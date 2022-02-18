Фотографии В. И. Ленина, которые мало кто видел

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У нас есть достаточно снимков вождя революции - вот он стоит на трибуне, детские фото с копной кудрей, официальные портреты.
Но есть ряд фото, которые не так известны, однако могут дать представление не только о самом Ленине, но и о периоде, в который он жил.
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Тут он выходит выходит с заседания Всероссийского съезда просвещения. Позади - его верная соратница Надежда Крупская
Ленин со своими соратниками. 1919 год
По переднему плану можно увидеть помимо Ленина также Надежду Крупскую, Т. Самуэли, А. Беленький.
Парад войск Всеобуча на Красной площади 25 мая 1919 года.
Парад войск Всеобуча на Красной площади 25 мая 1919 года.
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«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10 20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
24 – 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. Из работы «Как организовать соревнование?»)
«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)
«…Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он всё приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку».
9 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-144).
«Пенза, Губисполком. …провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 57.).
«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин».
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).
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«Саратов, (уполномоченному Наркомпрода) Пайкесу. …советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».
10 сентября 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 178).
«Свияжск, Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление…»
3 июня 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335).
«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…»
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996, С. 56).
«Всех, проживающих на территории РСФСР иностранных поданных из рядов буржуазии тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря…»
19 ноября 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315).
«…крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление».
Ленин, 26 августа 1921 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.)
«Т. Луначарскому … Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте».
19 марта 1922 г. (Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190 193).
«… я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Ленин, август 1920 г. (Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996).
«…Принять военные меры, т.е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100 –1000 их чиновников и богачей)».
17 мая 1922 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190).
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
Сука! До слез!
В этом видео Леонид Млечин рассказал, что это не правда.
Познавательно
В итоге, судьба надругалась над ним самим, превратив его труп в экспонат кунсткамеры для всеобщего обозрения.
Простой народ НИКОГДА не жил хорошо (или если хотите-по справедливости) и не будет. Всегда будет масса нахлебников на шее. И часто из этого самого народа.