"Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге"

Барышня снимала видео и, похоже, просто хотела развести посетителей заведения на эмоции, но добилась вызова полиции.
Посетители пензенского фастфуда были удивлены появлению "роковой" блондинки, которая с места начала цепляться к парням и девушкам. Сначала она потребовала уступить ей место, а когда никто не встал и не отдал девушке стул, блогерша стала оскорблять всех подряд,при этом используя дикое количество мата. Досталось и работникам "Бургер Кинга", и охранникам заведения, и просто тем, кто подвернулся ей под руку.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика! Очень много ненормативной лексики!
Козыряла молодая хамка тем, что она несовершеннолетняя, и ей ничего не будет, а еще тем, что она сейчас позвонит некоему Ягову ( Гугл выдает, что человек с такой фамилией занимает в Пензе пост первого зампреда правительства области) и настанет полный и непоравимый армагеддон . В результате сотрудники фастфуда вызвали полицию, и на блогершу составили административный протокол.
В соцсетях удивляются, почему эту хамку никто не осадил? С другой стороны, похоже, она именно этого и добивалась - прилюдного скандала, и провокация была направлена на достижения конкретной цели.
Интересно, а родителям этого чудовища не стыдно за своего отпрыска?
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. держать до полиции, не просто чтоб акт составили, а заявление и в суд. Каждый. Нет времени - продайте юристам свое право возмещение морального вреда. А еще заявление в прокуратуру, тут статья УК - хулиганство светит
Неужели нельзя было всей опущенной компанией "аккуратно" выкинуть эту курицу на улицу?
А вот вопрос: если она несовершеннолетняя, то, наверное, за действия деточки должны отвечать родители? Там и всесильный Ягов не спасет (если, конечно, он не папа этой чувырлы).