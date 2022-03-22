От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи

215
15
Старые фото обычных людей помогают не только познакомиться с бытом определенной эпохи и немного проникнуться её духом, но и понять, как и чем жили простые люди.
Ведь в позах, взгляде, раздавленных тяжелой физической работой руках, затаившихся в уголках глаз лукавых морщинках, непослушных завитках волос кроется непостижимая тайна – тайна жизни, силы и несгибаемого духа русского народа.
×
×
Голодный год в Нижегородской губернии. Раздача продовольственного хлеба в ссуду крестьянам. Максим Дмитриев, 1891-1892 г.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
16
Понравилось16
Новости партнёров