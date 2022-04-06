Исчезновение Дона Кемпа: дело полное загадок

В 1986 году, уже через 4 года, после пропажи Дона Кемпа, группа охотников нашла останки мужчины. Позже выяснилось, что это был Дон Кемп. Интересно, что их обнаружили всего в 5,5 километрах от места, где был его брошенный внедорожник и в 8 километрах от того самого сарая.

Странность была еще в том, что останки были в слишком уж хорошем состоянии. Казалось, что с его смерти прошёл максимум год, но никак не четыре. И самое непонятное: тело находилось в зоне первых поисков, на открытом и просматриваемом месте. Его бы там нашли, даже несмотря на снег. Мысль напрашивалась одна: покойного Кемпа подбросили сюда позднее.

Вот что думает шериф Огберн о том, что случилось на самом деле:

"Мы никогда не считали это дело убийством. Я убежден, что Дон Кемп всё это время был там, а пока шли поиски - попросту прятался от нас. Когда мы ушли, он ещё два или три дня бродил по прериям, но заблудился и умер от переохлаждения."