Александр Ланской: тайна гибели перспективного фаворита Екатерины II

«Милого Сашу» императрица нежно любила. И, возможно, даже больше материнской любовью, ведь их разделяла солидная 30-летняя разница в возрасте.

Александр появился на свет в 1758 году в семье смоленского дворянина, не обладавшего ни особыми богатствами, ни связями. Впрочем, им это было не особенно и нужно: отец мальчика был нацелен на семью и военную карьеру.

С юности парень был привлекателен, крепок физически, хорошо сложён. На пользу ему пошла и служба в конной гвардии. Свободное время он посвящал самообразованию, в частности, французскому языку, который в то время набирал популярность в высшем обществе.