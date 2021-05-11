Мужчины - это большие дети

В детстве мы думаем, что быть взрослым здорово, а потом вдруг вырастаем и узнаём, что теперь постоянно нужно что-то решать и нести ответственность — особенно, если ты суровый и самостоятельный мужчина. Но всегда ли при этом нужно оставаться запредельно серьёзным? Как оказалось, многие мужчины успешно продолжают покупать себе игрушки, мыльные пузыри и детские бассейны. И возможно, побыть иногда дурашливым ребёнком — это и есть секрет счастливой взрослой жизни!

Папа думал, что остался дома один, и я пошёл проверить, почему он так радостно смеётся