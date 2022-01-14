История одной фотографии: смерть на электрическом стуле

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В США 12 января 1928 года казнили Рут Снайдер, признанную убийцей своего мужа. У нее мало было шансов войти в историю, но именно этот снимок, сделанный журналистом во время казни, обеспечил ей посмертную славу.
Рут Снайдер родилась в Нью-Йорке в 1895 году . В 1915 году обручилась с редактором журнала о моторных лодках Альбертом Снайдером. Через два года у пары родилась дочь.
Брак, видимо, был не самым счастливым. Проблемы начались, когда Альберт развесил дома фотографии своей бывшей невесты Джесси Гишар, которая к тому моменту была уже 10 лет как мертва. Потом он назвал в ее честь лодку. На все возмущения Рут муж только отвечал, что Джесси была "лучшей женщиной из всех, кого он встречал".
Знакомые семьи рассказывали, что Альберт был вспыльчив, винил жену в том, что она родила дочь, а не сына и не брезговал рукоприкладством. Мечта, одним словом, а не мужчина.
Знакомые семьи рассказывали, что Альберт был вспыльчив, винил жену в том, что она родила дочь, а не сына и не брезговал рукоприкладством. Мечта, одним словом, а не мужчина.
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В 1925 году Рут вступила в отношения с женатым продавцом корсетов Генри Греем и стала планировать убийство мужа. Она обратилась за помощью к любовнику, но тот не сильно жаждал марать руки.
Рут решила извлечь выгоду из своего плана и сначала убедила мужа купить страховку. С помощью страхового агента, который, кстати, в итоге попал в тюрьму за махинации, она оформила полис с выплатой внушительной суммы, если Альберт Снайдер умрет насильственной смертью.
Рут решила извлечь выгоду из своего плана и сначала убедила мужа купить страховку. С помощью страхового агента, который, кстати, в итоге попал в тюрьму за махинации, она оформила полис с выплатой внушительной суммы, если Альберт Снайдер умрет насильственной смертью.
Как заявлял Грей, Рут по меньшей мере семь раз пыталась убить мужа, однако достоверность этого заявления не была установлена. Убийство совершилось 20 марта 1927 года: Рут и ее любовник задушили Альберта, а потом попытались обставить это как неудачная попытка ограбления дома. Однако полиция быстро заподозрила неладное из-за странного поведения Рут, ну и потом в доме нашли будто бы украденные вещи.
Через какое-то время детективы вышли и на Грея, который предоставил ложное алиби на время убийства. Обман вскрылся и полиция арестовала пару, которая пыталась переложить всю ответственность за смерть Снайдера друг на друга. Суд приговорили обоих к казни на электрическом стуле.
Приговор привели в исполнение в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг 12 января 1928 года. Первой была казнена Рут Снайдер и затем на электрический стул отправился Генри Грей.
Казнь Рут вошла в историю, потому что фотограф Том Ховард смог принести в тюрьму маленькую камеру, примотав ее к своей лодыжке и сделать снимок ровно в тот момент, когда ток пустили через ее тело.
Казнь Рут вошла в историю, потому что фотограф Том Ховард смог принести в тюрьму маленькую камеру, примотав ее к своей лодыжке и сделать снимок ровно в тот момент, когда ток пустили через ее тело.
И уже на следующий день по-настоящему скандальное фото было опубликовано на первой полосе специального выпуска New York Daily News. Это первая обнародованная фотография казни на электрическом стуле. Власти попытались привлечь газету и фотографа к ответственности за снимок, но с тех самых пор всех присутствующих на казни свидетелей обыскивали самым тщательным образом и обязывали держать руки на виду во время исполнения приговора.
История Рут Снайдер легла в основу нескольких фильмов и книг и не последнюю роль в этом сыграла фотография Ховарда, которую в свое время назвали "самым известным таблоидным снимком десятилетия".
История Рут - это еще одно доказательство того, что униженная женщина способна на многое, что для нее в какой-то момент не останется ничего сдерживающего. Она убивала не в состоянии аффекта, не защищала себя в моменте - она цинично продумала не только, как избавиться от супруга, но как еще и нажиться на этом. Альберт Снайдер, скорее всего, даже не мог предположить, что его жена, жертва домашнего насилия, способна на такое.
История Рут - это еще одно доказательство того, что униженная женщина способна на многое, что для нее в какой-то момент не останется ничего сдерживающего. Она убивала не в состоянии аффекта, не защищала себя в моменте - она цинично продумала не только, как избавиться от супруга, но как еще и нажиться на этом. Альберт Снайдер, скорее всего, даже не мог предположить, что его жена, жертва домашнего насилия, способна на такое.
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Метки: США интересное история криминал преступление сми фото
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И про то, что у женщины явно была нарушена психика из-за постоянных унижений и побоев. Убийство - это вообще ни разу не выход, бесспорно, это просто попытка объяснить ее мотив. Что обиженная и униженная женщина реально может наворотить страшных дел, просто из желания отомстить.
Рут была жертвой домашнего насилия, а как мы знаем, очень часто жертва находится в полной эмоциональной и финансовой зависимости от насильника. О здоровых и правильных решениях тут и речи быть не может.
В процентном соотношении, вы вряд ли это сможете оспорить, мужчины совершают насилие в отношении своих близких в разы чаще, так как есть ряд факторов: они физически сильнее, у них есть определенные установки. Когда мужчине с детства твердят, что "мужики не плачут", "не ной", "драки - это ок", "бей бабу молотом" и прочее, он растет в этом. Привыкает прятать эмоции, слезы и переживания так глубоко, что они могут в какой-то момент вылиться в домашнее насилие, вплоть до убийства.
Никаких "погладить по головке". Я ни в коем случае не считаю, что то, что сделала Рут - это верно. Она убила не в состоянии аффекта, не в моменте самообороны, когда он ее бил. Она убила расчетливо и явно из мести. Сначала любовник, потом убийство - я уверена, что это был ее нездоровый способ отомстить.
Дело происходило в года, когда женщине было довольно-таки сложно жить одной, работы было мало, полиция не защищала жертв домашнего насилия и оно в целом считалось вполне себе нормальным. О каких здоровых и правильных решениях может идти речь в ее положении?
И ровно также я буду рассуждать, если подобное совершит мужчина. Но, как мне кажется (может быть я ошибаюсь, не исключено), мужчины больше склонны именно к импульсивному насилию. Толкнуть, ударить, придушить в моменте эмоционального стресса, а не семь раз пытаться самыми разными способами. Хотя такие истории тоже встречаются, кстати.