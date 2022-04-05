Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России, охотно возвращаются, чтобы заработать

В наше время многие селебрити поставлены в неудобное положение. С одной стороны хочется громко хлопнуть дверью и уехать подальше от России, с другой - а где же еще зарабатывать?
И дня не проходит без фактов о том, что еще один артист, ранее уехавший из страны, согласился выступить в ненавистной России за очень неплохие деньги. То Иван Дорн готов выйти на сцену закрытого корпоратива за 40 тысяч евро, то Валерий Меладзе объявил, что, в принципе он может приехать в Россию и озвучил условия: "70 тысяч евро, плюс расходы на проживание, "Мерседес не старше 3-х лет с водителем, а еще алкоголь 12-летней выдержки".
К перечню украинцев, которые как бы осуждают политику РФ, но при этом совершенно не против подзаработать, присоединилась Ани Лорак.
С помощницей артистки связались, и вот что она рассказала:
Недавно Лорак написала проникновенный пост, в котором заявила о том, что сердцем она с Украиной. Зато кошельком - злорадствует автор Телеграм-канала "Небожена" - с русскими.
Ингеборга Дапкунайте тоже заявила, что с нее хватит и уехала из России и Брюссель. Актриса добавила, что это нужно было сделать давно, еще в 2014 году. Однако в России у актрисы есть большой проект есть большой проект — Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который уже много лет проходит на ВДНХ. Фестиваль спонсируется государством, и Дапкунайте является куратором, арт-директором и художественным руководителем «Вдохновения».
Денег на организацию фестиваля не жалеют - в СМИ упоминается о расходах этого мероприятия: так, в 2017 году на концерт потратили около трех миллионов рублей, на оформление территории — 20 миллионов, а на мультимедийное шоу — порядка 50 миллионов рублей.
По информации, в 2022 году фестиваль пройдет в прежнем режиме. Генпродюсер мероприятия Артур Григорянц сообщил, что "даты мероприятия не менялись". Начнем в конце июля и закончим 1 августа — в день рождения ВДНХ", - заявил он. Что же касается участия Дапкунайте, то сам Григорянц затруднился с ответом. В конце концов, до лета еще есть время, и арт-директор может решить, что искусство вне политики. Впрочем, некоторым деятелям культуры, заявившим о своей политической позиции, в гастролях уже отказали. Принципиальность нынче стоит дорого.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне вообще интересно, кто их мнение спрашивает? Вы кто? Артисты? Так занимайтесь своим делом. Какого хера вы лезете туда, где для вас тёмный лес?
Уехали и, как говориться, скатертью им дорога.
Если нахамили на простых людей и страну в целом, то считаю, что выделять на них государственные деньги просто недопустимо.
А если кто-то в частном порядке хочет их "вызвать", да ради бога, если после хамства они готовы платить.
Ну а если кто-то что-то полезное для страны делает, то почему бы и не желать их возвращения? (правда мне на ум пока не приходят такие личности, но я особо и не изучал список перебежчиков, а те кто сбежал, как Чубайс, например - так это же наоборот счастье что убежали!)
"Дорн металлический цилиндр, полый внутри или заполненный, на котором собирают и вулканизируют изделия из резины, в частности, автомобильные шины. Это также может быть длинная полая труба (до 25 м) с отверстиями по периметру, используемая для изготовления резиновых рукавов".
Кто такой Дорн, не знаю, и в будущем узнавать не планирую.
По поводу остальных недозвезд - аналогично
Собачек дворняжек нельзя впускать, ихнее место на улице
И аренда площадок, на которых они собрались выступать - исключительно за свой счёт и без всяких скидок.