«Старые фото в реальной жизни»: 30 снимков, которые запечатлели течение времени

Reddit-сообщество «Старые фотографии в реальной жизни» посвящено контрасту между прошлым и настоящим — участники сравнивают снимки одних и тех же мест, сделанные в разные годы, чтобы продемонстрировать, как сильно на них повлияло время. А в некоторых случаях — и то, как они почти не изменились за десятки и даже сотни лет.
1. "1982-2020. Более сорока лет защиты городского планирования в пользу деревьев, пешеходов и велосипедистов в Утрехте, Нидерланды"
5. "Мур Холл, графство Мейо, Ирландия. Сгорел в 1923 году, отвоеван природой". 1800-е годы по сравнению с сегодняшним днем
7. Впервые за 76 лет ветеран Второй мировой войны Роберт Уайт стоит рядом с местом, где он приземлился в Германии после прыжка с парашютом в марте 1945 года
Мост Аркадико был построен между 1300 и 1190 годами до нашей эры, что делает его одним из самых древних в мире арочных мостов. Он был построен на дороге, которая соединяла Тиринф с Эпидавром и была частью более крупной системы военных дорог.
10. Храм Бхитаргаон, Канпур, Индия. 1875 и 2011 года. Построен в 5 веке н.э. и отремонтирован британцами в 1901 году.
11. Как Ктесифонская арка могла выглядеть в 600 году нашей эры по сравнению с ее руинами в Ираке в 2021 году
16. Панча Ратха, Махабалипурам, Индия. Монолитные храмы, вырезанные из гранита между 630 и 668 годами н.э., объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рисунок 1825 г. и сейчас
20. Плантация Хоуп, Виндзор, Северная Каролина, построена примерно в 1803 году. До и после реставрации
23. "В 2020 году я случайно сделал такую же фотографию, как и мой отец сделал в отпуске в 1965 году. Национальный парк Шенандоа"
29. "Фермерский дом 1912-2022 гг. (особенно хотелось бы отметить, что зеленая скамейка простояла на крыльце не менее 110 лет)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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