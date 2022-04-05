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17 фотографий, которые показывают неостановимый ход времени

17 фотографий, которые показывают неостановимый ход времени (17 фото)

Автор:
05 апреля 2022 09:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: Время летит   время неумолимо   картинка дня   неумолимость времени   прошли годы   спустя годы   тогда и сейчас   фото тогда и сейчас   ход времени   
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Есть много способов узнать время. Люди прошли большой путь — от солнечных часов и церковных колоколов до наручных часов, цифровых будильников и смартфонов. Но есть и другие способы увидеть и измерить течение времени.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время летит   время неумолимо   картинка дня   неумолимость времени   прошли годы   спустя годы   тогда и сейчас   фото тогда и сейчас   ход времени   
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