Андрей Макаревич призывает не платить ни копейки беженцам из ДНР и ЛНР

Лидер «Машины времени» заявил, что эти деньги принадлежат гражданам России и их не следует разбазаривать.
Макаревич неоднократно говорил, что не нужно связываться с Украиной - не стоит вводить российские войска в ДНР и ЛНР, не нужно раздавать деньги беженцам. И многие с ним согласны: это внутренние дела Украины и она сама должна с ними разобраться. А у нас своих проблем хватает, вот ими и нужно заниматься.
Недавно он сделал такой пост:
И вызвал бурную дискуссию в комментариях:
Он и сам поучаствовал в обсуждении. У него своеобразная манера общаться - но в целом, его подписчики согласны с тем, что народные деньги распределяются не лучшим образом.
Источник:
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Тут недавно одна гнида депутатская про 13 зарплату кричала, что россияне, типа, готовы расстаться. А оказывается и не надо россиянам отказываться от зарплаты-то. Оказывается депутаны месяц поработают бесплатно и на 20.000 беженцев деньги найдутся)
Ну ничего, скоро заноет снова, что гроши кончились, никто на корпоративы петь не зовёт. Жрать нечего.
Ска, память как у рыбки, гадина русофобская.
Боюсь, Макаревич теряет связь с реальностью, если думает, что гражданам России ещё что-то принадлежит.
Давайте палец вверх,за Володю за санкции-добъем экономику и устроим подобие Венесуэлы,к этому же всё идёт
Не лучшим образом?!... Да, их просто пиз*дят десятки лет!
Для жида деньги - самое главное...
Показуха? Так у себя нищету выведи, потом будешь другим помогать.
Как бы это не звучало, но я видела как ведут себя "беженцы" в предыдущую волну. Поэтому и такой негатив лично у меня.
=
а зачем они властям теперь нужны, использовали их когда нужно, а теперь они не нужны