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«Старые фото в реальной жизни»: 30 снимков, которые запечатлели течение времени

«Старые фото в реальной жизни»: 30 снимков, которые запечатлели течение времени (31 фото)

Автор:
30 марта 2022 08:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   Время   вокруг света   путешествия   сравнение   старые фото   тогда и сейчас   
2458
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Reddit-сообщество «Старые фотографии в реальной жизни» посвящено контрасту между прошлым и настоящим — участники сравнивают снимки одних и тех же мест, сделанные в разные годы, чтобы продемонстрировать, как сильно на них повлияло время. А в некоторых случаях — и то, как они почти не изменились за десятки и даже сотни лет.

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Мост Аркадико был построен между 1300 и 1190 годами до нашей эры, что делает его одним из самых древних в мире арочных мостов. Он был построен на дороге, которая соединяла Тиринф с Эпидавром и была частью более крупной системы военных дорог.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Время   вокруг света   путешествия   сравнение   старые фото   тогда и сейчас   
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4  комментария
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2k
vasilykopkov 56 минут назад
Зелёную скамейку так и не разглядел.
Особенно на черно-белом фото...
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4k
Rubiroid_47 40 минут назад
Какого черта по мосту для колесниц люди ходють?
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37
Юлия Lika Bell 54 минуты назад
Интересно. Вот только на сам сайт Reddit я в обиде)))
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