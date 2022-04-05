17 фотографий, которые показывают неостановимый ход времени

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Есть много способов узнать время. Люди прошли большой путь — от солнечных часов и церковных колоколов до наручных часов, цифровых будильников и смартфонов. Но есть и другие способы увидеть и измерить течение времени.
1. "Рак отнял у меня волосы, когда мне было 18. Побочные эффекты химиотерапии, к сожалению, не позволили им отрасти снова"
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9. "Тогда и сейчас: моя бабушка, ее сестра и ее двоюродные братья. Верхнее фото сделано в 1938 году, второе в 2018 году"
10. "Чайный налёт в кружке, образовавшийся за долгое-долгое время. Чтобы приготовить чай, даже чайный пакетик не нужен!"
11. "71 год назад моя бабушка встречалась с этим парнем. Они снова встретились 2 года назад и недавно поженились"
12. "4 года назад я сфотографировал своего сына. С годами его поведение по утрам не изменилось. Типичная сова..."
14. "Удивительно, как много и и при этом как мало может измениться за 5 лет. Я люблю этих парней (я в центре"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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