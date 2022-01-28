Куда пропал ведущий передачи «Сам себе режиссёр»?

Во-вторых, не складывалась у Алексея и личная жизнь. Первой его женой стала экономист Надежда Мартынова, с которой они познакомились в студенчестве. Их брак продлился 12 лет. Но отношения не пережили столь долгой близости: супруги признавались, что со временем потеряли интерес друг к другу, не разводились только ради общей дочери.

Но, ещё будучи женатым, Лысенков познакомился с певицей Сабиной Мурадян. Они встречались целых девять месяцев, прежде чем телеведущий решился на развод. В 2000 году Сабина Мурадян стала Сабиной Лысенковой, тем же летом у новоиспечённых супругов появился на свет сын. Казалось бы, были все предпосылки, чтобы долгие годы жить душа в душу – но нет. Чувства быстро остыли:

- В последние месяцы мы постоянно ругались. К тому же, это уже ни для кого не секрет, Леша - человек пьющий. Причём сильно, - рассказывала сама Сабина журналистам в далёком 2004 году.

В том же году она подала на развод. Алексей Лысенков подписал документы, и снова остался холостяком. Но ненадолго: судьба свела ведущего с актрисой Ириной Чериченко.