Чересчур необычные исторические фотографии, от которых не оторвать глаз

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Перед вами действительно интересный пост с необычными историческими фотографиями, благодаря которым, вы сегодня узнаете для себя много нового. Да, вот времена раньше были...
Такие ноги в Китае традиционно назывались «золотыми лотосами», а от величины деформированной стопы напрямую зависел престиж невесты. Благо эта древняя китайская традиция бинтования женских ног канула в Лету.
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Лайнер Queen Elizabeth перевозит американские войска в гавань Нью-Йорка. Конец Второй мировой войны, 1945 год.
В 1930-ых, "Baby cages" использовались чтобы у детей которые живут в городских квартирах всегда был свежий воздух и солнечный свет.
Победительницы конкурса красоты, Вашингтон, 1922 г. Когда стандарты красоты очень сильно отличались от нынешних.
Работница во время чистки нарезов 381-мм орудийного ствола на арсенале в Ковентри. Англия, 1914-1918 гг.
Человек идёт доставлять посылку, не осознавая масштаба трагедии. Нью-Йорк, 11 сентября, 2001 года.
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Метки: Жизнь девушки история ностальгия ретро события фотография
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