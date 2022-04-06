Исчезновение Дона Кемпа: дело полное загадок

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В сельской местности штата Вайоминг 16 ноября 1982 года, на дороге нашли брошенный внедорожник. Двигатель работал, двери открыты, а рядом лежала одежда. 35-летнего владельца автомобиля Пола Дональда Кемпа, бывшего директора по рекламе, нигде не было.
Кемп работал в нью-йоркской компании на Мэдисон-авеню. Он занимал важный пост рекламного менеджера, но со временем столкнулся с так называемым экзистенциальным кризисом, он перестал видеть смысл в своей карьере и в своей жизни. После того, как мужчина попал в ДТП и получил тяжёлую травму, то убедился в том, что отказ "от крысиных бегов" (постоянная погоня за деньгами, обречённая на провал), был правильным решением.
"Он, как мне показалось, разочаровался в материализме. Когда-то Дон любил хорошую жизнь и Нью-Йорк был её воплощением, - рассказывала его сестра Кэти Добе. - И я думаю, что он захотел какое-то время пожить простой и спокойной жизнью."
Дона всегда интересовала история, поэтому он решил избавиться от большей части своего имущества, уехать в Вайоминг и писать там книгу об убийстве Авраама Линкольна. Свои планы он реализовал в сентябре 1982 года, уехав в штат на новом внедорожнике Chevrolet Blazer. Следующие два месяца он жил достаточно уединённо, аскетично и практически не общался с другими людьми.
15 ноября Кемпа видели в городском музее Шайенне (столица Вайоминга). Как говорили свидетели, Кемп в одиночестве около двух часов рассматривал экспонаты, ни с кем не говоря. Но внезапно мужчина торопливо покинул музей, забыв даже свой чемодан, где хранились дорожные чеки, очки для вождения и несколько рукописей.
Дона всегда интересовала история, поэтому он решил избавиться от большей части своего имущества, уехать в Вайоминг и писать там книгу об убийстве Авраама Линкольна. Свои планы он реализовал в сентябре 1982 года, уехав в штат на новом внедорожнике Chevrolet Blazer. Следующие два месяца он жил достаточно уединённо, аскетично и практически не общался с другими людьми.
15 ноября Кемпа видели в городском музее Шайенне (столица Вайоминга). Как говорили свидетели, Кемп в одиночестве около двух часов рассматривал экспонаты, ни с кем не говоря. Но внезапно мужчина торопливо покинул музей, забыв даже свой чемодан, где хранились дорожные чеки, очки для вождения и несколько рукописей.
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Брошенная машина
И вот, на следующий день, 16 ноября 1982 года, дорожный патрульный Рэнди Титрес, объезжая местность, увидел Chevrolet Blazer Дона Кемпа. Вид автомобиля показался патрульному странным.
"Автомобиль был оставлен в 64 километрах от ближайшего населенного пункта, прямо на проезжей части. Двигатель работал, вокруг были разбросаны вещи, а двери раскрыты. Причём я сразу заметил, что автомобиль был до отказа забит вещами".
На обочине были видны следы, которые вели от дороги в снежную бесконечность прерий. Это было очень странно: "Я понятия не имею, что могло заставить человека пойти в прерии посреди зимы, - сказал дорожный патрульный. - Мне почему-то сразу пришла в голову мысль, что он либо был пьян, либо принимал какие-то препараты, либо наоборот перестал принимать лекарства. Другого объяснения, зачем идти в эту бесконечную пустыню, я найти не мог."
"Автомобиль был оставлен в 64 километрах от ближайшего населенного пункта, прямо на проезжей части. Двигатель работал, вокруг были разбросаны вещи, а двери раскрыты. Причём я сразу заметил, что автомобиль был до отказа забит вещами".
На обочине были видны следы, которые вели от дороги в снежную бесконечность прерий. Это было очень странно: "Я понятия не имею, что могло заставить человека пойти в прерии посреди зимы, - сказал дорожный патрульный. - Мне почему-то сразу пришла в голову мысль, что он либо был пьян, либо принимал какие-то препараты, либо наоборот перестал принимать лекарства. Другого объяснения, зачем идти в эту бесконечную пустыню, я найти не мог."
Разыскивается Дон Кемп
Мужчину начали искать уже на следующий день. Одна группа полицейских осматривала автомобиль, в поисках подсказок, а другая отправилась по следам Кемпа, что нашли на обочине дороги.
Следы вывели к сараю, в девяти километрах от брошенной машины. Там были найдены палки, сложенные для разведения костра, а также три носка, принадлежащие Кемпу. Вот только следов, которые вели от сарая не было. Как и самого Дона.
