"Чтоб ты сдохла, кобыла!": неадекватная мамаша устроила дебош в "Макдональдсе"

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Молодой женщине с ребенком не понравилось, что зал полон и кассир прямо перед ее носом прекратил принимать заказы. Она не сдержалась и высказалась.
В одном из ресторанов быстрого питания Великого Новгорода молодая женщина с ребенком на руках устроила настоящий скандал. Ей не понравилось абсолютно все: и слишком большое количество народу, собравшегося перекусить, и медленно работающие сотрудники "Макдональдса", и то обстоятельство, что кассир временно прекратила принимать заказы, чтобы успеть выдать оформленные ранее.
Грязно ругаясь, она сцепилась с покупателями. Как свидетельствуют очевидцы, сначала "яжемать" перевернулся чей-то поднос с едой, потом стала оскорблять посетителей заведения, пытавшихся образумить.
"Слышь ты, кобыла, ты в зеркало на себя смотрела? Похудей сначала!" - эти и подобные фразы одна за другой сыпались из уст молодой матери с ребенком на руках. Требуя к себе исключительного отношения, она смогла добиться прихода охраны, которая под белы рученьки проводили сопротивлявшуюся женщину из "Макдональдса".
"Слышь ты, кобыла, ты в зеркало на себя смотрела? Похудей сначала!" - эти и подобные фразы одна за другой сыпались из уст молодой матери с ребенком на руках. Требуя к себе исключительного отношения, она смогла добиться прихода охраны, которая под белы рученьки проводили сопротивлявшуюся женщину из "Макдональдса".
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Как сообщают СМИ, ролик с инцидентом, записанный очевидцами, быстро разлетелся по соцсетям. Появился он и в городском паблике, откуда его дебоширка, извинившись за свое поведение, попросила удалить, ссылаясь на то, что видео было опубликовано без ее согласия. Администрация паблика заметила, что извиняться нужно перед посетителями заведения и теми, кого женщина лично оскорбляла, и согласия на публикацию от героини дня не нужно. Инцидент происходил в общественном месте с большим количеством свидетелей, да и видео может оказаться не единственным - очень уж нестандартным было поведение дамы.
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