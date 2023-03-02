В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок

В этой новости прекрасно всё, не считая двух нюансов. Семья ютится в крохотной однушке в Зюзино, а мальчика назвали Сулейман. Сулейман Тепляков, добро пожаловать в этот мир!
Многодетные родители Тепляковы прославились благодаря своей дочери, в 10 лет поступившей в МГУ. Тепляковы не волнуются о перенаселении Земли. Совсем недавно в их семье родился восьмой ребёнок, мальчик Сулейман. Такое имя родители дали малышу в честь султана Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи. Впрочем, это экзотические имя - не случайный взбрык Тепляковых. Почти всех их детей зовут весьма неординарно: Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей.
Сулейман Евгеньевич Тепляков, как и остальные его братья и сёстры, проживает в однокомнатной квартире в Зюзино. Его родители утверждают, что дети вполне счастливы. Взять хотя бы Алису. Кто из благополучных школяров сумел сдать в 8 лет ЕГЭ и поступить в престижный ВУЗ? А она смогла. Правда, эта история ничем хорошим не закончилась. Ребёнок, которого надрессировали на запоминание информации, не смог учиться на психфаке в МГУ, завалив профильные экзамены в первую же сессию.
Однако эта неудача никоим образом не охладила пыл отца Алисы, который решил ковать железо, пока оно горячо и объявил о том, что его дочь даёт психологические консультации. Работу несостоявшейся студентки МГУ отец оценил в 50 тысяч рублей. Неизвестно, нашлись ли желающие, однако через время Евгений Тепляков, видимо, не оставивший мечту сделать из Алисы психолога, ввязался в новую авантюру.
Как сообщают СМИ, в начале февраля в московский детский сад (ГБОУ № 538) от Теплякова поступил запрос. Многодетный отец предложил, чтобы Алиса провела тестирование пятилетних малышей в рамках её учебной практики как студентки второго курса психфака МПГУ (Московский педагогический государственный университет). Руководство детского сада обратилось за комментариями в вуз, где выяснилось, что Алиса Теплякова там не учится. Однако стало известно, что девочка является студенткой первого курса Финансового университета при Правительстве РФ. Стоимость обучения по этой специальности составляет 140 тысяч рублей за год.
А это значит, что вскоре мы еще услышим об Алисе, как о гениальном специалисте в сфере прикладных информационных систем. Психологом она уже побыла, можно попрактиковаться и в другой сфере. Особенно, если у тебя такой деятельный отец и нет обычного детства.
Кстати, Алиса - не единственный "гений" в своей семье. В начале лета прошлого года папаша Тепляков с гордостью сообщил, что её младший брат также сдал ЕГЭ. На тот момент мальчику не было еще и восьми лет. Сейчас Хеймдалль, по словам отца, также учится в вузе, но в каком именно - неизвестно.
Что касается остальных детей Тепляковых, они не посещают детский сад и целыми днями остаются дома под неусыпным контролем родителей. Садик у них свой - семейный, называется СДС «Журавушка». Школьную программу дети также проходят дома, обучаясь по методике отца. О личных доходах Тепляковых известно следующее: Евгений официально трудоустроен воспитателем в их СДС с зарплатой в 70 тысяч. Мать Алисы перманентно находится в декретном отпуске. В СМИ подсчитали, что сумма выплат (муниципальных и федеральных) на детей Тепляковых в месяц может составлять до 88 тысяч рублей (на всех восьмерых). Конечно, это крохи, учитывая, что старшие дети амбициозного Теплякова учатся в платных вузах. Наверняка, у Евгения есть спонсоры, о которых он умалчивает.
Семью не выбирают, и мы искренне желаем новорожденному Сулейману и его многочисленным братьям-сёстрам счастливого детства!
Источник:
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2. То, что многодетная семья до сих пор живет в однокомнатной квартире, это вопрос к муниципальной власти. Что-то у меня тут большие сомнения.
3. Если нормальная семья, где здоровые православные родители, рожает нормальных, здоровых, красивых и умных детей, то это хорошо. Спасибо им нужно сказать, а не устраивать балаган по поводу необычных имен.
Что касается нормальности родителей Алисы, то это вопрос к специалистам.
Сначала прочитал "вурдалака" и не понял...
лучше что ли алкоголикам плодиться?
хорошие , слегка несчастные дети. талантливые, умненькие, трудолюбивые....да пусть хоть 15 родят. Россия от этого только выиграет.
Сегодня многодетные семьи разве не претендуют на квартиру?