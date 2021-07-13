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"Перешла грань": блогершу из Нальчика затравили после того, как она выгуляла парня на поводке

"Перешла грань": блогершу из Нальчика затравили после того, как она выгуляла парня на поводке (6 фото)

Автор:
13 июля 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кабардино-Балкария   блогер   видео   нальчик   провокация   равенство полов   феминизм   
2626
6
Провокационное видео, по мнению Аиды, должно было доказать неравенство полов, но, похоже, эффект был обратным: поведение блогерши осудили примерно все. А местная кофейня и вовсе предложила бесплатный напиток тем, кто бросит в участников этой акции яйцо.

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Метки: Кабардино-Балкария   блогер   видео   нальчик   провокация   равенство полов   феминизм   
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36  комментариев
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37k
dima423 2 часа назад
че ж люди такие нервные...мне вот вообще как то покуй) Изза всех этих бурных реакций эти блогеры-куегеры и существуют и процветают... если бы всем было до них так же покуй как например мне, то их бы вообще не было))
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203k
Барон Мюнхгаузен 7 минут назад
Так ВСЕ?

Примерно половина, треть, четверть.

ВСЕ не может быть со словом "примерно"...


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5k
Свирепый Бамбр 9 минут назад
Зато сосет с проглотом!
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69k
Иван Полчаса назад
Хитрая сучка! Теперь свалит в европу. Предоставит скрины в инсте и попросит убежища. И ведь дадут, п.е.д.е.р.а.сты!
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23k
Батончик с маком 39 минут назад
Фубля. Подрастающая страпонщица с педерастом
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30k
Azesh 49 минут назад
никакого дела до этого нет. Законом не запрещено? Да пусть на здоровье гуляют, у каждой шлюшки свои игрушки.
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7k
Alexander 50 минут назад
А есть продолжение? Друг спрашивает
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6k
КОСТЯН 53 минуты назад
Очередная инсташлюха, незнающая как бы ей выделиться
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12k
Erorist Час назад
14 лет....

Не... с девицами нынче знакомится только сразу паспорт спрашивать надо.
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165
Nаnе First NameLаst Час назад
Какая блогерша? Малолетняя мокрощелка больше ничем не придумала похвастаться. Я думаю, что такие слова как домоводство, курс кройки и шитья введут эту мелочь в глубокий ступор. Такие не то что яичницу не смогут пожарить, но и своё бельё, прости господи в стиралке не смогут постирать
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7k
Перст Указующий Час назад
молодец деваха, уже знает, как поднять хайп
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3k
дед Сергей Час назад
Что за парень такой, что согласился на четвереньках ползать?
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
14 лет, а нее уже пол неровный
Крышу пусть проверит
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4k
rutt Час назад
Какбарда Кабарда, думал после чеченских геев горцы меня уже не удивят.
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853
Игорь Час назад
Если в таком юном возрасте её волнуют такие вопросы, хотелось бы узнать, она в школе вообще учится? Это там она сталкивается с половым неравенством? Или в семье? Заставляют мыть посуду вместо гулек и отвисания в интернете?
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1k
просто программист Час назад
14 лет?! Куда мы катимся? Что за родители у нее такие?
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88
TORNADO MARKETING Час назад
если все дружно забьют куй и не будут писать тонны комментов, то таких акций больше и не будет. Им что лайк, что дизлайк - трафик, внимание и т.д.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Эта блогерша,по ходу, у осла готова за лайки отсосать
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33k
Антон 2 часа назад
Блогер, синоним дебила. Идиоты на выгуле.
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1k
Broscan 2 часа назад
Да фиг с ней дурой малолетней!

Вот чел муж пола,он как дальше то!?
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Во-первых в этой акции нет ничего нового , а во-вторых она ровным счетом ничего не показывает , кроме отсутствия кругозора и вкуса ...
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