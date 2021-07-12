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"Чтоб ты сдохла, кобыла!": неадекватная мамаша устроила дебош в "Макдональдсе"

"Чтоб ты сдохла, кобыла!": неадекватная мамаша устроила дебош в "Макдональдсе" (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: великий новгород   видео   еда   макдональдс   скандал   фастфуд   
664
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1
Молодой женщине с ребенком не понравилось, что зал полон и кассир прямо перед ее носом прекратил принимать заказы. Она не сдержалась и высказалась.

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Метки: великий новгород   видео   еда   макдональдс   скандал   фастфуд   
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15  комментариев
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12k
* Полчаса назад
Сначала творят дичь, а потом извиняются и просят удалить... Может не творить дичь сначала? :-) Да не, бред какой-то...
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5k
Shade116 5 секунд назад
Честно, прям "двоечку" охота ей втащить.
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27k
Игорь 43 секунды назад
Я-то тоже скоро выйду уже с этой Планеты. А детям еще жить да жить среди таких чмошников.

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4k
torum11 57 секунд назад
чё все злые то такие?!!
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−29
Kirill Samuilov 16 минут назад
Сначала эта яжемать в лицо своему отпрыску помои изливает, а потом верещать будет "подумайте о детях". Втащить с вертухи пока еще не нарожала.
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594
сеньор Леонсио 17 минут назад
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129
Отец Пигидий 23 минуты назад
То, что в безмозглую обладательницу кончили и она не решилась на аборт, еще не делает её матерью. На видео лишь конченая быдлятина со своей личинкой, из которой увы вырастет нечто похожее.
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6k
Игорь Полчаса назад
Это каким недоумком надо быть - что бы жить с такой ТП?
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8k
krivsan 36 минут назад
Вот нах,,, я фишки, все с Яп тянут, увидел там, через неделю на фишках
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