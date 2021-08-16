35 объектов, искаженных самим временем

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Ничто не ускользает от власти Времени. Как ни пытайся замедлить его ход, это невозможно. Вот наглядное доказательство того, что время неумолимо и в целом весьма быстротечно. Даже очень крепкие вещи - и те ветшают под его напором!
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8. Монета, закрепленная в альбоме клейкой лентой, потемнела везде, за исключением места крепления
9. Американский доллар свободы (ALD), который носили с собой более 50 лет, потому что "у мужчины всегда должен быть доллар в кармане"
13. Слева - как должен выглядеть брелок, справа - как он выглядит после долгих лет использования
18. Цвет этой бронзовой статуи Криштиану Роналду тускнеет в тех местах, где люди касаются ее чаще всего
21. Эта экспозиция в музее Ашмола (Оксфорд) показывает, как прикосновения к произведениям искусства влияют на материал
22. "Биоразлагаемые" чашки, которые 15 лет провели в компостере. Все остальное превратилось в грязь и труху, кроме них
24. Гниющая тыква, изображающая злой гриб Гумбу (из игры Mario) больше похожа на Гумбу, чем поначалу
32. Темные пятна на деревянной обшивке в этой старой кофейне находятся там, где раньше сидели люди
33. Ступеньки лестницы на Великой Китайской стене. Как вы думаете, сколько людей ходили по ним?
34. Один из старейших в мире знаков "Осторожно, злая собака", найденный в руинах города Помпеи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Серьёзно? Тускнеет в тех местах, которые натирают? Ну проверяй ты перевод после публикации! Что сложного-то?
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Так кто из них рос-рос и врос - металлическое ограждение или всё-таки дерево.
серьёзно? хреновая реклама.
а, не - переходи на тёмную сторону! у нас есть пепси! так норм!