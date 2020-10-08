"Как Кличко - только женщина": Елену Исимбаеву засмеяли после выступления перед Путиным

Оказывается, Елена хотела сказать, что выполнит наказ президента, который обратил внимание на важность развития массового спорта в РФ.
Я видел в жизни многое,но вот это превзошло все мои ожидания 🤪🤦♂️ https://t.co/muECywzsNj— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 6, 2020
Спортсмены, они всего лишь хорошие спортсмены. Свою умственную и интеллектуальную составляющую они принесли в жертву спорту, поэтому им вообще лучше ничего не говорить, умнее покажутся. Постеснялись бы свое скудоумие прилюдно показывать.— Константин Савкин (@sovenok72) October 6, 2020
Все путинские деятели — это персонажи цирка!— Зелёная Лента (@zelenayalenta) October 6, 2020
Большинство путинских деятелей вообще не знают, что такое социология, политология и другие отрасли. Например, спортсменка Исинбаева является автором поправок в Конституцию, которая не может нормально выстроить свои мысли и говорить. pic.twitter.com/N3pnbWERN4
Источник:
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Будем ее сжигать или нет?
А наш электорат только таких и привечает.
Скажи мне кто твой друг....
(Это так, для информации)
Там действительно должны быть те, кто достиг больших высот в своём деле, чтоб представлять интересы своих коллег. В том числе и спортсмены.
Но. Как все давно уже убедились. Заняв депутатской кресло, они напрочь забывают, зачем их туда посадили. Так что особой разницы нет спортсмен там, юрист, бизнесмен или бомж с вокзала.
Меня другой вопрос интересует.
Как туда попадают второсортные актриски из третьесортного сериала? Эти то чего такого достигли, чтоб стать "народными" избранниками и представлять чьи-то интересы?
Надо отличать заложников от террористов, и не проклинать или стыдить первых. Они хлебают позор своего положения сполна.