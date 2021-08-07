Люди, которые встретились со знаменитостями - и пожалели об этом

"С Джеймсом Франко я бщался на встрече со зрителями, которую он проводил на кинофестивале. Я был на фестивале с тремя друзьями, и когда мы узнали, что Джеймс Франко будет отвечать на вопросы зрителей, мы были в нетерпении. Мы пришли на встречу - и нам пришлось ждать у двери больше часа. Затем нас впустили в комнату, где мы ждали еще 45 минут. Когда он появился, мы поняли, что он нетрезв. Было около 16 часов, но но вно уже успел похмелиться. Его одежда была грязной, он, очевидно, не принимал душ и все время разговаривал с полом. При этом его эго переполняло комнату. Каждый вопрос, который задавали, он превращал в рассказ о том, насколько он велик, как актер, режиссер, и продюсер. Я ясно помню, как днем ​​какая-то женщина попросила его описать роль, которая была «сложной для него, и как он сумел с ней справиться», а он просто рассмеялся ей в лицо".