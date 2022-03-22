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От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи

От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи (15 фото)

Автор:
22 марта 2022 15:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Россия   быт   история   крестьянинъ   память   работа   фото   
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Старые фото обычных людей помогают не только познакомиться с бытом определенной эпохи и немного проникнуться её духом, но и понять, как и чем жили простые люди.

Ведь в позах, взгляде, раздавленных тяжелой физической работой руках, затаившихся в уголках глаз лукавых морщинках, непослушных завитках волос кроется непостижимая тайна – тайна жизни, силы и несгибаемого духа русского народа.


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Источник:

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Метки: Жизнь   Россия   быт   история   крестьянинъ   память   работа   фото   
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