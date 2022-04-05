"Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге"

Посетители пензенского фастфуда были удивлены появлению "роковой" блондинки, которая с места начала цепляться к парням и девушкам. Сначала она потребовала уступить ей место, а когда никто не встал и не отдал девушке стул, блогерша стала оскорблять всех подряд,при этом используя дикое количество мата. Досталось и работникам "Бургер Кинга", и охранникам заведения, и просто тем, кто подвернулся ей под руку.

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