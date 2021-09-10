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Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым

Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым (6 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 13:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Евгений Зиничев   видео   владимир путин   глава МЧС   панихида   политика   похороны   
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Как сообщают СМИ, церемония прощания главе государства далась нелегко.

Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях в Москве прошла церемония прощания с трагически погибшим 8 сентября министром МЧС Евгением Зиничевым. Помимо сотен коллег на панихиду пришли многие высокопоставленные члены правительства и знаменитости.

В частности, на панихиду приехали премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Вместе на церемонию прощания приехали глава Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, некогда отвечавшие за безопасность Путина.

Позже всех на панихиду прибыл президент Владимир Путин.

Глава государства возложил к гробу букет алых роз, постоял рядом, склонив голову. Затем подошел к семье министра МЧС и выразил соболезнования. На панихиде Владимир Путин пробыл всего несколько минут.

Глава МЧС погиб 8 сентября в западной части Путоранского заповедника, на так называемой Земле водопадов. Зиничев на вертолете Ми-8 прилетел на самый большой и красивый из них - 27-метровый водопад Китабо-Орон. Одним из сопровождавших генерала армии был знаменитый режиссер, обладатель кинопремии "Ника" Александр Мельник. Он поскользнулся на мокрых камнях и упал со скалистого берега в реку Иркинду. Евгений Зиничев прыгнул за ним следом, но ударился головой о каменный уступ и получил черепно-мозговую травму. Оба мужчины погибли. Владимир Путин присвоил Зиничеву звание героя России посмертно.


Похоронят Зиничева не в Москве. Уже сегодня его перевезут в Санкт-Петербург. Погребальный обряд пройдет в закрытом для прессы режиме на Северной кладбище.

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Метки: Евгений Зиничев   видео   владимир путин   глава МЧС   панихида   политика   похороны   
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9k
Majul 2 часа назад
Все тролли ниже, вы беспросветно глупы и до отвращения противны.

Не важно как и при каких обстоятельствах погиб человек. Неважно как это преподносят СМИ, на то они и СМИ, это их заработок.
А важно то, что человек был достойным, простым, "от народа" и делал свою работу достойно. Это нужно понимать.

А устраивать пляски на костях это не просто низко, это лишний раз говорит что у вас, тролли ни в душах, ни в головах ничего кроме грязи, комплексов и отвращения к самим себе, в первую очередь, нет.
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
А за что ему Героя России дали ?
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29k
Растрелли В.В. 48 минут назад
Настоящий человечище. Прыгнул не раздумывая. Мир праху.
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31k
Михаил 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
sanchesS80 Час назад
За что героя то, блин? В чем состоял героизм поступка? Если он был выдающимся гос деятелем, то для этого существуют другие награды, например Герой труда Российской Федерации.

Обесценивается награда. Раздают направо и налево черти за что. Таким темпом звание героя России сведут до уровня значка октябрёнка - давать будут всем.
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17k
MarkovAlexandr Час назад
Человек погиб, пытаясь спасти другого человека. Дерьмо в комментариях, как обычно, просто воняет. С другой стороны, а чего ещё ожидать от дерьма?
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13k
aalexey3 Час назад
Мне вот одно интересно, в чём героизм? В том, что по пьянке упал с обрыва и ещё одного с собой зацепил? Налицо вопиющее несоблюдение правил техники безопасности от самого главы МЧС и приближенных лиц. А ещё это враньё про учения... Какие это учения, в 5 утра сесть в вертолёт (а давайте-ка махнём на водопады)... И вообще странная смерть для человека в его должности, он ведь был много лет личным адъютантом "его превосходительства", может быть слишком много знал? Хотя раз через несколько часов присвоили героя, мы это никогда не узнаем. И никогда не увидим видео подвига, а ведь они там не вдвоём были. Наверняка каждый шаг был запечатлён.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Своих не бросаем....
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−9
Комментарий удален. Причина: трэш
−9
1k
Ян Баян 2 часа назад
Мои соболезнования!
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3k
Иван 2 часа назад
А следствие? Или как у воров в законе, быстро закопали и забыли?
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27k
lem02 3 часа назад
Вокруг этой истории столько вранья, что уже не до трагизма.
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3k
portroy 3 часа назад
На последнем фото караул в форме МЧС? Это типа инженерные войска? Ничего толкового не нашлось в интернете, чтобы и с такой фуражкой и цвет такой. Кто знает?
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Комментарий удален. Причина: трэш
−36
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−116
Александр 3 часа назад
А как же пройтись под дождем со слезами на глазах?
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