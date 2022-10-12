9 странных и необычных суеверий древних славян

Откуда они вообще взялись - эти суеверия? Штука в том, что у предков не было сегодняшних знаний о физике, астрономии или метеорологии. Поэтому и приходилось полагаться на наблюдения за природой и окружающими. Ну и про высшие силы не забывать, у славян был целый сонм богов и они относились к этому очень серьёзно.

Ну а приметы и суеверия появились не просто так - за каждым стоит реальное обоснование. Рассмотрим самые популярные.

Если потемнело серебро, значит кто-то сглазил