Кто в XX веке охотился за мужскими яичками в США и при чём тут русские хирурги

Первый случай был в 1922 году. Тогда углу Ранч-авеню и Адам-стрит нашли молодого мужчину. Он лежал без сознания. Горожане отвезли его в больницу, где хирурги обнаружили на теле мужчины следы от свежей операции. Кто-то удалил у него оба яичка, обработал рану антисептиком, и “мастерски” зашили – без перерезания артерии, что впечатлило молодого хирурга.

Пострадавшим оказался местный электрик Генри Джонсон, который жил со своей сестрой Берил Хейбер.

Джонсон рассказал, что выпивал с другом. После этого он сел в трамвай и поехал домой. Потом он ничего не помнит.

Четыре месяца спустя польский рабочий Йозеф Возняк выпивал с другом в баре, а после вызвал такси и поехал домой. Очнулся мужчина на пустыре со следами от операции. Возняк попал в больницу, где доктор Самполински обнаружил, что тестикулы Йозефа удалены.

Доктор позвонил в полицию, и история просочилась в СМИ. Прочитав её, первый пострадавший тоже обратился в полицию. В 1923 году произошло еще два нападения с разницей в 24 часа. Одному парню удалось сбежать.