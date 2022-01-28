Куда пропал ведущий передачи «Сам себе режиссёр»?

Алексей Лысенков, бывший ведущий и руководитель телешоу «Сам себе режиссёр», 26 января отметил 57-летие. В социальных сетях его вовсю поздравляют друзья и коллеги.
Сам Лысенков, судя по Instagram-аккаунту, отмечал день рождения дома – ведущий выложил фотографии небольшого застолья с устрицами, икрой и напитками. На кадрах видно, что стол накрыт на двоих: для самого ведущего и, вероятно, для его нынешней, четвёртой жены. Да, уже четвёртой – ведь к своим 57 годам Алексей Лысенков многое потерял.
Во-первых, телеведущий лишился своего детища, передачи «Сам себе режиссёр». Она выходила с 1992 года, Лысенков был лицом программы с самого её основания. Но пришёл интернет, появились онлайн-платформы для публикации смешных видео, и популярность передачи «Сам себе режиссёр» сошла на нет. Последний выпуск зрители увидели 22 декабря 2019 года.
Лысенков признаётся, что программа была для него очень значимой. Он всегда говорил, что смириться с её закрытием было очень сложно. В одном из интервью ведущий сравнивал потерю программы с потерей любимого человека. Сейчас ведущий работает в программе «Русское лото» на ТВ, а ещё на «Детском радио».
Во-вторых, не складывалась у Алексея и личная жизнь. Первой его женой стала экономист Надежда Мартынова, с которой они познакомились в студенчестве. Их брак продлился 12 лет. Но отношения не пережили столь долгой близости: супруги признавались, что со временем потеряли интерес друг к другу, не разводились только ради общей дочери.
Но, ещё будучи женатым, Лысенков познакомился с певицей Сабиной Мурадян. Они встречались целых девять месяцев, прежде чем телеведущий решился на развод. В 2000 году Сабина Мурадян стала Сабиной Лысенковой, тем же летом у новоиспечённых супругов появился на свет сын. Казалось бы, были все предпосылки, чтобы долгие годы жить душа в душу – но нет. Чувства быстро остыли:
- В последние месяцы мы постоянно ругались. К тому же, это уже ни для кого не секрет, Леша - человек пьющий. Причём сильно, - рассказывала сама Сабина журналистам в далёком 2004 году.
В том же году она подала на развод. Алексей Лысенков подписал документы, и снова остался холостяком. Но ненадолго: судьба свела ведущего с актрисой Ириной Чериченко.
Ирину он знал ещё с вуза. Между ними ещё тогда возникла симпатия, но на момент знакомства Лысенков был уже женат. А вот когда они снова встретились в 2004 году, оба были свободны – закрутился роман, вылившийся в гражданский брак. Он продлился 9 лет, пока Лысенков не столкнулся всё с той же проблемой: Алексей и Ирина охладели друг к другу.
- Десять лет прожили счастливо, за что я ей очень благодарен. Мы говорили с ней на одном языке и в личной жизни, и в творческой жизни, - с теплом вспоминал ведущий Ирину три года назад на программе «Судьба человека». После расставания они остались друзьями.
В эфире Лысенков сокрушался, что однолюбом так и не стал. Сейчас он находится в отношениях с уже четвёртой женой. Избранницей стала гримёр из его собственной передачи «Сам себе режиссёр» Мария Карибская. Как шутил сам Алексей Лысенков – надо же было что-то забрать себе на память. Пара вместе с 2018 года и пока о расставании речи не идёт.
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