"Как Кличко - только женщина": Елену Исимбаеву засмеяли после выступления перед Путиным

Ее гениальную речь хочется запомнить: "Соответственно, это позволит развить массовость, массовый спорт в нашей стране и вовлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это наша… ваша… наша цель и ваша задача… о, вернее, нет. Мммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем."

Оказывается, Елена хотела сказать, что выполнит наказ президента, который обратил внимание на важность развития массового спорта в РФ.