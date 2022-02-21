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Андрей Макаревич призывает не платить ни копейки беженцам из ДНР и ЛНР

Андрей Макаревич призывает не платить ни копейки беженцам из ДНР и ЛНР (5 фото)

Автор:
21 февраля 2022 14:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Макаревич   бюджет   деньги   лидер   машина времени   подписчики   
4027
5

Лидер «Машины времени» заявил, что эти деньги принадлежат гражданам России и их не следует разбазаривать.

Макаревич неоднократно говорил, что не нужно связываться с Украиной - не стоит вводить российские войска в ДНР и ЛНР, не нужно раздавать деньги беженцам. И многие с ним согласны: это внутренние дела Украины и она сама должна с ними разобраться. А у нас своих проблем хватает, вот ими и нужно заниматься.

Недавно он сделал такой пост:

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И вызвал бурную дискуссию в комментариях:

Он и сам поучаствовал в обсуждении. У него своеобразная манера общаться - но в целом, его подписчики согласны с тем, что народные деньги распределяются не лучшим образом.

Источник:

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Метки: Макаревич   бюджет   деньги   лидер   машина времени   подписчики   
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2k
Руслан 2 часа назад
Сколько беженцев приняли или планируют принять в ближайшее время? Тысяч 20? Каждому по 10.000, итого 200 млн. рублей получается. Берем депутатскую тушку с зарплатой 450.000 в месяц, умножаем на 450 штук (душ депутатских) получается 202.500.000
Тут недавно одна гнида депутатская про 13 зарплату кричала, что россияне, типа, готовы расстаться. А оказывается и не надо россиянам отказываться от зарплаты-то. Оказывается депутаны месяц поработают бесплатно и на 20.000 беженцев деньги найдутся)
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2k
Роман Бумеров 5 минут назад
Август решил опубликовать мнение всех "светлоликих". Макарка, шевчук, даешь волочкову со шпагата!
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10k
Кот 6 минут назад
Кто нибудь знает, от чего бегут эти "беженцы" ? У них там война ? Их дома захватили ? Им угрожают ? Нет такого. Их завозят целенаправлнно. Почему тогда мы должны им помогать?
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12k
Проктолог-иллюзионист 9 минут назад
А с чего вдруг уплаченные налоги - это наши деньги? Это деньги государства, и государство распределяет эти деньги как считает нужным в данный момент. Почему ни одни либерал не скажет - как здорово, государство на налоги построило в моем городе больницу, если я покашляю - меня там вылечат. А ведь на эту больницу ушло больше денег, чем на всю программу помощи беженцам.
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6k
mr.Poher 15 минут назад
Курчавая обезьяна опять подаёт голос.
Ну ничего, скоро заноет снова, что гроши кончились, никто на корпоративы петь не зовёт. Жрать нечего.
Ска, память как у рыбки, гадина русофобская.
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1k
Максим Максимов 18 минут назад
жидёныш никак не может успокоиться, что у него в Крыму личный винзавод отжали. Вот теперь из него всякаю ху*ня и вылезает. На погост уже пора, макарка, на погост
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852
Прямой Эффект 20 минут назад
"деньги принадлежат гражданам России"
Боюсь, Макаревич теряет связь с реальностью, если думает, что гражданам России ещё что-то принадлежит.
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−95
Карл Такойто 22 минуты назад
Ну что доллар уже почти по 80 а евро по 90-это при нефти по 93 Тоже ведь механизм изъятия денег у населения,вроде ничего и не забирали,а вроде как меньше всего теперь купишь на те же рубли)) Банки вон уже готовятся,на прошлой неделе на 40% больше наличной валюты в РФ завезли чем обычно.
Давайте палец вверх,за Володю за санкции-добъем экономику и устроим подобие Венесуэлы,к этому же всё идёт
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3k
* You All Полчаса назад
вот и я того же мнения. нехер наши деньги раздавать. пенсий уже награбили с тех кто умер не успев получить ни копейки,так и нас будут и будут доить. пусть дружки с форбса раскошеливаются
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818
Трям Полчаса назад
Плевать на этого жида, лучше скажите, что думает об этом Лоза.
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2k
Andrey G Полчаса назад
Пох что этот жил говорит. Каждую прости тутку если слушать, уши быстро кончатся.
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17k
Vital Idol 37 минут назад
но в целом, его подписчики согласны с тем, что народные деньги распределяются не лучшим образом.

Не лучшим образом?!... Да, их просто пиз*дят десятки лет!
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24k
Юрьевич 39 минут назад
Кто про что, а жид про деньги

Для жида деньги - самое главное...
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1k
investas 52 минуты назад
Да, ппц, три месяца добиваюсь Маме лекарство, чтобы давали, приходится покупать, а министерство начинает сказки рассказывать, вот 45 дней на закупку, потом пока до вас дойдет. Твари. Зато как день мне их жалко, сам детство провел в Макеевке, но всё же, так ка легко наше государство деньгами швыряется.
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61k
Андрей 56 минут назад
А унылому говну вечно стыдно за страну...
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18k
nobody® Час назад
Сейчас вроде бы про 60 тыс. беженцев говорят. А в одну только Ростовскую область направили 5млрд. чисто на эти выплаты. Но это же на 500 тыс. беженцев в одной только взятой области?
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6k
BenderRodriguez Час назад
Ну так то он прав. Это внутренние дела Украины. Принять можно, все страны принимают беженцев, а вот деньги раздавать зачем?
Показуха? Так у себя нищету выведи, потом будешь другим помогать.
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11k
K7OO Час назад
Макаревич не жлоб. И для благого дела ему ничего не жалко. Главное, чтобы получатель помощи был правильный:
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5k
tamin Час назад
Откуда же вы вылезли. Я даже не знаю, что лучше. Быть врагом, который хочет тебя уничтожить, или таким человеком....Когда мы забыли про чувство сострадания, про человеческое. Такие как макаревич становились потом бандеровцами и рассказывают, что пили бы баварское. Я надеюсь ,что это все хохлоботы и 0,01% либерастни.
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8k
ДядяТоля Час назад
погодите, впереди восстановление Донбасса, и Сирии. тоже не наши с вами деньги. А в свои населенные пункты газ не могут провести, денег нет.... В моем городе путепровод через жд пути второй год перекрыт, аварийный, тоже денег нет. Людям приходится ездить далеко в объезд. А на это всегда у них финансы находятся.
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9k
antonium Час назад
Исправно платим налоги, а толку? Или опять нужна «Маленькая победоносная война» (автор цитаты Вячеслав Плеве)? Людей жалко, особенно жалко что они стали заложниками геополитических игр бездарных политиков. Два старых идиота никак не наиграются. Надоело всех кормить (Крым, Кавказ, Сирию и т.д.). Может пустить деньги на более важные ВНУТРЕННИЕ цели, хотя о чем это я...
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