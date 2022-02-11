Что большевики сделали с самым богатым человеком России

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Олигархи среди промышленников были и в дореволюционной России. Особенно можно было выделить Николая Второва, про которого говорили, что все к чему он прикасается превращается в золото. В пересчете на современный курс у него был капитал примерно в миллиард долларов.
Выбиваться в люди Николаю не пришлось, его отец был обеспеченным человеком, стоявшим во главе городской Думы Иркутска и имевшим несколько промышленных предприятий. В браке у отца Николая Александра Федоровича было несколько детей и в 1886 году родился сын Коля.
Детям родители дали хорошее образование, Коля смог устроиться учителем в сельскую школу, но был призван в армию. В конце 1890-х годов Второвы переехали в Москву, чтобы расширить свои дела - Сибири оказалось маловато. Николай подключился к отцовскому бизнесу, поначалу был его помощником, а потом и сам стал заключать выгодные сделки и вкладывать деньги в добычу алмазов и золота.
Детям родители дали хорошее образование, Коля смог устроиться учителем в сельскую школу, но был призван в армию. В конце 1890-х годов Второвы переехали в Москву, чтобы расширить свои дела - Сибири оказалось маловато. Николай подключился к отцовскому бизнесу, поначалу был его помощником, а потом и сам стал заключать выгодные сделки и вкладывать деньги в добычу алмазов и золота.
Александр Федорович скончался в 1911 году и Николаю достались в наследство все предприятия семьи и несколько миллионов долларов. Мужчину стали называть Морганом, по фамилии самого крупного бизнесмена в США. Отец, когда был еще жив, предостерегал сына от вложений в акции, но Николай все-таки инвестировал все деньги в крупные банки и компании. И получил огромнейшую прибыль. Ну а кроме того Второв вошел в элитное общество Петербурга и Москвы, завел знакомства с влиятельными людьми, купил несколько банков и основал самый свой главный завод - "Электросталь".
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Когда началась Первая мировая Николай стал брать заказы на производство оружия. Он получал не только колоссальную прибыль, но и освобождение от налогов. Переход Российской империи на рельсы войны - в этом есть немалая заслуга Второва. Большинство своих предприятий он переоформил под выпуск военных продуктов и... открыл первый завод на территории России, который делал химическое оружие.
Николай о себе тоже не забывал. На деньги, заработанные на производстве оружия, он купил картины, шедевры архитектуры и дорогую мебель. За годы войны он отстроил один из самых больших особняков в Москве. Сейчас в нем находится резиденция посольства США.
Николай о себе тоже не забывал. На деньги, заработанные на производстве оружия, он купил картины, шедевры архитектуры и дорогую мебель. За годы войны он отстроил один из самых больших особняков в Москве. Сейчас в нем находится резиденция посольства США.
Революция
Николай Второв не хотел становиться на чью-то сторону после октябрьского переворота. Его не интересовали политические игрища, ему важно было только сохранить свои деньги и предприятия. Для Второва революция была просто другим форматом развития государства и предприниматель воспринял ее спокойно. Пришедшая власть давала заказы на производство оружия, Второв по-прежнему работал и жил в Москве.
"Буденновки", кстати, производились именно на его предприятиях. А еще он обшивал всю Красную армию - галифе, шинели, кожанки, в которых так любили ходить НКВД. Еще до революции Второв основал завод АМО, который мы сейчас знаем как ЗИЛ.
"Буденновки", кстати, производились именно на его предприятиях. А еще он обшивал всю Красную армию - галифе, шинели, кожанки, в которых так любили ходить НКВД. Еще до революции Второв основал завод АМО, который мы сейчас знаем как ЗИЛ.
Смерть
В мае 1918 года Второва не стало. Начались загадки.
Есть официальная версия, согласно которой, самого богатого промышленника России, убил его приемный сын, чтобы завладеть всеми деньгами. Но с учетом того, что у промышленника были и родные дети - Ольга и Борис, то все деньги автоматически перешли бы Борису, а не приемному ребенку.
Есть также версия, что некто Гудков пришел просить у Николая денег на учебу. По другой версии, что этот же Гудков проигрался в карты и пришел просить финансовой помощи у Второва. И тот, вроде бы согласился, но с условием, что сам решит проблему, а Гудков настаивал, чтобы промышленник отдал ему 20 тысяч рублей. После отказа Гудков выстрелил. Смертельно раненый Николай смог выйти из кабинета, а Гудков заблокировался в нем и покончил с собой.
Есть официальная версия, согласно которой, самого богатого промышленника России, убил его приемный сын, чтобы завладеть всеми деньгами. Но с учетом того, что у промышленника были и родные дети - Ольга и Борис, то все деньги автоматически перешли бы Борису, а не приемному ребенку.
Есть также версия, что некто Гудков пришел просить у Николая денег на учебу. По другой версии, что этот же Гудков проигрался в карты и пришел просить финансовой помощи у Второва. И тот, вроде бы согласился, но с условием, что сам решит проблему, а Гудков настаивал, чтобы промышленник отдал ему 20 тысяч рублей. После отказа Гудков выстрелил. Смертельно раненый Николай смог выйти из кабинета, а Гудков заблокировался в нем и покончил с собой.
Современные исследователи предположили следующее: накануне убийства Второв и издатель Иван Сытин по всей Москве собирали деньги. На что - неизвестно, возможно для нужд остатков императорской армии. Большевики, узнав об этом, прислали ко Второву убийцу. Но и этому подтверждений нет, тем более, что промышленнику не было нужды помогать белой гвардии, он вполне себе неплохо жил после революции.
Ну и без конспирологии совсем никуда. Будто бы Второв инсценировал свое убийство и, забрав с собой все наличные деньги, уехал за границу. Куда делись драгоценности и деньги Второва мало информации.
Его вдова какое-то время служила в банке на хорошей должности, но через три года вместе с дочкой и сыном уехала в Париж. Она до самой смерти носила траур по мужу. Во Франции дочь промышленника стала художницей, а сын работал в управленческом аппарате угольных шахт, где проявил себя таким же находчивым и целеустремлённым дельцом, как и его знаменитый отец.
Его вдова какое-то время служила в банке на хорошей должности, но через три года вместе с дочкой и сыном уехала в Париж. Она до самой смерти носила траур по мужу. Во Франции дочь промышленника стала художницей, а сын работал в управленческом аппарате угольных шахт, где проявил себя таким же находчивым и целеустремлённым дельцом, как и его знаменитый отец.
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- Второвым.
- Ну я и говорю! Первогого вообще мало кто помнит.
Этот пост о скольких людях???
23 раза пропустила, а 2 раза заменила...
За ЛОЖЬ - МИНУС.
Автозамена срабатывает при НАБОРЕ текста, а не при КОПИПАСТЕ.
Ты этот текст не читал(а)(о).
У меня всю дорогу Второв пытался стать Ветровым, вот и пропустила)
Но ваше дело, конечно, в целом - по фиг.
Верю.
А Великобритании 8-часового дня не было даже в начале XX века.
Советская Россия - 29 октября 1917 года
США - 1938 год.
Индия в 1912, Уругвай с 1915, и Мексика с 5 февраля 1917.