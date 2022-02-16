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Жизнь Авраама Руссо до и после покушения

Жизнь Авраама Руссо до и после покушения (13 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2022 23:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Авраам Руссо   Дробыш   Исмаилов   Пригожин   звезды   певец   покушение   эстрада   
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Таинственный восточный принц, который покорил российскую эстраду, также неожиданно пропал, как и появился.

Авраам Русссо, настоящее имя которого Абрахам Жанович Ипджян, родился в сирийском Алеппо в семье военного иностранного французского легиона и французской медсестры Марии Руссо. Его отец скончался, после этого он с матерью братом и сестрой переехали в Ливан.

Карьера юного Абрахама Ипджяна началась с выступлений в кабаках в шестнадцатилетнем возрасте. Сначала это были небольшие гонорары, а после того, как его голос окреп и у него сформировался индивидуальный стиль, молодой человек отправился выступать в других странах.

На Кипре судьба свела его с российским олигархом Тельманом Исмаиловым. Именно он пригласил выступать его в своем московском ресторане "Прага". То как проходили его первые годы в Москве доподлинно неизвестно.

Большая известность к нему пришла, когда судьба (Тельман Исмаилов) свела его продюсером Иосифом Пригожиным. Он сделал из него настоящую звезду российской эстрады. А благодаря сотрудничеству с Виктором Дробышем, на свет появились все хиты Ипджяна.

Дуэт с дочерью примадонны российской эстрады Пугачевой и вовсе напрочь закрепил ближневосточного певца на российском музыкальном олимпе.

К слову, первый сольный концерт Авраама Руссо прошёл в полностью заполненном Олимпийском.

Авраам Руссо стал востребованным артистом, концерты которого были запланированы на несколько лет вперёд.

Как рассказывает сам певец, на сцене он был мачо и любимец всех женщин, а сходя с неё превращался в семьянина. Руссо женился на американке Мореле Фердман. Бывшая модель познакомилась с певцом во время концертного тура дуэта Орбакайте и Руссо в США.

В 2006 году у пары появилась на свет первая дочка.

А в августе этого же года на Авраама Руссо было совершено покушение. В его машину попали несколько пуль, три из них задели самого певца. Руссо доставили в больницу в тяжелом состоянии, но к счастью врачам удалось спасти звезду российской эстрады.

Основной версией следствия было то, что Руссо заказал его бывший покровитель Тельман Исмаилов, который с 2019 года объявлен в розыске. Его даже поймали в Черногории, но местные власти отказались экстрадировать заказчика нескольких убийств.

Это стало последней каплей, Ипджян, опасаясь за свою жизнь решил покинуть Россию, перебравшись вместе с семьей в США.

Но заканчивать с музыкой Руссо даже и не думал. Он решил покорять новый материк, также как это сделал в России. Несмотря на хорошие связи его жены, Морелы. Попытки покорить новую аудиторию не увенчались успехом. Видимо в США не нашлось нового Тельмана Исмаилова, Иосифа Пригожина и Виктора Дробыша.

Он выступает на частных мероприятиях по большей части со старыми хитами. Попутно пишет книгу и как говорят фанаты, занимается духовной деятельностью. Видимо речь идёт о маленьком храме, который Руссо отгрохал прямо у себя на американской вилле.

Обо всем этом мало пишут российские СМИ. Светская хроника в основном обсуждает другую сторону жизни принца из Алеппо.

Несмотря на образ романтического ловеласа и жертвы киллеров. Сам Ипджян не сказать, что человек с кристально чистой репутацией.

В сети давно ходили слухи, что Руссо не такой уж семьянин, как он говорит. В подтверждение этому можно вспомнить одно из его интервью, в котором он рассказывает о количестве женщин бывших у него. Конечно, можно было предположить, что все это до брака, но Авраам с Морелой несколько лет назад были на грани развода. Процесс был сложным, но детали проблем семейной жизни не раскрывались. СМИ обсуждали лишь особняк в США стоимостью более 300 миллионов рублей, который певец с женой не могли поделить.

В итоге пара все-таки решила не разводиться. Хотя поводов было достаточно. Взять хотя бы историю с родственницей Горбачева, из-за которой по слухам и произошла ссора между Дробышем и Руссо.

Девушку взял на работу обычным пиар-менеджером Иосиф Пригожин. Спустя некоторое время ее стали замечать в компании композитора.

Внучка Горбачева Ксения Вирганская стала причиной кулачной драки между Руссо и Дробышем. Молодая девушка, как и оба ее служебных ухажера, на тот момент была в браке. Правда, они с мужем находились в состоянии развода.

В итоге внучка Горбачева досталась композитору. После того как он рассорился со своими партнером Иосифом Пригожиным, Дробыш забрал Викторию в свой продюсерский центр.

Сам Авраам Руссо после этой истории и покушения стал больше уделять внимания своей семье, приезжая в Россию лишь на гастроли. Правда, прежней популярности достичь так и не смог. В конце прошлого года Руссо принял участие в проекте Супер Стар — шоу для звёзд, чей пик популярности давно прошёл. И хоть Руссо там не выиграл в проекте, фанаты смогли вновь увидеть своего любимца на телевизионных экранах.

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Метки: Авраам Руссо   Дробыш   Исмаилов   Пригожин   звезды   певец   покушение   эстрада   
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azuver Час назад
Да и хрен на него.
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159
Antik-Taktik Полчаса назад
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7k
Погулять вышел 40 минут назад
В помойку, как и весь отечественный (хотя чего уж там мелочиться-то?), весь современный шоу-бизнес.
Хэви-метал форева!
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4k
Mowgley Час назад
"Молодая ДЕВУШКА на тот момент так же как и оба ее служебных ухажёров была В БРАКЕ. Правда, они с мужем находились В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА."
---------
"В итоге пара все-таки решила НЕ РАЗРОДИТЬСЯ"
---------
"он рассорился со своими ПАРТЕРНОМ Иосифом Пригожиным"
---------
Автор, ты так торопился поведать нам об Абраме Ипджяне? Или у тебя на Нокии 3310 кнопки западают? Или просто не уважаешь своих читателей?

Убейся
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