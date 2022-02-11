Что большевики сделали с самым богатым человеком России

В мае 1918 года Второва не стало. Начались загадки.

Есть официальная версия, согласно которой, самого богатого промышленника России, убил его приемный сын, чтобы завладеть всеми деньгами. Но с учетом того, что у промышленника были и родные дети - Ольга и Борис, то все деньги автоматически перешли бы Борису, а не приемному ребенку.

Есть также версия, что некто Гудков пришел просить у Николая денег на учебу. По другой версии, что этот же Гудков проигрался в карты и пришел просить финансовой помощи у Второва. И тот, вроде бы согласился, но с условием, что сам решит проблему, а Гудков настаивал, чтобы промышленник отдал ему 20 тысяч рублей. После отказа Гудков выстрелил. Смертельно раненый Николай смог выйти из кабинета, а Гудков заблокировался в нем и покончил с собой.