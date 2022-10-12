9 странных и необычных суеверий древних славян

Почему именно разбитое зеркало приносит несчастье? Или почему на охоту нужно обязательно надевать разные сапоги? Что это такое - чудачества или проверенная временем мудрость?
Откуда они вообще взялись - эти суеверия? Штука в том, что у предков не было сегодняшних знаний о физике, астрономии или метеорологии. Поэтому и приходилось полагаться на наблюдения за природой и окружающими. Ну и про высшие силы не забывать, у славян был целый сонм богов и они относились к этому очень серьёзно.
Ну а приметы и суеверия появились не просто так - за каждым стоит реальное обоснование. Рассмотрим самые популярные.
Если потемнело серебро, значит кто-то сглазил
Когда кто-то носил украшения из серебра и они темнели - это сразу приписывали порче или сглазу. Чаще всего человек в это время действительно чувствовал недомогание. Потом уже медицина выяснила, что металл может темнеть от гормональных изменений в организме. От этого было и неважное самочувствие.
Если кошка ложится спать в изголовье кровати - не к добру
А ещё мохнатые питомцы могли запросто вызывать аллергию. И от неё уж точно добра ожидать не стоило.
Купаться в водоёмах после Ильина дня - грех
Действительно, славяне старались не плавать в реках и озёрах после 2 августа. И никакого греха тут не было: просто вода в августе сильно остывала за ночь и можно было переохладиться и заболеть.
Для удачной охоты нужно надевать сапоги
А перед посещением леса еще и стоило вывернуть одежду наизнанку и некоторое время походить в таком “прикиде”. Это чтобы обезопасить себя от злых духов. Да уж, вот этой примете действительно сложно найти разумное обоснование.
Нельзя есть яблоки до яблочного спаса
Большинство сортов на Руси созревали как раз к середине августа. Тогда их и начинали уплетать. А жевать кислятину и мучиться животом никто не хотел.
Просыпанная соль - к ссоре
Потому что раньше её было мало и ценилась она довольно высоко. Отсюда и ссора при порче такого дорогостоящего продукта.
Разбитое зеркало - к несчастью
Тут дело обстоит так же, как и с солью. В старину зеркала стоили дорого и разбивать их крайне не рекомендовалось. По крайней мере, можно было нахватать оплеух от домочадцев.
Беременным нельзя заниматься шитьём
А то роды будут сложными. Тут тоже ничего сложного: для рукоделия нужно долго сидеть в одной позе, а это нарушает кровообращение и может навредить ребёнку и привести к осложнениям при родах.
Перед длительным путешествием надо посидеть на дорожку
Славяне верили, что в их жилищах обитал домовой. И ему очень не нравилось, если кто-то его надолго покидал. Вот чтобы обмануть его, люди делали вид, что никуда не собираются. Эту примету многие соблюдают и сегодня. Уже не из-за боязни гнева домового, а потому что присесть на минуту перед дорогой всегда полезно. Например, прикинуть, не забыл ли важные документы или перекрыть воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Учитывая , что в лесах водилось куча дикого и хищного зверья , а ружа еще не изобрели - вполне нормальная практика . Да и ходили в лес не на сковородочку грибов набрать , а на реальные заготовки и такое могло вполне не понравиться дяде Мише например.
Я не историк но около 300 лет назад Тартария окончательно поменяла лицо.
А было то что сегодняшние "ученые" не могут объяснить. Пирамиды строили и города которые и сегодня стоят и некоторые старые названия сохранили.
Но тут просто - столешницы были плохо обработаны, можно занозу загнать.
Как древние славяне разбивали зеркала? Бронзу или олово дох"я не разобьёшь.
Вот это точно. Мы раз так разгулялись, что мой зять забыл паспорт. А мы чуть не пропустили наш самолет. Теща и жена нас чуть не прибили. А всего-то надо было пошарить в мозгах, что в карманах есть, а чего нет.