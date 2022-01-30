Игровые площадки в обычных дворах

Веселые игры на детских площадках с раннего утра и до позднего вечера – часть советского детства. У детей того времени не было гаджетов, поэтому играли в прятки, казаки-разбойники, лапту, качались на качелях «до стука» и прыгали через резинку вместе с девчонками.
И без комфортабельных детских площадок, на которых не смолкал гомон детских голосов и беспечный смех, многие игры показались бы скучными.
В моем дворе все было очень скромно: качели, горка, несколько турников, песочница, ворота для футбола, баскетбольные кольца, зато где-то для детей возводились целые сказочные городки. Я нашел несколько интересных примеров.
В одном из дворов Рязани для детей построили настоящий средневековый замок. В детстве мы с соседскими мальчишками могли о таком чуде только мечтать. Зимой была возможность построить снежные крепости, а потом сражаться, закидывая противника снарядами-снежками. Но летом приходилось довольствоваться играми без укреплений.
Здесь же дети могли вволю насладиться игрой в рыцарей, независимо от времени года. И что радует, такое сооружение предназначено для коллективных игр. В СССР все площадки конструировались так, что каждый игровой элемент был рассчитан на несколько человек. Все это способствовало активному взаимодействию детей и помогало развитию общения между ними.
В Перми для детей сделали деревянный городок. Настоящий сказочный мир под окнами многоквартирного дома. Здесь есть даже деревянный корабль, о котором я мечтал в детстве, играя в различные приключенческие игры, которые мы с ребятами придумывали сами, и много других интересных сооружений, кажущихся и по современным меркам диковинными.
Одна из особенностей советских площадок для детей в том, что на них было интересно детям любых возрастов. Каждый мог найти занятие себе по душе. Сейчас же все иначе. Когда мы с внуками ходили гулять, я обратил внимание, что большинство площадок сделано под определенный возраст, чаще всего для малышей, и ребятам постарше нечем себя занять.
В московском дворе был построен терем из дерева с куполообразными крышами и петушком-флюгером. В СССР строительство сооружений, стилизованных под любимые детские сказки было обычным делом. Каждая девочка могла почувствовать себя царевной в высоком тереме, а мальчик – богатырем, защищающим ее от Кощея Бессмертного.
Недалеко от нашего дома была площадка с деревянными домиками, построенными в подобном стиле. Иногда я приходил на нее с матерью. Мне нравилось проводить там время, словно в каком-то сказочном мире.
Этот космический городок в Днепропетровске и сейчас мог бы поразить своей масштабностью. Настоящая межпланетная станция в миниатюре с космическими кораблями и марсианскими домиками.
Как и все советские мальчишки, я когда-то мечтал стать космонавтом, чтобы покорять другие планеты. Будь в моем дворе подобный игровой комплекс, моя мечта отчасти бы сбылась. Нам с мальчишками приходилось довольствоваться богатой фантазией и качелями, которые мы периодически «запускали в космос» под видом ракеты.
А это не просто детский игровой комплекс, а целый древнерусский городок. Автор этого проекта ижевский архитектор Геннадий Галанин, за него он был награжден гос. премией.
Меня поражает, как все продумано на этой площадке. Игровые элементы в некоторой степени еще и спортивные, например, деревянные столбики разной высоты, по которым можно лазать.
Я и все мои сверстники были физически развиты и сильны, именно благодаря играм на детских площадках, которые больше напоминали спортивные полигоны с турниками, полосами препятствий и полями для игры в футбол и баскетбол.
Детская площадка «Ракета» находилась в Херсоне. Выглядит фундаментально, словно корабль на подводных крыльях из журнала «Техника – молодежи» посреди двора.
В молодости, на «Ракетах» и «Метеорах» мы много раз ездили с отцом на турбазу рыбачить, билет стоил около 70 копеек, довольно дорого по тем деньгам.
А какие детские площадки были в ваших дворах? Вспомним вместе.
Источник:
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В мое время ИП было все ДОСТУПНОЕ пространство улицы.
ЗЫ - Григория Романова а не Николая