Сарай внимательно осмотрели, потом стали осматривать и прилегающую местность, на которой обнаружили спортивную сумку, где была аккуратно сложена одежда, чайник, хозяйственное мыло. Этот набор также принадлежал пропавшему.
Поиски пришлось остановить, так как начиналась метель и сильный снегопад делал поисковые работы практически невозможными.
Следы вывели к сараю, в девяти километрах от брошенной машины. Там были найдены палки, сложенные для разведения костра, а также три носка, принадлежащие Кемпу. Вот только следов, которые вели от сарая не было. Как и самого Дона.
Сарай внимательно осмотрели, потом стали осматривать и прилегающую местность, на которой обнаружили спортивную сумку, где была аккуратно сложена одежда, чайник, хозяйственное мыло. Этот набор также принадлежал пропавшему.
Поиски пришлось остановить, так как начиналась метель и сильный снегопад делал поисковые работы практически невозможными.
Шериф Ч. У. Огберн руководил расследованием дела и был уверен, что Кемп замёл за собой следы и ушёл в прерии.
"Я думаю, что он был не в себе, похоже у него были проблемы с психикой и, возможно, некоторые проблемы со здоровьем. Он просто не мог и не хотел с этим справиться, поэтому хотел умереть".
А вот мама Кемпа Мэри считала совсем иначе. Она была уверена, что её сына убили. Мэри предположила, что нападавший вынудил Дона зайти в глушь, а сумку спортивную подбросил, чтобы создать впечатление, что Кемп был один.
"Мой сын был убит. Я в этом абсолютно уверена. Он был убит и точка," - сказала Мэри.
"Я думаю, что он был не в себе, похоже у него были проблемы с психикой и, возможно, некоторые проблемы со здоровьем. Он просто не мог и не хотел с этим справиться, поэтому хотел умереть".
А вот мама Кемпа Мэри считала совсем иначе. Она была уверена, что её сына убили. Мэри предположила, что нападавший вынудил Дона зайти в глушь, а сумку спортивную подбросил, чтобы создать впечатление, что Кемп был один.
"Мой сын был убит. Я в этом абсолютно уверена. Он был убит и точка," - сказала Мэри.
Телефонный звонок
Через несколько месяцев после исчезновения Дона Джуди Айелло, его коллега и близкая подруга, которая знала его десять лет, вернулась домой из отпуска и нашла в телефоне десятки пропущенных звонков и шесть голосовых сообщений на автоответчике. Ей показалось, что они принадлежали Кемпу. Джуди тут же сообщила матери Дона об этом.
"Мой сын не назвал свое имя, но Джуди говорила, что узнала его голос. Она говорила, что голос Дона казался напряженным, но настойчивым. Потом он назвал номер телефона, по которому с ним можно связаться", - сказала Мэри Кемп.
Айелло уверена, что голосовые сообщения оставил Кемп еще потому, что её телефонный номер не существовал ни в одной телефонной книге, его знали только самые близкие друзья.
"Мой сын не назвал свое имя, но Джуди говорила, что узнала его голос. Она говорила, что голос Дона казался напряженным, но настойчивым. Потом он назвал номер телефона, по которому с ним можно связаться", - сказала Мэри Кемп.
Айелло уверена, что голосовые сообщения оставил Кемп еще потому, что её телефонный номер не существовал ни в одной телефонной книге, его знали только самые близкие друзья.
Возможный Кемп оставил номер, который находился в Каспере (также штат Вайоминг), находящемся в 240 километрах, от того места, где нашли внедорожник. Из этого же города ранее было два сообщения от разных людей, что они видели Дона Кемпа живым.
Первый раз в местном баре, а второй - на выставке, посвящённой Аврааму Линкольну, которым так интересовался Кемп.
Джуди позвонила по номеру, что был оставлен на автоответчике. Трубку взял мужчина и когда Джуди спросила, можно ли ей поговорить с Доном, то сначала он уверенно сказал "да", но через секунду, помедлив, сказал "нет". Женщина попросила передать Дону, чтобы тот перезвонил, неизвестный ответил утвердительно, но Айелло никто не перезвонил.
Первый раз в местном баре, а второй - на выставке, посвящённой Аврааму Линкольну, которым так интересовался Кемп.
Джуди позвонила по номеру, что был оставлен на автоответчике. Трубку взял мужчина и когда Джуди спросила, можно ли ей поговорить с Доном, то сначала он уверенно сказал "да", но через секунду, помедлив, сказал "нет". Женщина попросила передать Дону, чтобы тот перезвонил, неизвестный ответил утвердительно, но Айелло никто не перезвонил.
