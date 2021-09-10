Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым

Как сообщают СМИ, церемония прощания главе государства далась нелегко.
Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях в Москве прошла церемония прощания с трагически погибшим 8 сентября министром МЧС Евгением Зиничевым. Помимо сотен коллег на панихиду пришли многие высокопоставленные члены правительства и знаменитости.
В частности, на панихиду приехали премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
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Вместе на церемонию прощания приехали глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, некогда отвечавшие за безопасность Путина.
Позже всех на панихиду прибыл президент Владимир Путин.
Глава государства возложил к гробу букет алых роз, постоял рядом, склонив голову. Затем подошел к семье министра МЧС и выразил соболезнования. На панихиде Владимир Путин пробыл всего несколько минут.
Глава МЧС погиб 8 сентября в западной части Путоранского заповедника, на так называемой Земле водопадов. Зиничев на вертолете Ми-8 прилетел на самый большой и красивый из них - 27-метровый водопад Китабо-Орон. Одним из сопровождавших генерала армии был знаменитый режиссер, обладатель кинопремии "Ника" Александр Мельник. Он поскользнулся на мокрых камнях и упал со скалистого берега в реку Иркинду. Евгений Зиничев прыгнул за ним следом, но ударился головой о каменный уступ и получил черепно-мозговую травму. Оба мужчины погибли. Владимир Путин присвоил Зиничеву звание героя России посмертно.
Похоронят Зиничева не в Москве. Уже сегодня его перевезут в Санкт-Петербург. Погребальный обряд пройдет в закрытом для прессы режиме на Северной кладбище.
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Не важно как и при каких обстоятельствах погиб человек. Неважно как это преподносят СМИ, на то они и СМИ, это их заработок.
А важно то, что человек был достойным, простым, "от народа" и делал свою работу достойно. Это нужно понимать.
А устраивать пляски на костях это не просто низко, это лишний раз говорит что у вас, тролли ни в душах, ни в головах ничего кроме грязи, комплексов и отвращения к самим себе, в первую очередь, нет.
Обесценивается награда. Раздают направо и налево черти за что. Таким темпом звание героя России сведут до уровня значка октябрёнка - давать будут всем.