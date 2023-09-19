На каких машинах ездили вожди СССР

У каждого из них были свои предпочтения при выборе автомобиля.
Основатель советского государства Владимир Ильич Ленин поначалу ездил на Turcat-Mery. Машина была ещё из царского гаража.
Затем был Delaunay-Belleville 45, но его списали после одного из покушений.
А Ленин пересел в Rolls-Royce Silver Ghost.
Иосиф Виссарионович Сталин ездил на Packard 533.
Потом передвигался на фаэтоне Packard Twelve. И почти 15 лет его любимым автомобилем был бронированный Packard Twelve 14-й серии, его вождю подарил американский президент Франклин Рузвельт.
Затем Иосиф Виссарионович пересел на отечественный аналог - ЗиС-115.
Никита Хрущев ездил на ЗИС-110 и ЗИС-115. ЗИС - завод имени Сталина. После развенчания культа личности предприятие переименовали в ЗИЛ - завод имени Лихачёва и Хрущёв получил новый автомобиль: ЗИЛ-111.
Леонид Ильич Брежнев был большим любителем авто. Под конец его правления, в правительственном гараже было больше 50 машин. На них он мог ездить, например, в Завидово. Часто был сам за рулём и любил как следует разогнаться. Но на официальном уровне передвигался только на ЗИЛе.
Константин Черненко и Юрий Андропов тоже ездили на ЗИЛах.
Для Горбачева выпустили лимитированный ЗИЛ 41052. На нём и возили генсека вплоть до распада СССР.
Источник:
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Хоть и были тогда уже на дорогах Мерсы и пр., но тот аппарат поразил начинкой