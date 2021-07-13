"Перешла грань": блогершу из Нальчика затравили после того, как она выгуляла парня на поводке

В сторис блогерша заметила, что ей поступает очень много угроз и она всерьез опасается за свою жизнь. Однако девушка предприняла кое-какие меры безопасности и извиняться за свое видео не собирается. Если кто-то воспринял его на свой счет, то это "его проблемы". "Если со мной что-то случится, последствия будут. Я хочу сказать этим людям: у нас в республике происходит столько всего, столько преступников, что только не творится. И вы подняли все свои связи, подняли людей только ради того, чтобы найти одну девочку? Вы серьёзно?" - удивляется Аида.

Судя по последним записям, она покинула Нальчик и была весьма довольна собой и хайпом. Интересно, что-нибудь или кто-нибудь сможет ее заставить извиниться?