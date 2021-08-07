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Люди, которые встретились со знаменитостями - и пожалели об этом

Люди, которые встретились со знаменитостями - и пожалели об этом (19 фото)

Автор:
07 августа 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Разочарование   встречи   звезды   знаменитости   нехорошие люди   обида   фанаты   
1831
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Нет для фаната большего счастья, чем встретиться со своим кумиром. Но иногда эта встреча оборачивается большим разочарованием - как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разочарование   встречи   звезды   знаменитости   нехорошие люди   обида   фанаты   
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samsr Полчаса назад
А где наши хабалистые супер стар?
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Роман samsr 22 минуты назад
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3k
Виктор Штурмаревич 14 минут назад
Если у сантехника,который поменял все унитазы в квартале будут каждый день просить автограф и рассказывать как удобно сидеть на горшке,то он не только будет посылать найух,а и даст по горбу газовым ключом.Так же и эти скомарохи,снялись в фильме или оторали концерт и хотят спокойно ходить по улице,а ге крутиться с лыбой от уха до уха и выслушивать каждого дятла фаната.
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10k
El Niño 15 минут назад
Киану Ривз не одобряет такое поведение!
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248
Сергей Белый 21 минуту назад
Ну такое , не каждому нравится когда его дёргают 24 часа в сутки.. Есть исключения, но..
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