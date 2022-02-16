Жизнь Авраама Руссо до и после покушения

Как рассказывает сам певец, на сцене он был мачо и любимец всех женщин, а сходя с неё превращался в семьянина. Руссо женился на американке Мореле Фердман. Бывшая модель познакомилась с певцом во время концертного тура дуэта Орбакайте и Руссо в США.

В 2006 году у пары появилась на свет первая дочка.