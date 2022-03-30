«Старые фото в реальной жизни»: 30 снимков, которые запечатлели течение времени

Reddit-сообщество «Старые фотографии в реальной жизни» посвящено контрасту между прошлым и настоящим — участники сравнивают снимки одних и тех же мест, сделанные в разные годы, чтобы продемонстрировать, как сильно на них повлияло время. А в некоторых случаях — и то, как они почти не изменились за десятки и даже сотни лет.