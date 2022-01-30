Игровые площадки в обычных дворах

И без комфортабельных детских площадок, на которых не смолкал гомон детских голосов и беспечный смех, многие игры показались бы скучными.

В моем дворе все было очень скромно: качели, горка, несколько турников, песочница, ворота для футбола, баскетбольные кольца, зато где-то для детей возводились целые сказочные городки. Я нашел несколько интересных примеров.