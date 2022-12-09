35 предметов, жизнь которых была очень насыщенной

Если какой-то вещью пользоваться долго, изо дня в день, это обязательно на ней скажется. Могут измениться размеры, форма, масса, состояние поверхности. Время состарит материал, из которого она изготовлена, и его свойства также необратимо поменяются. Вот примеры вещей, которые явно прожили долгую жизнь и хорошо послужили людям!

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