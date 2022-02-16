Жизнь Авраама Руссо до и после покушения

Таинственный восточный принц, который покорил российскую эстраду, также неожиданно пропал, как и появился.
Авраам Русссо, настоящее имя которого Абрахам Жанович Ипджян, родился в сирийском Алеппо в семье военного иностранного французского легиона и французской медсестры Марии Руссо. Его отец скончался, после этого он с матерью братом и сестрой переехали в Ливан.
Карьера юного Абрахама Ипджяна началась с выступлений в кабаках в шестнадцатилетнем возрасте. Сначала это были небольшие гонорары, а после того, как его голос окреп и у него сформировался индивидуальный стиль, молодой человек отправился выступать в других странах.
На Кипре судьба свела его с российским олигархом Тельманом Исмаиловым. Именно он пригласил выступать его в своем московском ресторане "Прага". То как проходили его первые годы в Москве доподлинно неизвестно.
Большая известность к нему пришла, когда судьба (Тельман Исмаилов) свела его продюсером Иосифом Пригожиным. Он сделал из него настоящую звезду российской эстрады. А благодаря сотрудничеству с Виктором Дробышем, на свет появились все хиты Ипджяна.
Дуэт с дочерью примадонны российской эстрады Пугачевой и вовсе напрочь закрепил ближневосточного певца на российском музыкальном олимпе.
К слову, первый сольный концерт Авраама Руссо прошёл в полностью заполненном Олимпийском.
Авраам Руссо стал востребованным артистом, концерты которого были запланированы на несколько лет вперёд.
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Как рассказывает сам певец, на сцене он был мачо и любимец всех женщин, а сходя с неё превращался в семьянина. Руссо женился на американке Мореле Фердман. Бывшая модель познакомилась с певцом во время концертного тура дуэта Орбакайте и Руссо в США.
В 2006 году у пары появилась на свет первая дочка.
А в августе этого же года на Авраама Руссо было совершено покушение. В его машину попали несколько пуль, три из них задели самого певца. Руссо доставили в больницу в тяжелом состоянии, но к счастью врачам удалось спасти звезду российской эстрады.
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Основной версией следствия было то, что Руссо заказал его бывший покровитель Тельман Исмаилов, который с 2019 года объявлен в розыске. Его даже поймали в Черногории, но местные власти отказались экстрадировать заказчика нескольких убийств.
Это стало последней каплей, Ипджян, опасаясь за свою жизнь решил покинуть Россию, перебравшись вместе с семьей в США.
Но заканчивать с музыкой Руссо даже и не думал. Он решил покорять новый материк, также как это сделал в России. Несмотря на хорошие связи его жены, Морелы. Попытки покорить новую аудиторию не увенчались успехом. Видимо в США не нашлось нового Тельмана Исмаилова, Иосифа Пригожина и Виктора Дробыша.
Он выступает на частных мероприятиях по большей части со старыми хитами. Попутно пишет книгу и как говорят фанаты, занимается духовной деятельностью. Видимо речь идёт о маленьком храме, который Руссо отгрохал прямо у себя на американской вилле.
Обо всем этом мало пишут российские СМИ. Светская хроника в основном обсуждает другую сторону жизни принца из Алеппо.
Несмотря на образ романтического ловеласа и жертвы киллеров. Сам Ипджян не сказать, что человек с кристально чистой репутацией.
В сети давно ходили слухи, что Руссо не такой уж семьянин, как он говорит. В подтверждение этому можно вспомнить одно из его интервью, в котором он рассказывает о количестве женщин бывших у него. Конечно, можно было предположить, что все это до брака, но Авраам с Морелой несколько лет назад были на грани развода. Процесс был сложным, но детали проблем семейной жизни не раскрывались. СМИ обсуждали лишь особняк в США стоимостью более 300 миллионов рублей, который певец с женой не могли поделить.
В итоге пара все-таки решила не разводиться. Хотя поводов было достаточно. Взять хотя бы историю с родственницей Горбачева, из-за которой по слухам и произошла ссора между Дробышем и Руссо.
Девушку взял на работу обычным пиар-менеджером Иосиф Пригожин. Спустя некоторое время ее стали замечать в компании композитора.
Внучка Горбачева Ксения Вирганская стала причиной кулачной драки между Руссо и Дробышем. Молодая девушка, как и оба ее служебных ухажера, на тот момент была в браке. Правда, они с мужем находились в состоянии развода.
В итоге внучка Горбачева досталась композитору. После того как он рассорился со своими партнером Иосифом Пригожиным, Дробыш забрал Викторию в свой продюсерский центр.
Сам Авраам Руссо после этой истории и покушения стал больше уделять внимания своей семье, приезжая в Россию лишь на гастроли. Правда, прежней популярности достичь так и не смог. В конце прошлого года Руссо принял участие в проекте Супер Стар — шоу для звёзд, чей пик популярности давно прошёл. И хоть Руссо там не выиграл в проекте, фанаты смогли вновь увидеть своего любимца на телевизионных экранах.
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Хэви-метал форева!
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"В итоге пара все-таки решила НЕ РАЗРОДИТЬСЯ"
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"он рассорился со своими ПАРТЕРНОМ Иосифом Пригожиным"
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Автор, ты так торопился поведать нам об Абраме Ипджяне? Или у тебя на Нокии 3310 кнопки западают? Или просто не уважаешь своих читателей?
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