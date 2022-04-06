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Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства?

Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства? (14 фото)

Автор:
06 апреля 2022 14:01
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   Ленин   брежнев   история   машина   сталин   фото   
78
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Цитата из «Золотого телёнка» – «Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения» в случае с правителями и номенклатурными чиновниками работала не всегда.

Какие машины предпочитало высшее руководство, и учитывали ли сильные мира сего при выборе принцип необходимости поддерживать отечественного производителя?


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Источник:

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Метки: Автомобиль   Ленин   брежнев   история   машина   сталин   фото   
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1  комментарий
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−5
Thomsen 20 минут назад
Просто навтыкал фото, на которых присутствуют авто представительского класса.
Порожняк.
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