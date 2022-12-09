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35 предметов, жизнь которых была очень насыщенной

35 предметов, жизнь которых была очень насыщенной

Автор:
09 декабря 2022 16:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   вода камень точит   время неумолимо   износ   изношенность   неумолимость времени   сравнение   старение   старое и новое   старые вещи   
1170
36
Если какой-то вещью пользоваться долго, изо дня в день, это обязательно на ней скажется. Могут измениться размеры, форма, масса, состояние поверхности. Время состарит материал, из которого она изготовлена, и его свойства также необратимо поменяются. Вот примеры вещей, которые явно прожили долгую жизнь и хорошо послужили людям!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   вода камень точит   время неумолимо   износ   изношенность   неумолимость времени   сравнение   старение   старое и новое   старые вещи   
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4  комментария
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16k
Александр Час назад
Ключ на первой фотке сделан из говна. Он не должен так изнашиваться.
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9k
Ф Ив 24 минуты назад
Тут в большинстве своем свидетельства скорее не о длительном и насыщенном использовании предмета, а о неважном качестве материалов из которых он изготовлен.
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2k
kirka72 Полчаса назад
Ага, а на 28 фото клюшку доиграли до такого состояния?
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787
Сергей Ковалев Полчаса назад
На 17 снимке явно видно, что на ноуте "работали" без устали!
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