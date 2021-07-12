"Чтоб ты сдохла, кобыла!": неадекватная мамаша устроила дебош в "Макдональдсе"

Грязно ругаясь, она сцепилась с покупателями. Как свидетельствуют очевидцы, сначала "яжемать" перевернулся чей-то поднос с едой, потом стала оскорблять посетителей заведения, пытавшихся образумить.

"Слышь ты, кобыла, ты в зеркало на себя смотрела? Похудей сначала!" - эти и подобные фразы одна за другой сыпались из уст молодой матери с ребенком на руках. Требуя к себе исключительного отношения, она смогла добиться прихода охраны, которая под белы рученьки проводили сопротивлявшуюся женщину из "Макдональдса".