
Rom 8 минут назад
Просто папаша явно "поехал".... странно, что до сих пор никто не заинтересовался, не проверили нормально. Жаль его детей, издевается же.
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32k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
<<< воспринимая её, как ребёнка >>>

А кем ещё можно быть девочка девяти лет?
Родители вообще с пулей в голове. Ну закончит она факультет, может быть даже экстерном, годам к двенадцати. И кто её будет воспринимать как дипломированного психолога?
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56k
Парагвайский шпион Полчаса назад
НЕ нормально это все. Не верю в счастливый исход этого "чуда".
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801
Палыч 37 минут назад
воспринимая её, как ребёнка ©
=======
А кто в здравом уме будет воспринимать 9-летнюю девочку иначе?
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12k
Великий Кормчий 39 минут назад
Кто нибудь, объясните этому недопапаше, уже имеющего красный диплом МГУ на кафедре психологии, о пользе контрацептивов.
Иначе он в однокомнатной квартире наплодит ещё 147% электората.
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3k
Алекс Крайчек 41 минуту назад
Интересно, а зачем автор репортажа всё время показывает ГЗ МГУ?
Факультет психологии находится совсем в другом месте.
А в этом здании они разве что диплом получают.
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14k
vikklu 49 минут назад
Многодетная семья, у главы которой два диплома с отличием, живёт в однокомнатной квартире...
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