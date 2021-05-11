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Мужчины - это большие дети

Мужчины - это большие дети (18 фото)

Автор:
11 мая 2021 08:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мужчины   подборка   фото   
710
18

Эти 17 фото в очередной раз подтверждают эту теорию!

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Метки: Юмор   забавно   мужчины   подборка   фото   
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61k
Доктор Джонс 57 минут назад
А где картинка с радиоуправляемым вертолётиком?
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29k
Головасыр коричнештанник 13 минут назад
да так и есть ))) потому что, как только ты становишься серьёзным, то превращаешься в старика!
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