Полиция отследила звонок и он привёл их арендованному трейлеру в Каспере, где проживал Марк Деннис.
"Он легко пошел на контакт, но заявил, что ничего не знает о телефонных звонках и впервые слышит о номере Джуди Айелло, - сказал капитан Марк Бентон из департамента шерифа округа Натрона. - Мы показали ему фотографию Дональда Кемпа и он сказал, что не видел этого человека и не представляет где он может находиться."
Так легко полиция сдаваться не собиралась и попросила Денниса пройти проверку на полиграфе. Он её прошёл. Полиция все равно подозревала, что Деннис мог случайно найти записную книжку Кемпа и шутки ради позвонить по одному из номеров, угодив на Джуди Айелло.
"Он легко пошел на контакт, но заявил, что ничего не знает о телефонных звонках и впервые слышит о номере Джуди Айелло, - сказал капитан Марк Бентон из департамента шерифа округа Натрона. - Мы показали ему фотографию Дональда Кемпа и он сказал, что не видел этого человека и не представляет где он может находиться."
Так легко полиция сдаваться не собиралась и попросила Денниса пройти проверку на полиграфе. Он её прошёл. Полиция все равно подозревала, что Деннис мог случайно найти записную книжку Кемпа и шутки ради позвонить по одному из номеров, угодив на Джуди Айелло.
Тело
В 1986 году, уже через 4 года, после пропажи Дона Кемпа, группа охотников нашла останки мужчины. Позже выяснилось, что это был Дон Кемп. Интересно, что их обнаружили всего в 5,5 километрах от места, где был его брошенный внедорожник и в 8 километрах от того самого сарая.
Странность была еще в том, что останки были в слишком уж хорошем состоянии. Казалось, что с его смерти прошёл максимум год, но никак не четыре. И самое непонятное: тело находилось в зоне первых поисков, на открытом и просматриваемом месте. Его бы там нашли, даже несмотря на снег. Мысль напрашивалась одна: покойного Кемпа подбросили сюда позднее.
Вот что думает шериф Огберн о том, что случилось на самом деле:
"Мы никогда не считали это дело убийством. Я убежден, что Дон Кемп всё это время был там, а пока шли поиски - попросту прятался от нас. Когда мы ушли, он ещё два или три дня бродил по прериям, но заблудился и умер от переохлаждения."
Странность была еще в том, что останки были в слишком уж хорошем состоянии. Казалось, что с его смерти прошёл максимум год, но никак не четыре. И самое непонятное: тело находилось в зоне первых поисков, на открытом и просматриваемом месте. Его бы там нашли, даже несмотря на снег. Мысль напрашивалась одна: покойного Кемпа подбросили сюда позднее.
Вот что думает шериф Огберн о том, что случилось на самом деле:
"Мы никогда не считали это дело убийством. Я убежден, что Дон Кемп всё это время был там, а пока шли поиски - попросту прятался от нас. Когда мы ушли, он ещё два или три дня бродил по прериям, но заблудился и умер от переохлаждения."
Но мама погибшего, Мэри, считает, что эта история нечто большее и самой таинственной её частью остаются необычные телефонные звонки Джуди Айелло.
"Кто звонил по телефону? Это самый главный вопрос. Даже если этот человек не был моим сыном, то он наверняка знал, что с ним случилось", - повторяла Мэри.
Она до самой своей смерти в 2014 году оставалась уверенной, что Марк Деннис был как-то связан со смертью Дона. Через год после её смерти, когда дочь Мэри разбирала мамины вещи, то не смогла найти среди них записных книжек Дона Кемпа, где было множество заметок об Аврааме Линкольне.
Этот факт породил ещё теорию, что Кемпа похитили и устранили из-за того, что он нашёл о бывшем президенте США что-то компрометирующее.
"Кто звонил по телефону? Это самый главный вопрос. Даже если этот человек не был моим сыном, то он наверняка знал, что с ним случилось", - повторяла Мэри.
Она до самой своей смерти в 2014 году оставалась уверенной, что Марк Деннис был как-то связан со смертью Дона. Через год после её смерти, когда дочь Мэри разбирала мамины вещи, то не смогла найти среди них записных книжек Дона Кемпа, где было множество заметок об Аврааме Линкольне.
Этот факт породил ещё теорию, что Кемпа похитили и устранили из-за того, что он нашёл о бывшем президенте США что-то компрометирующее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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