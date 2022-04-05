17 фотографий, которые показывают неостановимый ход времени

Есть много способов узнать время. Люди прошли большой путь — от солнечных часов и церковных колоколов до наручных часов, цифровых будильников и смартфонов. Но есть и другие способы увидеть и измерить течение времени.

1. "Рак отнял у меня волосы, когда мне было 18. Побочные эффекты химиотерапии, к сожалению, не позволили им отрасти снова" 0 Источник:

2. "Как мое обручальное кольцо деформировало мой палец за почти 7 лет" 0 Источник:

×

×

3. "Маленький камешек постепенно просверлил идеально круглую дырку в большом камне" 0 Источник:

4. "День и ночь в Нууке, Гренландия" 0 Источник:

5. "Моя мама и я — лучшие друзья тогда, лучшие друзья сейчас" 0 Источник:

6. "Тогда и сейчас. Ничего не изменилось" 0 Источник:

7. "Мой Зевс четыре года назад и сейчас. С ума сойти, как мы с ним изменились" 0 Источник:

8. "Моя 78-летняя бабушка когда-то и сейчас" 0 Источник:

9. "Тогда и сейчас: моя бабушка, ее сестра и ее двоюродные братья. Верхнее фото сделано в 1938 году, второе в 2018 году" 0 Источник:

10. "Чайный налёт в кружке, образовавшийся за долгое-долгое время. Чтобы приготовить чай, даже чайный пакетик не нужен!" 0 Источник:

11. "71 год назад моя бабушка встречалась с этим парнем. Они снова встретились 2 года назад и недавно поженились" 0 Источник:

12. "4 года назад я сфотографировал своего сына. С годами его поведение по утрам не изменилось. Типичная сова..." 0 Источник:

13. "До и после спасения. Наш кот Гамильтон очень изменился" 0 Источник:

14. "Удивительно, как много и и при этом как мало может измениться за 5 лет. Я люблю этих парней (я в центре" 0 Источник:

15. "За 15 лет изменилось всего несколько вещей..." 0 Источник:

16. "Тогда и сейчас" 0 Источник: