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История одной фотографии: смерть на электрическом стуле

История одной фотографии: смерть на электрическом стуле (8 фото)

Автор:
14 января 2022 15:55
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   история   криминал   преступление   сми   фото   
2719
8
В США 12 января 1928 года казнили Рут Снайдер, признанную убийцей своего мужа. У нее мало было шансов войти в историю, но именно этот снимок, сделанный журналистом во время казни, обеспечил ей посмертную славу.
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Метки: США   интересное   история   криминал   преступление   сми   фото   
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9  комментариев
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10k
Kostick 2 часа назад
жертва? так развернись и уйди новому хахелю, пусть бы он развелся, и жили душа в душу) но надо было в брехне замутить убийство, да ещё и попытаться нажиться.
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Дарвин и аморальная премия 21 минуту назад
Поделом сучке
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Если по чесноку, то ибейше жестокая казнь. Да, преступники. Да заслужили. Но, млять, чем это хуже сожжения, за которое мы средневековье корим? Если цель запугать страшно-смертностью, так не работает нихера - сша лидируют по умышленным убийствам.
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4k
Taf Taffus Час назад
По логике аффтар[ки?] если мужик хладнокровно прирежет/задушщит/утопит/еще как-нибудь прикончит жену, обставив так, что он являлся жертвой семейного насилия, то емиу надо все простит, погладить по головке?
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684
SHAGREEN 2 часа назад
Два дебила это сила. Эта история принесла тройную пользу естественному отбору, это еще его бывшую не учел.
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