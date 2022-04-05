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Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России, охотно возвращаются, чтобы заработать

Они ушли, но не совсем: артисты, которые решили уехать из России, охотно возвращаются, чтобы заработать (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2022 10:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дапкунайте   Лорак   видео   выступление   дорн   политика   райдер   расценки   
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В наше время многие селебрити поставлены в неудобное положение. С одной стороны хочется громко хлопнуть дверью и уехать подальше от России, с другой - а где же еще зарабатывать?

И дня не проходит без фактов о том, что еще один артист, ранее уехавший из страны, согласился выступить в ненавистной России за очень неплохие деньги. То Иван Дорн готов выйти на сцену закрытого корпоратива за 40 тысяч евро, то Валерий Меладзе объявил, что, в принципе он может приехать в Россию и озвучил условия: "70 тысяч евро, плюс расходы на проживание, "Мерседес не старше 3-х лет с водителем, а еще алкоголь 12-летней выдержки".




К перечню украинцев, которые как бы осуждают политику РФ, но при этом совершенно не против подзаработать, присоединилась Ани Лорак.

С помощницей артистки связались, и вот что она рассказала:



Недавно Лорак написала проникновенный пост, в котором заявила о том, что сердцем она с Украиной. Зато кошельком - злорадствует автор Телеграм-канала "Небожена" - с русскими.


Ингеборга Дапкунайте тоже заявила, что с нее хватит и уехала из России и Брюссель. Актриса добавила, что это нужно было сделать давно, еще в 2014 году. Однако в России у актрисы есть большой проект есть большой проект — Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который уже много лет проходит на ВДНХ. Фестиваль спонсируется государством, и Дапкунайте является куратором, арт-директором и художественным руководителем «Вдохновения».


Денег на организацию фестиваля не жалеют - в СМИ упоминается о расходах этого мероприятия: так, в 2017 году на концерт потратили около трех миллионов рублей, на оформление территории — 20 миллионов, а на мультимедийное шоу — порядка 50 миллионов рублей.


По информации, в 2022 году фестиваль пройдет в прежнем режиме. Генпродюсер мероприятия Артур Григорянц сообщил, что "даты мероприятия не менялись". Начнем в конце июля и закончим 1 августа — в день рождения ВДНХ", - заявил он. Что же касается участия Дапкунайте, то сам Григорянц затруднился с ответом. В конце концов, до лета еще есть время, и арт-директор может решить, что искусство вне политики. Впрочем, некоторым деятелям культуры, заявившим о своей политической позиции, в гастролях уже отказали. Принципиальность нынче стоит дорого.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дапкунайте   Лорак   видео   выступление   дорн   политика   райдер   расценки   
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23  комментария
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822
Maximka 2 часа назад
какие уроды их приглашают......имена в студию.
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1k
Mikhail K 22 минуты назад
Этот Дорн за еду работать должен, а не за деньги. Слышал пару его занудств, несколько лет назад, правда не разобрал что бубнит под нос.
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2k
Аркадий 39 минут назад
Не думал что Лорак такая двуличная
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4k
Сергей С 40 минут назад
ну и че вы докапались да ани лорак - у нее вся родня на украине, + укр гражданство. Ей что теперь орать что она за Россию. Между прочем она давала концерты и в РФ и в Украине и пела как песни на русском так и на украинском стремясь хоть как то померить две нации. И что - она нацик после этого? Ну да логично.
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12
Андрей Сергей С 23 минуты назад
Учи русский, или не пиши!
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330
Sergei 51 минуту назад
А что скулить то? Если билеты не покупать, то и приглашать не будут.
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4k
Андрей 56 минут назад
Давайте будем выше этого и не будем обижаться!
Уехали и, как говориться, скатертью им дорога.
Если нахамили на простых людей и страну в целом, то считаю, что выделять на них государственные деньги просто недопустимо.
А если кто-то в частном порядке хочет их "вызвать", да ради бога, если после хамства они готовы платить.
Ну а если кто-то что-то полезное для страны делает, то почему бы и не желать их возвращения? (правда мне на ум пока не приходят такие личности, но я особо и не изучал список перебежчиков, а те кто сбежал, как Чубайс, например - так это же наоборот счастье что убежали!)
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5k
Mowgley 59 минут назад
Что такое дорн, знаю:
"Дорн металлический цилиндр, полый внутри или заполненный, на котором собирают и вулканизируют изделия из резины, в частности, автомобильные шины. Это также может быть длинная полая труба (до 25 м) с отверстиями по периметру, используемая для изготовления резиновых рукавов".
Кто такой Дорн, не знаю, и в будущем узнавать не планирую.
По поводу остальных недозвезд - аналогично
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1k
emporio_ss Час назад
В одной картинке вся суть.

Собачек дворняжек нельзя впускать, ихнее место на улице
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
а что это за "артисты" ? я их не знаю.
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Нет уж, раз они повернулись к России спиной, то пусть теперь выступают где угодно, но только не на территории России.
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13k
Kucher 2 часа назад
Да пусть приезжают. Вот только за каждую копейку госфинансирования, для подобных личностей, надо спрашивать с чиновников, которые на них попробуют из госказны денешку взять. И спрашивать по всей строгости. А кто захочет свою собственную деньгу на них потратить - дело совести каждого.
И аренда площадок, на которых они собрались выступать - исключительно за свой счёт и без всяких скидок.
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32k
Мойша 2 часа назад
Уехали - и ветер в корму. И ни рубля из госбюджета. А кто пригласит из частников - на заметку типа без госзаказа и прочих ништяков.
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27k
lem02 2 часа назад
"...на концерт потратили около трех миллионов рублей, на оформление территории 20 миллионов, а на мультимедийное шоу порядка 50 миллионов рублей..." логично продолжить: "на разгон облаков 500 миллионов, на смену времен года 1 миллиард, на наклон земной оси просто доху...много...". А на концерт 3 миллиона...
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354
HalloFreeSpace 2 часа назад
Да кто бы сомневался ))) , вот только нужны они нам ?
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