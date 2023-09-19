На каких машинах ездили вожди СССР

Леонид Ильич Брежнев был большим любителем авто. Под конец его правления, в правительственном гараже было больше 50 машин. На них он мог ездить, например, в Завидово. Часто был сам за рулём и любил как следует разогнаться. Но на официальном уровне передвигался только на ЗИЛе.