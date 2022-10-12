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9 странных и необычных суеверий древних славян

9 странных и необычных суеверий древних славян

Автор:
12 октября 2022 01:35
Сообщество : RealFishki
Метки: зеркало   приметы   русь   серебро   славяне   соль   суеверия   традиции   
626
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Почему именно разбитое зеркало приносит несчастье? Или почему на охоту нужно обязательно надевать разные сапоги? Что это такое - чудачества или проверенная временем мудрость?

Откуда они вообще взялись - эти суеверия? Штука в том, что у предков не было сегодняшних знаний о физике, астрономии или метеорологии. Поэтому и приходилось полагаться на наблюдения за природой и окружающими. Ну и про высшие силы не забывать, у славян был целый сонм богов и они относились к этому очень серьёзно.

Ну а приметы и суеверия появились не просто так - за каждым стоит реальное обоснование. Рассмотрим самые популярные.

Если потемнело серебро, значит кто-то сглазил

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Когда кто-то носил украшения из серебра и они темнели - это сразу приписывали порче или сглазу. Чаще всего человек в это время действительно чувствовал недомогание. Потом уже медицина выяснила, что металл может темнеть от гормональных изменений в организме. От этого было и неважное самочувствие.

Если кошка ложится спать в изголовье кровати - не к добру

А ещё мохнатые питомцы могли запросто вызывать аллергию. И от неё уж точно добра ожидать не стоило.

Купаться в водоёмах после Ильина дня - грех

Действительно, славяне старались не плавать в реках и озёрах после 2 августа. И никакого греха тут не было: просто вода в августе сильно остывала за ночь и можно было переохладиться и заболеть.

Для удачной охоты нужно надевать сапоги

А перед посещением леса еще и стоило вывернуть одежду наизнанку и некоторое время походить в таком “прикиде”. Это чтобы обезопасить себя от злых духов. Да уж, вот этой примете действительно сложно найти разумное обоснование.

Нельзя есть яблоки до яблочного спаса

Большинство сортов на Руси созревали как раз к середине августа. Тогда их и начинали уплетать. А жевать кислятину и мучиться животом никто не хотел.

Просыпанная соль - к ссоре

Потому что раньше её было мало и ценилась она довольно высоко. Отсюда и ссора при порче такого дорогостоящего продукта.

Разбитое зеркало - к несчастью

Тут дело обстоит так же, как и с солью. В старину зеркала стоили дорого и разбивать их крайне не рекомендовалось. По крайней мере, можно было нахватать оплеух от домочадцев.

Беременным нельзя заниматься шитьём

А то роды будут сложными. Тут тоже ничего сложного: для рукоделия нужно долго сидеть в одной позе, а это нарушает кровообращение и может навредить ребёнку и привести к осложнениям при родах.

Перед длительным путешествием надо посидеть на дорожку

Славяне верили, что в их жилищах обитал домовой. И ему очень не нравилось, если кто-то его надолго покидал. Вот чтобы обмануть его, люди делали вид, что никуда не собираются. Эту примету многие соблюдают и сегодня. Уже не из-за боязни гнева домового, а потому что присесть на минуту перед дорогой всегда полезно. Например, прикинуть, не забыл ли важные документы или перекрыть воду.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: зеркало   приметы   русь   серебро   славяне   соль   суеверия   традиции   
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16  комментариев
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60k
Опиум для народа 7 часов назад
Да-да. Древние славяне и Ильин день. Учитывая что Илья (Илия)- еврейское имя и взято с приходом христианства.)))
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14k
Александр Полчаса назад
При нынешнем объеме накопленных знаний, просто до омерзения неприлично быть суеверным. Те кто техническому прогрессу, предпочитает религию и верования, просто животное. Вот прилетит к нам фатальный метеорит, как нам мир спасти? Боженьке молится? Ну так это не помогает. Молитва даже понос прекратить не может. Только развитие. А для этого, ещё и капиталюг уничтожить нужно и новых не допустить. Иначе у нас будет тупик.
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128
Sata33 Час назад
"А перед посещением леса еще и стоило вывернуть одежду наизнанку и некоторое время походить в таком “прикиде”. Это чтобы обезопасить себя от злых духов. Да уж, вот этой примете действительно сложно найти разумное обоснование."

Учитывая , что в лесах водилось куча дикого и хищного зверья , а ружа еще не изобрели - вполне нормальная практика . Да и ходили в лес не на сковородочку грибов набрать , а на реальные заготовки и такое могло вполне не понравиться дяде Мише например.
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38k
Александр 4 часа назад
Про какой временной период идет речь в посте? К сожалению, наша история времен язычества сильно утрачена и что там было, вам вряд ли хоть один историк скажет. Про потемневшее серебро и разбитое зервкало бред, ибо 99% населения околоязыческого времени вряд ли видели в жизни зеркала и серебро )
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6k
newegg 5 часов назад
Присесть на дорожку и принять на посошок - это святое.
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9k
Павел 5 часов назад
А еще, крошки сметать со стола ладонью.
Но тут просто - столешницы были плохо обработаны, можно занозу загнать.
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1k
emporio_ss 7 часов назад
Ссылка coub.com
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60k
Опиум для народа 7 часов назад
Изобретение настоящего стеклянного зеркала следует отнести к 1279 году, когда итальянский монах - францисканец Джон Пекам описал способ покрывать стекло тонким слоем олова.
Как древние славяне разбивали зеркала? Бронзу или олово дох"я не разобьёшь.
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5k
Divergent?!? 7 часов назад
"Уже не из-за боязни гнева домового, а потому что присесть на минуту перед дорогой всегда полезно. Например, прикинуть, не забыл ли важные документы или перекрыть воду."

Вот это точно. Мы раз так разгулялись, что мой зять забыл паспорт. А мы чуть не пропустили наш самолет. Теща и жена нас чуть не прибили. А всего-то надо было пошарить в мозгах, что в карманах есть, а чего нет.
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713
Александр Зотов 9 часов назад
зумеры пытаются в этнографию?)
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