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Кто в XX веке охотился за мужскими яичками в США и при чём тут русские хирурги

Кто в XX веке охотился за мужскими яичками в США и при чём тут русские хирурги (3 фото)

Автор:
28 января 2022 11:17
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   омоложение   факты   фото   хирурги   яички   
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В начале 20-х годов прошлого века в США стали находить мужчин без сознания. Всех объединяло одно - свежие следы от операций на половых органах. Зачем кто-то крал мужское достоинство?

Первый случай был в 1922 году. Тогда углу Ранч-авеню и Адам-стрит нашли молодого мужчину. Он лежал без сознания. Горожане отвезли его в больницу, где хирурги обнаружили на теле мужчины следы от свежей операции. Кто-то удалил у него оба яичка, обработал рану антисептиком, и “мастерски” зашили – без перерезания артерии, что впечатлило молодого хирурга.

Пострадавшим оказался местный электрик Генри Джонсон, который жил со своей сестрой Берил Хейбер.

Джонсон рассказал, что выпивал с другом. После этого он сел в трамвай и поехал домой. Потом он ничего не помнит.

Четыре месяца спустя польский рабочий Йозеф Возняк выпивал с другом в баре, а после вызвал такси и поехал домой. Очнулся мужчина на пустыре со следами от операции. Возняк попал в больницу, где доктор Самполински обнаружил, что тестикулы Йозефа удалены.

Доктор позвонил в полицию, и история просочилась в СМИ. Прочитав её, первый пострадавший тоже обратился в полицию. В 1923 году произошло еще два нападения с разницей в 24 часа. Одному парню удалось сбежать.

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Виной всему открытие французского физиолога в конце XIX века. Шарль-Эдуар Броун-Секар считал, что старение можно обратить вспять, если повысить в мужском организме уровень спермы. Он начал вводить себе смесь крови, спермы и “сока, извлеченного из яичек” собак и морских свинок. Учёный почувствовал себя лучше и опубликовал исследование в медицинском журнале.

Следующим стал российский хирург Серж Воронов. Он и популяризовал эту идею. Воронов сделал себе имя, имплантируя яички обезьян мужчинам, которые жаловались на импотенцию и физическую слабость.

Следом американский хирург придумал делать то же самое с козьими яичками. Джон Ричард Бринкли не был хирургом, но умудрился прооперировать сотни людей. Он прооперировал сотни людей (как мужчин, так и женщин), и несколько его пациентов умерли от заражения крови и послеоперационных инфекций.

Желающих приобрести дополнительные яйца было много. Спрос рос с удивительной скоростью. Сообщалось, что даже сам Зигмунд Фрейд перенес эту процедуру в клинике доктора Виктора Блюма в 1923 году, чтобы вылечить рак.


В Чикаго, где случились нападения на мужчин, предположили, по заказу какого-то богатого человека преступники искали "подходящие" яйца. Это преступление так и не раскрыли. Подобных больше не повторялось, но врачи всего мира тут же открестились от такого способа омоложения.

Через несколько лет увлечение яичками и вовсе сошло на нет. Как выяснилось, пациенты всё так же умирали и болели, а от такой операции было больше вреда, чем пользы.

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Метки: США   интересное   омоложение   факты   фото   хирурги   яички   
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Борис Карабанов 2 часа назад
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Vadim Час назад
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