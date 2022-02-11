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Что большевики сделали с самым богатым человеком России

Что большевики сделали с самым богатым человеком России (7 фото)

Автор:
11 февраля 2022 17:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Большевики   Россия   деньги   интересное   история   революция   факты   
2049
7
Олигархи среди промышленников были и в дореволюционной России. Особенно можно было выделить Николая Второва, про которого говорили, что все к чему он прикасается превращается в золото. В пересчете на современный курс у него был капитал примерно в миллиард долларов.
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Метки: Большевики   Россия   деньги   интересное   история   революция   факты   
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36  комментариев
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15k
alexis Час назад
Так Что большевики сделали с самым богатым человеком России ?
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3k
Master Bo Минуту назад
Летом 1917 года владелец дома № 10 на Спасопесковской площадке, купец и фабрикант Николай Александрович Второв был застрелен в своем доме из револьвера.1 Через 18 лет в этом же доме, ставшем резиденцией американских послов в СССР, произошло второе убийство убийство во время «великого бала у сатаны» на страницах романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»:
«...Барон стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу» (с. 222).
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27k
Григорий 9 минут назад
- Спроси любого, что сделали большевики с Николаем Вторым - расстреляли нафиг!
- Второвым.
- Ну я и говорю! Первогого вообще мало кто помнит.
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Николай Второв- это царь?)))))
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20k
kamanch Полчаса назад
Отличная статья.
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61k
Опиум для народа 41 минуту назад
Ну и х"й на него.
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6k
Нестерин Сергей 55 минут назад
Большевики- страшные люди. Второва кто- то убил, Ветров пропал, причём из текста. Так же внезапно, как появился. А большевики причём? Да так, к слову пришлось... .
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10k
nihilists 59 минут назад
Минус за заголовок!
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2k
Мрачный Жнец Час назад
УПС!!!!!!!!!!
Этот пост о скольких людях???
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1k
Али Час назад
То Ветров, то Второв. Пост псаки писала или кличко?
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3k
Андрей Час назад
Большевики узнав о его подрывной деятельности, не арестовали его немедленно и не раскрыли контрреволюционную сеть, а подослали убийц. Да уж, недооцениваете вы Феликса Эдмундовича.
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37k
kalinser Час назад
А еще большевики сделали восьми часовой рабочий день!
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