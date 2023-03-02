В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок

Кстати, Алиса - не единственный "гений" в своей семье. В начале лета прошлого года папаша Тепляков с гордостью сообщил, что её младший брат также сдал ЕГЭ. На тот момент мальчику не было еще и восьми лет. Сейчас Хеймдалль, по словам отца, также учится в вузе, но в каком именно - неизвестно.

Что касается остальных детей Тепляковых, они не посещают детский сад и целыми днями остаются дома под неусыпным контролем родителей. Садик у них свой - семейный, называется СДС «Журавушка». Школьную программу дети также проходят дома, обучаясь по методике отца. О личных доходах Тепляковых известно следующее: Евгений официально трудоустроен воспитателем в их СДС с зарплатой в 70 тысяч. Мать Алисы перманентно находится в декретном отпуске. В СМИ подсчитали, что сумма выплат (муниципальных и федеральных) на детей Тепляковых в месяц может составлять до 88 тысяч рублей (на всех восьмерых). Конечно, это крохи, учитывая, что старшие дети амбициозного Теплякова учатся в платных вузах. Наверняка, у Евгения есть спонсоры, о которых он умалчивает.

Семью не выбирают, и мы искренне желаем новорожденному Сулейману и его многочисленным братьям-сёстрам счастливого детства!