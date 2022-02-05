9-летняя студентка МГУ показала на своём примере всё несовершенство ЕГЭ

1401
4
История с поступлением 9-летней Алисы Тепляковой на психологический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова вызвала много споров и разногласий в обществе. Кто-то называл её юным гением, а кто-то откровенно осуждал родителей, лишивших девочку детства.
Но, так или иначе, ребёнок послужил индикатором ситуации в современной системе образования. В прошлом году девочка успешно сдала единый государственный экзамен и была зачислена на платное отделение психфака МГУ.
Образованием ребёнка занимался её отец, и его методы спровоцировали волну критики не только у педагогов, но и у психологов.
Так, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов уверен, что ребёнка просто «выдрессировали» на прохождение этих тестов, и девочка не обладает достаточными способностями для обучения в университете. Он считает, что Алиса просто имеет хорошую память, но не более.
Профессор уверен, что такая методика не позволяет получить все необходимые знания, а является лишь методом бездумного заучивания правильных ответов. Он так же призвал прекратить этот эксперимент над девочкой и заняться серьёзным реформированием всей системы ЕГЭ. С ним согласен председатель партии «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, ЕГЭ неспособен оценить личностную зрелость ребёнка и его готовность к вступлению во взрослую жизнь.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды
- "Дуло закрой!": краснодарский учитель попытался силой вышвырнуть за дверь дерзкого ученика
- Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения
- Родителям мусульманки пригрозили судом за отказ ребенка носить короткую юбку
- Сын начальника отдела образования во время ЕГЭ выходил из аудитории 14 раз
30
Понравилось30
Новости партнёров
Ей бы в куклы поиграть с ровесниками побегать по двору , посплетничать о девечьем и т.д. Помню я таких "гениев" воспитанных родителями ..Большинство из них плохо кончило ..
У ребенка должно быть ДЕТСТВО с его беззаботностью ..А остальное со временем само придет ,если он талантлив ..
Школа ведь не только про уроки. А и про дружбу, влюбленности, ссоры, драки, про уважение к старшему, дисциплину... короче, про все то, без чего знания мертвы. А то и опасны.
сначала личностная зрелость, а потом митинги. господа против.