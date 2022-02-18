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Фотографии В. И. Ленина, которые мало кто видел

Фотографии В. И. Ленина, которые мало кто видел (18 фото)

Автор:
18 февраля 2022 16:32
Сообщество : RealFishki
Метки: Ленин   биография   интересное   история   революция   снимки   фото   
2969
18
У нас есть достаточно снимков вождя революции - вот он стоит на трибуне, детские фото с копной кудрей, официальные портреты.
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Метки: Ленин   биография   интересное   история   революция   снимки   фото   
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Почитатель стекломоя 2 часа назад
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Александр 6 минут назад
Ленин - просто преступник. Сама классовая теория отличается от гитлеровской расовой только и единственно таргетированными группами. А по-поводу "доброты" Лукича... цитаты этого "добряка" - внизу. Это был палач. Палач русского народа. Убийца. Совкодрочеры и про-коммунняки - удавитесь, труполюбы.

«…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10 20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
24 – 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. Из работы «Как организовать соревнование?»)

«Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)

«…Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он всё приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку».
9 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 143-144).

«Пенза, Губисполком. …провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 57.).

«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать. Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин».
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).

Вспомните новость: Сдирание кожи с продажного судьи - помните когда осуществляете ПРАВОСУДИЕ!

«Саратов, (уполномоченному Наркомпрода) Пайкесу. …советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».
10 сентября 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.50. С. 178).

«Свияжск, Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерией уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дольше, ибо необходимо беспощадное истребление…»
3 июня 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 335).

«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрлагерь…»
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996, С. 56).

«Всех, проживающих на территории РСФСР иностранных поданных из рядов буржуазии тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря…»
19 ноября 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315).

«…крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. «Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать» так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление».
Ленин, 26 августа 1921 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 142.)

«Т. Луначарскому … Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте».
19 марта 1922 г. (Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 190 193).

«… я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Ленин, август 1920 г. (Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996).

«…Принять военные меры, т.е. постараться наказать Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Балаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить там 100 –1000 их чиновников и богачей)».
17 мая 1922 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 190).
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5k
Jekis 11 минут назад
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!
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4k
brotherirk 12 минут назад
Ленин и котик.
Сука! До слез!
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32k
Korolev 22 минуты назад
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
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1k
lafonten 22 минуты назад
Леннон-жив!
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0
Статуева Полина 22 минуты назад
Великий человек все таки, человек с большой буквы
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392
Макс Дорошенко 38 минут назад
Вот всматриваюсь в его лицо и ... всё чаще мне его взгляд похож на взгляд садиста. Может быть в те времена и нельзя было по другому но всё же ... .
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−2
Вайловский 52 минуты назад
На самом деле очень интересно посмотреть на Ленина с другой стороны, а не как историческую личность и политического деятеля. Статья интересная и познавательная, спасибо, скинул друзьям!
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3k
aleksander 52 минуты назад
В советское время Ленин был идолом, которому требовали поклоняться с детского сада. А сейчас поклоняются Сталину, культ личности которого развенчали в Союзе. При этом хотят обратно в Союз, но Ленина и не вспоминают. Хотят кто к Сталину, кто к Брежневу. Про период оттепели тоже не вспоминают как будто небыло тех 10 лет. Получается тот кто хочет обратно в прошлое, в СССР, сам не знает куда он хочет
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−2
мирослав 55 минут назад
Вот ведь, человек был! Страну изменил, мир обеспечил.
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120k
arek14 Час назад
Злые языки утверждают, что Ленин болел сифилисом.
В этом видео Леонид Млечин рассказал, что это не правда.
Познавательно
Ссылка youtu.be
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69k
parallax Час назад
Упырь. Обещанную землю крестьянам не дал. Сам раскатывал по заграницам, а для народа создал загон с железным занавесом. Царская охранка за антигосударственную деятельность отправляла его в ссылку, а при его власти, всех несогласных с политикой красных, беспощадно убивали.
В итоге, судьба надругалась над ним самим, превратив его труп в экспонат кунсткамеры для всеобщего обозрения.
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169
Roman Sh parallax 56 минут назад
осторожно, прихвостень капиталистов.
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Нормальный мужик был, всё делал для трудового народа.
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169
Roman Sh Феликс Дзержинский 56 минут назад
это правда!
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−4
Виталий Коньков Час назад
Великий и могучий дедушка Ленин, очень интересно откуда эти снимки, ну а так , хорошие кадры!
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4k
Дмитрий Час назад
На самом деле- личность в истории, которой настоящую оценку так ни кто и не дал. Сотворённая за время существования личность Ленина до сих пор носит ореол святости и ни чего общего с реальностью не имеющая. Обожествлённая коммунистами фигура Ленина до сих пор идеализирована. Количество убитых своих соотечественников колоссально! "Расстрелять! И Расстрел на месте!" это прям Ленин во всей своей красе!
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169
Roman Sh Дмитрий 55 минут назад
видимо по истории у вас троечка с минусом? На количество жертв николашки взгляни.
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21k
Matrosskin 2 часа назад
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−4
Денис 2 часа назад
Ух ты, многие фото я увидел тут впервые. Особенно интересное фото с закладыванием камня.
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27k
Aqueronte 2 часа назад
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−5
Денис 2 часа назад
Познавательный контент, много интересного подчерпнул
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