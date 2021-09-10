Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым

Глава МЧС погиб 8 сентября в западной части Путоранского заповедника, на так называемой Земле водопадов. Зиничев на вертолете Ми-8 прилетел на самый большой и красивый из них - 27-метровый водопад Китабо-Орон. Одним из сопровождавших генерала армии был знаменитый режиссер, обладатель кинопремии "Ника" Александр Мельник. Он поскользнулся на мокрых камнях и упал со скалистого берега в реку Иркинду. Евгений Зиничев прыгнул за ним следом, но ударился головой о каменный уступ и получил черепно-мозговую травму. Оба мужчины погибли. Владимир Путин присвоил Зиничеву звание героя России посмертно.





Похоронят Зиничева не в Москве. Уже сегодня его перевезут в Санкт-Петербург. Погребальный обряд пройдет в закрытом для прессы режиме на Северной кладбище.