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В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок

В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок

Автор:
02 марта 2023 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   вундеркинд   дети   мгу   обучение   семья   странные родители   
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В этой новости прекрасно всё, не считая двух нюансов. Семья ютится в крохотной однушке в Зюзино, а мальчика назвали Сулейман. Сулейман Тепляков, добро пожаловать в этот мир!

Многодетные родители Тепляковы прославились благодаря своей дочери, в 10 лет поступившей в МГУ. Тепляковы не волнуются о перенаселении Земли. Совсем недавно в их семье родился восьмой ребёнок, мальчик Сулейман. Такое имя родители дали малышу в честь султана Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи. Впрочем, это экзотические имя - не случайный взбрык Тепляковых. Почти всех их детей зовут весьма неординарно: Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей.


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Сулейман Евгеньевич Тепляков, как и остальные его братья и сёстры, проживает в однокомнатной квартире в Зюзино. Его родители утверждают, что дети вполне счастливы. Взять хотя бы Алису. Кто из благополучных школяров сумел сдать в 8 лет ЕГЭ и поступить в престижный ВУЗ? А она смогла. Правда, эта история ничем хорошим не закончилась. Ребёнок, которого надрессировали на запоминание информации, не смог учиться на психфаке в МГУ, завалив профильные экзамены в первую же сессию.


Однако эта неудача никоим образом не охладила пыл отца Алисы, который решил ковать железо, пока оно горячо и объявил о том, что его дочь даёт психологические консультации. Работу несостоявшейся студентки МГУ отец оценил в 50 тысяч рублей. Неизвестно, нашлись ли желающие, однако через время Евгений Тепляков, видимо, не оставивший мечту сделать из Алисы психолога, ввязался в новую авантюру.


Как сообщают СМИ, в начале февраля в московский детский сад (ГБОУ № 538) от Теплякова поступил запрос. Многодетный отец предложил, чтобы Алиса провела тестирование пятилетних малышей в рамках её учебной практики как студентки второго курса психфака МПГУ (Московский педагогический государственный университет). Руководство детского сада обратилось за комментариями в вуз, где выяснилось, что Алиса Теплякова там не учится. Однако стало известно, что девочка является студенткой первого курса Финансового университета при Правительстве РФ. Стоимость обучения по этой специальности составляет 140 тысяч рублей за год.


А это значит, что вскоре мы еще услышим об Алисе, как о гениальном специалисте в сфере прикладных информационных систем. Психологом она уже побыла, можно попрактиковаться и в другой сфере. Особенно, если у тебя такой деятельный отец и нет обычного детства.


Кстати, Алиса - не единственный "гений" в своей семье. В начале лета прошлого года папаша Тепляков с гордостью сообщил, что её младший брат также сдал ЕГЭ. На тот момент мальчику не было еще и восьми лет. Сейчас Хеймдалль, по словам отца, также учится в вузе, но в каком именно - неизвестно.


Что касается остальных детей Тепляковых, они не посещают детский сад и целыми днями остаются дома под неусыпным контролем родителей. Садик у них свой - семейный, называется СДС «Журавушка». Школьную программу дети также проходят дома, обучаясь по методике отца. О личных доходах Тепляковых известно следующее: Евгений официально трудоустроен воспитателем в их СДС с зарплатой в 70 тысяч. Мать Алисы перманентно находится в декретном отпуске. В СМИ подсчитали, что сумма выплат (муниципальных и федеральных) на детей Тепляковых в месяц может составлять до 88 тысяч рублей (на всех восьмерых). Конечно, это крохи, учитывая, что старшие дети амбициозного Теплякова учатся в платных вузах. Наверняка, у Евгения есть спонсоры, о которых он умалчивает.


Семью не выбирают, и мы искренне желаем новорожденному Сулейману и его многочисленным братьям-сёстрам счастливого детства!

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Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   вундеркинд   дети   мгу   обучение   семья   странные родители   
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89  комментариев
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
1. Платный ВУЗ не означает обязательно платное образование. Во всех ВУЗах, за исключением частных шарашкиных контор, в обязательном порядке есть бюджетные места. В первую очередь на такие места претендуют дети из многодетных семей.
2. То, что многодетная семья до сих пор живет в однокомнатной квартире, это вопрос к муниципальной власти. Что-то у меня тут большие сомнения.
3. Если нормальная семья, где здоровые православные родители, рожает нормальных, здоровых, красивых и умных детей, то это хорошо. Спасибо им нужно сказать, а не устраивать балаган по поводу необычных имен.
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64
Капитошка 10 минут назад
Некоторые Люциферами называют,и ничего.Подумаешь,Сулейман.Это вам не Даздраперма.,или Кукуцаполь.
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8k
Axel 11 минут назад
"В семье вундеркинда..."

Сначала прочитал "вурдалака" и не понял...
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505
Murych 21 минуту назад
У волшебника Сулеймана всё по честному, без обмана :).
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2k
STRiX 24 минуты назад
Мамаша прям светится от счастья... Она вообще живая?
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13k
Limon Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2
Александр Q3K2 36 минут назад
Горшочек - не вари!
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36k
Aleks 37 минут назад
Так у кого там украли детство? У Алисы, да и всех этих детей, или у этого недоразвитого существа?
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57
Катрин 38 минут назад
почитала камменты... ужаснулась. до какой степени люди нетерпимы...
лучше что ли алкоголикам плодиться?
хорошие , слегка несчастные дети. талантливые, умненькие, трудолюбивые....да пусть хоть 15 родят. Россия от этого только выиграет.
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815
Gigantes 38 минут назад
Вот кого надо родительских прав лишать
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1k
Алексей Гулевич 38 минут назад
муж сказал что двушку вот-вот должны дать ...
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9k
Бритва 47 минут назад
хреново будет сулейману из зюзино.
Сегодня многодетные семьи разве не претендуют на квартиру?
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10k
Vacony 48 минут назад
мне кажется таких неадекватных надо как то лечить ...
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14k
Кот Скрипалей 48 минут назад
Они не мои соседи, обедать ко мне не приходят, взаймы на бутылку не просят, я с ними не знаком и посему у миня в абщемта-тащемта к ним претензий нет.
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4k
Денис 55 минут назад
Не баба а какой-то конвейер . У неё пелотка когда нибудь остывает?
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57
Катрин Денис 44 минуты назад
фу, какая пошлятина... ну почему так мерзко писать надо?
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2k
Walther 55 минут назад
За вундеркиндов ничего не скажу, но кажется что Тепляков старший просто любит трахаться без химзащиты и пиариться за чужой счет!
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5k
Frank Borman 55 минут назад
Аллах велик! Он подкинет денег Сулейману на пропитание.
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4k
Денис 57 минут назад
Мамаша наверное уже подумывает как [мат] от этого пиз.данутого бородача.
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35k
Опаньки 58 минут назад
что об этом говорит современная медицина ?
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517
Димыч Час назад
Остановите кто-нибудь этого больного ублюдка. Не сдала сессию. Естественно! Потому, что ребёнок понятия не имеет, как работают многие эмоции. На том простом основании, что он - ещё ребёнок. Причём, сам ипанутый спермобак ничем выдающимся не выделяется. Пиарится на детях.
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8k
SuperTroll Час назад
Мне кажется или там батя семейства [мат] на всю голову?
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