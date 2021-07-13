"Перешла грань": блогершу из Нальчика затравили после того, как она выгуляла парня на поводке

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Провокационное видео, по мнению Аиды, должно было доказать неравенство полов, но, похоже, эффект был обратным: поведение блогерши осудили примерно все. А местная кофейня и вовсе предложила бесплатный напиток тем, кто бросит в участников этой акции яйцо.
14-летняя блогерша из Нальчика (Кабардино-Балкария, Россия) Аида сняла ролик с парнем на поводке. Таким образом она хотела проиллюстрировать неравенство полов. "Но согласитесь, если бы было наоборот и на веревке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы „тигр“, „лев“ и так далее", - прокомментировала она свое видео.
Реакция соцсетей
Если юная Аида рассчитывала на бурную реакцию, то не прогадала. За пару дней под ее постом в Инстаграме и Тик-Токе собралось множество самых нелицеприятных комментариев, среди них были и с угрозами. Большинство пользователей Сети посчитали, что блогерша явно "перешла грань".
Многие из комментировавших видео заметили, что ролик снят рано утром и, похоже, нарушительница спокойствия вряд ли бы решилась повторить подобное среди бела дня. Досталось и парню, которого сочли бесхребетной амебой, идущей на поводу у малолетней дурочки.
Помимо обычного негодования нашлись и те, кто решил перейти к делу. Местная кофейня объявила флешмоб, согласно которому каждый, кто бросит яйцо в блогершу или обольет ее чем-нибудь, получит бесплатную чашку кофе. Этот призыв владелец кофейни опубликовал на своей личной странице в Инстаграм.
В сторис блогерша заметила, что ей поступает очень много угроз и она всерьез опасается за свою жизнь. Однако девушка предприняла кое-какие меры безопасности и извиняться за свое видео не собирается. Если кто-то воспринял его на свой счет, то это "его проблемы". "Если со мной что-то случится, последствия будут. Я хочу сказать этим людям: у нас в республике происходит столько всего, столько преступников, что только не творится. И вы подняли все свои связи, подняли людей только ради того, чтобы найти одну девочку? Вы серьёзно?" - удивляется Аида.
Судя по последним записям, она покинула Нальчик и была весьма довольна собой и хайпом. Интересно, что-нибудь или кто-нибудь сможет ее заставить извиниться?
Судя по последним записям, она покинула Нальчик и была весьма довольна собой и хайпом. Интересно, что-нибудь или кто-нибудь сможет ее заставить извиниться?
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Примерно половина, треть, четверть.
ВСЕ не может быть со словом "примерно"...
Не... с девицами нынче знакомится только сразу паспорт спрашивать надо.
Вот чел муж пола,он как дальше то!?