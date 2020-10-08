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"Как Кличко - только женщина": Елену Исимбаеву засмеяли после выступления перед Путиным

"Как Кличко - только женщина": Елену Исимбаеву засмеяли после выступления перед Путиным (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 08:00
Сообщество : Политика
Метки: Исимбаева   видео   выступление   легкая атлетика   политика   путин   смешно   спорт   
2482
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Прославленная легкоатлетка не сумела коротко и внятно сформулировать свою мысль и была сконфужена. А уж как удивились те, кто ее слушал? Или не удивились?

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Метки: Исимбаева   видео   выступление   легкая атлетика   политика   путин   смешно   спорт   
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31  комментарий
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3k
Пепелац Час назад
Поживите с её в Монако тоже начнете забывать русский.
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3k
Дмитрий Барановский 2 минуты назад
Каждый должен заниматься своим делом.
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292
Nane First NameLast 5 минут назад
До Кличка ей как до Киева раком. Девочка сильно переволновалась. Но быстро взяла себя в руки.

Будем ее сжигать или нет?
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5k
Bhaal 15 минут назад
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся «бизнесмены», политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты.
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55
Jack Ketch Bhaal 4 минуты назад
забыли поставить (с) в конце
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4k
Бу 18 минут назад
ТП
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88
Monher Полчаса назад
Комментаторы под постом, типа мужики настоящие... Она женщина и чемпионка! А вы диванные герои, как и ваш уткин, только с бабами воевать можете
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1k
ShySteR Полчаса назад
Ух , затроллили Ленку. А я вот ничего особенного не увидел , бывает. Кстати , с ней есть куча интервью , где она более чем достойно и правильно излагает свои мысли. Хотя соглашусь , что спортсмен и политика - это таки , две большие разницы)
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−31
сталена пакет Полчаса назад
вся суть расии в 1 видео
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651
Yuri сталена пакет 10 минут назад
вся суть хохлобыдла в одном комментарии..
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6k
DumDum 40 минут назад
И чего докопались? Ну вылетело слово из головы. Сами-то все перед толпой, микрофоном, на камеру, да ещё и Путиным проявили бы чудеса словесности. И нифига близкого к Кличковским перлам нет...
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14k
dimitr 49 минут назад
Много вы знаете спортсменов такого уровня, которые могут сформулировать мысль длиннее 3-4 слов?
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11k
banzai7 49 минут назад
Их Бин больной.
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 56 минут назад
Для мандатной пр@ститутки важна известность и лояльность Самому Главному, а не мозги и уровень интеллекта. Мадам Терешкова это уже хорошо пказала.
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13k
ВОВЧЕГ 57 минут назад
Ваша, наша не панемаит!
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19k
Mike Miller 58 минут назад
Среди представителей спорта, как и многих других профессий, связанных с физическим трудом, крайне мало действительно умных людей. Ещё меньше людей, обладающих ораторским даром. И уж совсем редко все это - развитый ум и ораторский дар - сходятся в спорсмене-чемпионе.
А наш электорат только таких и привечает.
Скажи мне кто твой друг....
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169
Оксид Бетона Час назад
Уткин заступился? Скорее наоборот - тонко протроллил: "девушка, знаменитая в обращении с шестом"...
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7k
Шурум-бурум Час назад
кличко не надо было лезть в политику, его тема - бокс(спорт) и жизнь в ФРГ... а Исимбаева просто не подготовила речь и переволновалась) у нее с интеллектом все в порядке, а кличко свой на ринге растерял) в его голове перемешались несколько языков так, что теперь у него нет родного...
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14k
dimitr Шурум-бурум 47 минут назад
В каком месте у нее с интеллектом порядок? Сколько ни слышал...
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7k
Шурум-бурум dimitr Полчаса назад
а ты по каким критериям оцениваешь интеллект?
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1k
ALISA2 Шурум-бурум Полминуты назад
Кличко не в политике, он мэр города Киева.
(Это так, для информации)
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6k
KOSTELLO Час назад
Когда Бог раздавал людям мозги, спортсмены были на тренировке
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7k
Kucher Час назад
Исимбаева, Хоркина, Кабаева, Карелин, Валуёв - они хотя бы действительно высококлассные спортсмены. А вот Кожевникова то каким местом в Думу попала?
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19k
Russo Turisto Kucher 57 минут назад
Вот каким местом

Вот каким местом
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13k
ВОВЧЕГ Kucher 56 минут назад
Не каким, а какими-дырками.
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19k
Mike Miller Kucher 55 минут назад
Если в Думу отбирать за спортивные заслуги, почему бы тогда не закрепить в очередном изнасиловании конституции выдачу соответствующего мандата одновременно с вручением олимпийской медали? Чё мурыжиться с этими выборами то? Люди же старались - медальку получили. Имеют право и законы для остальных выдумывать после этого. Так я понимаю?
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7k
Kucher Mike Miller Минуту назад
Если бы они не лезли в остальные сферы, а развивали именно массовый спорт, как было до 1991-го года, когда любой ребёнок мог прийти на стадион, или в аэроклуб, или в бассейн и бегать, бороться, прыгать с парашютом, летать на каком-нибудь Як-52, плавать. И родители бы за это не отдавали пол зарплаты, а все расходы бы ушли только на покупку формы. Вот тогда бы я сказал, что они действительно не зря там сидят. А пока что я результаты их деятельности не наблюдаю.
Там действительно должны быть те, кто достиг больших высот в своём деле, чтоб представлять интересы своих коллег. В том числе и спортсмены.
Но. Как все давно уже убедились. Заняв депутатской кресло, они напрочь забывают, зачем их туда посадили. Так что особой разницы нет спортсмен там, юрист, бизнесмен или бомж с вокзала.
Меня другой вопрос интересует.
Как туда попадают второсортные актриски из третьесортного сериала? Эти то чего такого достигли, чтоб стать "народными" избранниками и представлять чьи-то интересы?
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21k
aolti Час назад
Если она не вовлечена в путинскую коррупционную вертикаль, если она не ворует и не распиливает бюджет, если она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогает открывать новые спортшколы, выбивает для них спортинвентарь и финансирование, то честь ей и хвала. Даже если она не не владеет ораторским искусством.
Надо отличать заложников от террористов, и не проклинать или стыдить первых. Они хлебают позор своего положения сполна.
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30k
Элек Мек Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
dimitr Элек Мек 46 минут назад
Читала вечером пейджер, много думала©
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