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9-летняя студентка МГУ показала на своём примере всё несовершенство ЕГЭ

9-летняя студентка МГУ показала на своём примере всё несовершенство ЕГЭ (4 фото)

Автор:
05 февраля 2022 09:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Теплякова   дети   егэ   мгу   образование   экзамены   
1401
4
История с поступлением 9-летней Алисы Тепляковой на психологический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова вызвала много споров и разногласий в обществе. Кто-то называл её юным гением, а кто-то откровенно осуждал родителей, лишивших девочку детства.

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Метки: Теплякова   дети   егэ   мгу   образование   экзамены   
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7  комментариев
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1k
Mixan 43 минуты назад
Жалко девочку ! Вы присмотритесь в ее глаза ,там тоска и ничего более ..
Ей бы в куклы поиграть с ровесниками побегать по двору , посплетничать о девечьем и т.д. Помню я таких "гениев" воспитанных родителями ..Большинство из них плохо кончило ..
У ребенка должно быть ДЕТСТВО с его беззаботностью ..А остальное со временем само придет ,если он талантлив ..
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4k
Том Джоуд 5 минут назад
Нельзя многолетние знания впихнуть в столь молодой организм. Скорее девочка - эйдетик. Знания, это прежде всего опыт и практика. Накопление.
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96
Drago 13 минут назад
Где-то читал, что чувака разработавшего систему единого экзамена посадили. Диплом у него купленный был.
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22k
pssst 24 минуты назад
Вроде девочка не очень успешно сдала экзамены. Поэтому и училась платно.
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6k
Maximvs Полчаса назад
Задача образования в детстве не только дать набор знаний. Есть еще задача к взрослому периоду дать социализацию, эмоциональную зрелость.
Школа ведь не только про уроки. А и про дружбу, влюбленности, ссоры, драки, про уважение к старшему, дисциплину... короче, про все то, без чего знания мертвы. А то и опасны.
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882
Иннoгeнтий 43 минуты назад
Почитайте истории повзрослевших детей Ву. .....или полный пи***ц , или обычная кража детства .
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8k
Бритва 46 минут назад
>По его мнению, ЕГЭ неспособен оценить личностную зрелость

сначала личностная зрелость, а потом митинги. господа против.
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