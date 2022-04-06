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Исчезновение Дона Кемпа: дело полное загадок

Исчезновение Дона Кемпа: дело полное загадок (8 фото)

Автор:
06 апреля 2022 15:16
Сообщество : RealFishki
Метки: США   детективная история   интересное   преступление   расследование   факты   
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В сельской местности штата Вайоминг 16 ноября 1982 года, на дороге нашли брошенный внедорожник. Двигатель работал, двери открыты, а рядом лежала одежда. 35-летнего владельца автомобиля Пола Дональда Кемпа, бывшего директора по рекламе, нигде не было.
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Шериф Ч. У. Огберн руководил расследованием дела и был уверен, что Кемп замёл за собой следы и ушёл в прерии.
"Я думаю, что он был не в себе, похоже у него были проблемы с психикой и, возможно, некоторые проблемы со здоровьем. Он просто не мог и не хотел с этим справиться, поэтому хотел умереть".
А вот мама Кемпа Мэри считала совсем иначе. Она была уверена, что её сына убили. Мэри предположила, что нападавший вынудил Дона зайти в глушь, а сумку спортивную подбросил, чтобы создать впечатление, что Кемп был один.
"Мой сын был убит. Я в этом абсолютно уверена. Он был убит и точка," - сказала Мэри.
Полиция отследила звонок и он привёл их арендованному трейлеру в Каспере, где проживал Марк Деннис.
"Он легко пошел на контакт, но заявил, что ничего не знает о телефонных звонках и впервые слышит о номере Джуди Айелло, - сказал капитан Марк Бентон из департамента шерифа округа Натрона. - Мы показали ему фотографию Дональда Кемпа и он сказал, что не видел этого человека и не представляет где он может находиться."
Так легко полиция сдаваться не собиралась и попросила Денниса пройти проверку на полиграфе. Он её прошёл. Полиция все равно подозревала, что Деннис мог случайно найти записную книжку Кемпа и шутки ради позвонить по одному из номеров, угодив на Джуди Айелло.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   детективная история   интересное   преступление   расследование   факты   
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Игорь Ш 45 секунд назад
И чё?
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