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"Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге"

"Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" (4 фото)

Автор:
05 апреля 2022 08:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогер   бургер кинг   видео   пенза   провокация   скандал   тикток головного мозга   фастфуд   
766
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Барышня снимала видео и, похоже, просто хотела развести посетителей заведения на эмоции, но добилась вызова полиции.

Посетители пензенского фастфуда были удивлены появлению "роковой" блондинки, которая с места начала цепляться к парням и девушкам. Сначала она потребовала уступить ей место, а когда никто не встал и не отдал девушке стул, блогерша стала оскорблять всех подряд,при этом используя дикое количество мата. Досталось и работникам "Бургер Кинга", и охранникам заведения, и просто тем, кто подвернулся ей под руку.


Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика! Очень много ненормативной лексики!


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Козыряла молодая хамка тем, что она несовершеннолетняя, и ей ничего не будет, а еще тем, что она сейчас позвонит некоему Ягову ( Гугл выдает, что человек с такой фамилией занимает в Пензе пост первого зампреда правительства области) и настанет полный и непоравимый армагеддон . В результате сотрудники фастфуда вызвали полицию, и на блогершу составили административный протокол.


В соцсетях удивляются, почему эту хамку никто не осадил? С другой стороны, похоже, она именно этого и добивалась - прилюдного скандала, и провокация была направлена на достижения конкретной цели.


Интересно, а родителям этого чудовища не стыдно за своего отпрыска?

Источник:

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Метки: блогер   бургер кинг   видео   пенза   провокация   скандал   тикток головного мозга   фастфуд   
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15  комментариев
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Андрей Ма-С 47 минут назад
мда как говорится "не лицом, не умом" не удалась)
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6k
sumrаknn 56 секунд назад
Ну во-первых, это биомусор хочет известности - не стоит об этом посты лепить. Это существо не должно получать даже подлой известности.
2. держать до полиции, не просто чтоб акт составили, а заявление и в суд. Каждый. Нет времени - продайте юристам свое право возмещение морального вреда. А еще заявление в прокуратуру, тут статья УК - хулиганство светит
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Светин Папа Минуту назад
Ну она явно под химией и губы как у макаки срака.
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4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Завернуть её в обосанную простынь и на мороз.
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2k
Наблюдатель 12 минут назад
Это что за мразотная потаскуха...
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10k
Мистер Фикс 15 минут назад
Самый лучший способ выбесить провокатора - игнор
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9k
Rus77 20 минут назад
Какая она блогерша, называйте вещи своими именами - куесоска тупорылая!!!
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69
bonli Полчаса назад
крыса убогая, такой надо битой е.блище крошить!
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6k
AIRON_FIRST Полчаса назад
Лучше бы психбригаду вызвали для больной.
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8k
Игорь Полчаса назад
ну не знаю, после таких слов я вряд ли бы сдержался.
Неужели нельзя было всей опущенной компанией "аккуратно" выкинуть эту курицу на улицу?
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
Да она специально провоцировала, надеялась на драку.
А вот вопрос: если она несовершеннолетняя, то, наверное, за действия деточки должны отвечать родители? Там и всесильный Ягов не спасет (если, конечно, он не папа этой чувырлы).
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1k
emporio_ss 38 минут назад
ЭТО ПРОСТО УБЛЮДОЧНОЕ ОТРОДЬЕ
Ссылка coub.com
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
14k
Колька Валеркин сын 47 минут назад
Что-то мне подсказывает, что сейчас заинтересуются и этой шмарой и этим Яговом. И походу будет что-то типо Шурыгина версия я уже хз какая.
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