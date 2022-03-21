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Александр Ланской: тайна гибели перспективного фаворита Екатерины II

Александр Ланской: тайна гибели перспективного фаворита Екатерины II (4 фото)

Автор:
21 марта 2022 12:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Александр Ланской   Екатерина II   Россия   Фаворит   влияние   история   
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О фаворитах великой императрицы пишут и говорят, пожалуй, больше, чем о реформах. Хотя по современным меркам Екатерину и не назвать женщиной свободных нравов. Случился в жизни императрицы один роман, о котором известно не так много по причине раннего ухода из жизни юного возлюбленного.

«Милого Сашу» императрица нежно любила. И, возможно, даже больше материнской любовью, ведь их разделяла солидная 30-летняя разница в возрасте.

Александр появился на свет в 1758 году в семье смоленского дворянина, не обладавшего ни особыми богатствами, ни связями. Впрочем, им это было не особенно и нужно: отец мальчика был нацелен на семью и военную карьеру.

С юности парень был привлекателен, крепок физически, хорошо сложён. На пользу ему пошла и служба в конной гвардии. Свободное время он посвящал самообразованию, в частности, французскому языку, который в то время набирал популярность в высшем обществе.


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Точных сведений о знакомстве императрицы с молодым кавалергардом не сохранилось. Предположительно это произошло во время отдыха государыни в Царском Селе.

Видимо он идеально сочетал ум, обходительность и внешнюю привлекательность, чтобы суметь отвлечь правительницу от грустных дум о бывшем фаворите Римском-Корсакове.

Как бы то ни было, но в 1779 году Ланской оказался при дворе. И с этого момента карьера резко пошла в гору: в 25-летнем возрасте он получил чин генерал-поручика, а спустя всего год стал генерал-адъютантом.


Что интересно, наставником и куратором в вопросе поведения при дворе стал Григорий Потёмкин. Не исключено, что с просьбой адаптировать нового фаворита государыня обратилась к бывшему любовнику. Так сказать, по старой памяти.

Справедливости ради нужно отметить, что, несмотря на возвышение и серьёзное влияние, Александр Дмитриевич всячески избегал дворцовых интриг, обходил стороной всякого рода коалиции и одинаково ровно относился к окружению императрицы. Он даже не использовал положение для продвижения по службе своих родственников.


Можно только предполагать, как сложилась бы судьба самого Ланского дальше. Возможно, он если бы не превзошёл Потёмкина и Орлова, то точно не уступил бы им в дальнейшем. Но Александр не отличался богатырским здоровьем. И совершенно неожиданно скончался. Да ещё как раз в тот момент, когда готовился указ о присвоении Ланскому графского титула. Официальной причиной смерти стала горячка.

Естественно, с учётом степени влияния у исследователей возникли обоснованные подозрения в том, что смерть Ланского не была случайной. Тем более что симптоматика во многом совпадала с отравлением ядом кантаридином, получаемым из желез жука под названием шпанская мушка. Не исключено, что перспективного фаворита устранили власть имущие, узрев в нём угрозу для продвижения собственных интересов и возможности воздействия на императрицу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Ланской   Екатерина II   Россия   Фаворит   влияние   история   
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2  комментария
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6k
Nikolay 46 минут назад
Автор, любовь к истории хорошо, но есть замечание. "Шпанской мушкой" конкурентов не травили. Это самый известный и сильный на тот момент афродизиак, так сказать "виагра 18-ого века". Сексуальный аппетит у Екатерины был легендарным и, что бы соответствовать, фаворитам приходилось очень постараться. Ланской "подсел на допинг" и не выдержал нагрузки. Об этом много говорили и писали, даже в целомудренную советскую эпоху Пикуль в "Фаворите" об этом прямо писал
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4k
Мрачный Жнец 12 минут назад
Что-то вдруг вспомнилось...

Кавалергарды век недолог,
И потому так сладок он.
Трубач трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
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