Мужчины - это большие дети

Эти 17 фото в очередной раз подтверждают эту теорию!
В детстве мы думаем, что быть взрослым здорово, а потом вдруг вырастаем и узнаём, что теперь постоянно нужно что-то решать и нести ответственность — особенно, если ты суровый и самостоятельный мужчина. Но всегда ли при этом нужно оставаться запредельно серьёзным? Как оказалось, многие мужчины успешно продолжают покупать себе игрушки, мыльные пузыри и детские бассейны. И возможно, побыть иногда дурашливым ребёнком — это и есть секрет счастливой взрослой жизни!
Папа думал, что остался дома один, и я пошёл проверить, почему он так радостно смеётся
Мой брат всегда мечтал поплавать с черепахами и сделал это вот так
С появлением ребёнка я понял, что детский манеж и правда очень удобен для игр
Увидел на станции мужчину, который пускал мыльные пузыри
Он поймал мой взгляд, подошёл и таинственно прошептал: «Никто никогда не заподозрит взрослого».
Не нужно устраивать войн со своим внутренним ребёнком
Сегодня мой парень купил прибор для печати этикеток
Моему мужу 32 года, и вот его новый бассейн
А вот что происходит, когда отправляешь мужа в магазин за продуктами
Как он объяснил, как раз сегодня была скидка на всё мороженое.
Из-за туч не смогли посмотреть на затмение, и папа сымпровизировал
Мой отец — король прыжков в воду
Зашла в комнату и обнаружила, что муж построил себе новый дом
У папы наконец появилась собственная приставка
Родители впервые в жизни купили кровать king size. Папа попросил доставщика сделать это фото
Тот момент, когда руки действительно не для скуки
Мы пошли в кафе, и папа 5 минут смотрел на меня вот так
Вот, что я увидел, когда наконец обратил внимание на его тарелку.
Если после этого вам захотелось срочно порадовать своего внутреннего ребёнка, то мы полностью вас поддерживаем!
Источник:
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