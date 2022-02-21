Андрей Макаревич призывает не платить ни копейки беженцам из ДНР и ЛНР

Макаревич неоднократно говорил, что не нужно связываться с Украиной - не стоит вводить российские войска в ДНР и ЛНР, не нужно раздавать деньги беженцам. И многие с ним согласны: это внутренние дела Украины и она сама должна с ними разобраться. А у нас своих проблем хватает, вот ими и нужно заниматься.

Недавно он сделал такой пост: