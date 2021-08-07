Люди, которые встретились со знаменитостями - и пожалели об этом

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Нет для фаната большего счастья, чем встретиться со своим кумиром. Но иногда эта встреча оборачивается большим разочарованием - как, например, в этих случаях.
Алек Болдуин
Мы с сестрой увидели Алека Болдуина, Тину Фей и Сальму Хайек на улице, когда мы обедали. Они как раз выходили из машины, собирались зайти в какое-то здание рядом с нами. Мы понятия не имели, почему они были вместе и зачем приехали туда. Но сестра воскликнула: "О боже, это Тина Фей!" И тут Алек Болдуин повернулся, пошел прямо на нее, встал к ней вплотную и заорал: «Помолчи! Чего ты к нам лезешь? Нечего к нам приставать». Затем он отошел, но продолжал, обернувшись, кричать: «Хватить на нас пялиться, жрите молча!». Он явно был в ярости. Сестра была на грани слез, это было ужасно неловко. Теперь все знают, что Алек Болдуин не раз кричал на людей. Но в то время мы понятия об этом не имели. А вот Сальма Хайек и еще одна дама, которую я не узнал, подошли к нам и извинились. Она была невероятно харизматичной и милой.
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Уитни Хьюстон
"Моя подруга Холли была стюардессой много лет назад, и на одном из ее рейсов Уитни Хьюстон и Бобби Браун летели первым классом. Холли принимала заказы на выпивку и вежливо спросила Уитни Хьюстон, не хочет ли она чего-нибудь выпить, но не получила ответа. Предположив, что Уитни ее не слышит, Холли снова спросила ее, не хочет ли она чего-нибудь выпить. В ответ Уитни Хьюстон с отвращением посмотрела в окно. Бобби Браун сказал Холли: «Она, мнэ, не общается с прислугой». Потом он сам сделал для нее заказ".
Дайана Росс
Подростком я работал в оздоровительном клубе в отеле через дорогу от стадиона. Когда к нам пришла Дайана Росс, она вошла, посмотрела на бассейн - обычного размера, между прочим - и сказала: «Моя ванна больше, чем этот бассейн». Я ответил: «Тогда возвращайся в ванну». Она хотела, чтобы меня немедленно уволили. Но менеджер по персоналу просто посоветовала мне пару дней оставаться дома и не мозолить ей глаза, потому что, если бы они уволили всех, кого она хотела, в отеле не было бы персонала".
Тайгер Вудс
"Я встретился с Тайгером Вудсом, когда мне было 15 лет. Я попросил его оставить афтгораф на шляпе - но он так разозлился, что выбил ее у меня из руки. Другой гольфист, которого я не знал, подбежал, подобрал мою шляпу и спросил, подойдет ли его автограф. Я согласился: не знаю, кем он был и как его звали, но дедушка был доволен, увидев его автограф".
Джаред Лето
"Джаред Лето гнусно клеился к моей девушке и назвал меня толстым. А вот его брат Шеннон был очень милым".
Уилл Феррелл
"Я встретил Уилла Феррелла на премьере фильма - не буду его называть, чтобы не делать рекламу. После премьеры фильма была встреча актеров со зрителями, после которой актеры задержались на первом этаже. Я заговорил с ним, просто чтобы рассказать ему, что мне понравился фильм. Он покосился на меня и сказал: «Отойди от меня»".
Дэвид Кэррадайн
"Я долго ждал Кэррадайна, чтобы получить автограф, а когда он подошел, с жаром рассказал, что был в восторге от его актерской игры. Но он не проронил ни звука и смотрел куда-то в пустоту. А когда какая-то женщина, подошедшая за автографом, споткнулась и упала, он не просо не помог, а смотрел на нее с отвращением, как на насекомое".
Джон Уэйн
"Моя мама как-то раз встретила Джона Уэйна. Она очень высокая и всегда была выше большинства людей. Ее школу пригласили на встречу с Джоном Уэйном, когда он неподалеку снимал фильм. Детей сгруппировали по классам, и младшие должны были идти первыми. Моя мать, которая была почти такого же роста, как ее учитель в 3-м классе, подошла к мистеру Уэйну, и он крикнул на нее. Он обвинил ее в том, что она двигалась вместе с младшими детьми, чтобы увидеть его раньше. Этот взрослый мужчина кричал и ругал семилетнюю девочку. Он был полным гадом".
Дрейк
Я дважды работал с Дрейком, и оба раза он вел себя непрофессионально и эгоистично. Однажды я видел, как он устроил истерику, и его маме пришлось вмешаться, чтобы успокоить его".
Билл Косби
"Моя мама и ее подруга как-то встретились с Биллом Косби. Он настойчиво приставал к маминой подруге, хотя та сразу сказала ему, что не заинтересована".
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян,мы встретили в Канкуне. Она была очень высокомерной. С ней был сын Мэйсон, недавно родившийся, но она совсем не общалась с ним, свалив его на няню. А еще ее очень обидело то, что не все в аэропорту знали, кто она такая.
Джастин Бибер
Это было примерно в 2009-2010 годах. Он устроил встречу для избранного числа фанатов (в основном девочек-подростков), на которую я выиграла билеты в конкурсе на радио.Мне было 14, и я была ужасно взволнована, что оказалась в одной комнате и сфотографировалась с ним. Он был невероятно груб с каждым, кто задавал ему вопросы, а когда пришло время делать снимки, он сказал, что никому не разрешено с ним разговаривать. Его поведение меня ужсно расстроило, но его концерт в тот вечер был потрясающим, поэтому я решила, что он, может быть, дерьмовый человек, но он чертовски хороший исполнитель.
Кевин Костнер
"Я встретился с Кевином Костнером и Клинтом Иствудом, когда они снимались в каком-то фильме недалеко от Остина. Я был официантом и обслуживал их столик в ресторане. Костнер вел себя как придурок. Он делал все, что официанты ненавидят, - например, молча встряхивал стакан для повторного наполнения, словно считал, что разговаривать с официантами ниже его достоинства". пространство и никаких конкурентов за мои услуги.
Уилл Смит
"Уилл Смит был настоящей задницей, по крайней мере, когда я с ним встретился. Я ничего ему не сказал, но он открыто игнорировал всех, кто просто хотел поздороваться и всем своим видом словно говорил: «Я богаче тебя». Это было на детском футбольном матче, где играл один из его детей. Он вел себя как сноб, не просил прощения, если кого-то толкал, и держался так, словно все вокруг принадлежит ему. И, разумеется, он ни с кем не общался. Может, я поймал его не в тот день, и он хороший парень, но это был мой единственный опыт общения с Уиллом Смитом".
Бритни Спирс
"Я работал бариста в "Старбаксе" и однажды готовил кофе для Бритни Спирс. Она словно никого не замечала, и даже на мой вопрос о том, какой именно кофе ей нужен, ответил ее охранник".
Чеви Чейз
Когда-то я работал в шикарном отеле в Канаде, и за время своей работы встречался со многими известными людьми. Но худшим был Чеви Чейз. Он просто дрянь. Он все время был чем-то недоволен и оскорблял весь персонал. Если я когда-нибудь встречу его снова, я скажу ему в лицо, какой он колоссальный кусок дерьма.
Джеймс Браун
"Я встречался с Джеййсоном Брауном в 1980-х, когда жил в Вейле. Он вечно был чем-то недоволен и вечно пьян".
Джеймс Франко
"С Джеймсом Франко я бщался на встрече со зрителями, которую он проводил на кинофестивале. Я был на фестивале с тремя друзьями, и когда мы узнали, что Джеймс Франко будет отвечать на вопросы зрителей, мы были в нетерпении. Мы пришли на встречу - и нам пришлось ждать у двери больше часа. Затем нас впустили в комнату, где мы ждали еще 45 минут. Когда он появился, мы поняли, что он нетрезв. Было около 16 часов, но но вно уже успел похмелиться. Его одежда была грязной, он, очевидно, не принимал душ и все время разговаривал с полом. При этом его эго переполняло комнату. Каждый вопрос, который задавали, он превращал в рассказ о том, насколько он велик, как актер, режиссер, и продюсер. Я ясно помню, как днем какая-то женщина попросила его описать роль, которая была «сложной для него, и как он сумел с ней справиться», а он просто рассмеялся ей в лицо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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