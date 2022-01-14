История одной фотографии: смерть на электрическом стуле

История Рут Снайдер легла в основу нескольких фильмов и книг и не последнюю роль в этом сыграла фотография Ховарда, которую в свое время назвали "самым известным таблоидным снимком десятилетия".

История Рут - это еще одно доказательство того, что униженная женщина способна на многое, что для нее в какой-то момент не останется ничего сдерживающего. Она убивала не в состоянии аффекта, не защищала себя в моменте - она цинично продумала не только, как избавиться от супруга, но как еще и нажиться на этом. Альберт Снайдер, скорее всего, даже не мог предположить, что его жена, жертва домашнего насилия, способна на такое.