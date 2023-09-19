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На каких машинах ездили вожди СССР

На каких машинах ездили вожди СССР

Автор:
19 сентября 2023 00:16
Сообщество : Автомир
Метки: Горбачев   Ленин   СССР   Хрущев   автомобили   брежнев   вожди   генсеки   машины   сталин   
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У каждого из них были свои предпочтения при выборе автомобиля.

Основатель советского государства Владимир Ильич Ленин поначалу ездил на Turcat-Mery. Машина была ещё из царского гаража.

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Затем был Delaunay-Belleville 45, но его списали после одного из покушений.

А Ленин пересел в Rolls-Royce Silver Ghost.

Иосиф Виссарионович Сталин ездил на Packard 533.

Потом передвигался на фаэтоне Packard Twelve. И почти 15 лет его любимым автомобилем был бронированный Packard Twelve 14-й серии, его вождю подарил американский президент Франклин Рузвельт.

Затем Иосиф Виссарионович пересел на отечественный аналог - ЗиС-115.

Никита Хрущев ездил на ЗИС-110 и ЗИС-115. ЗИС - завод имени Сталина. После развенчания культа личности предприятие переименовали в ЗИЛ - завод имени Лихачёва и Хрущёв получил новый автомобиль: ЗИЛ-111.

Леонид Ильич Брежнев был большим любителем авто. Под конец его правления, в правительственном гараже было больше 50 машин. На них он мог ездить, например, в Завидово. Часто был сам за рулём и любил как следует разогнаться. Но на официальном уровне передвигался только на ЗИЛе.

Константин Черненко и Юрий Андропов тоже ездили на ЗИЛах.

Для Горбачева выпустили лимитированный ЗИЛ 41052. На нём и возили генсека вплоть до распада СССР.

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Метки: Горбачев   Ленин   СССР   Хрущев   автомобили   брежнев   вожди   генсеки   машины   сталин   
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1  комментарий
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Алексей 2 часа назад
В конце 90-х прокатился на свадьбе одного товарища - на ЗИЛ-е, "арендованном" из ГОНа.
Хоть и были тогда уже на дорогах Мерсы и пр., но тот аппарат поразил начинкой
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