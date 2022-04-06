Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства?

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Цитата из «Золотого телёнка» – «Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения» в случае с правителями и номенклатурными чиновниками работала не всегда.
Какие машины предпочитало высшее руководство, и учитывали ли сильные мира сего при выборе принцип необходимости поддерживать отечественного производителя?
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Встреча участников перелёта Москва – Северный полюс – Ванкувер Георгия Байдукова, Александра Белякова и Валерия Чкалова, 10 октября г.
Источник:
АНТИФИШКИ
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