35 объектов, искаженных самим временем

Ничто не ускользает от власти Времени. Как ни пытайся замедлить его ход, это невозможно. Вот наглядное доказательство того, что время неумолимо и в целом весьма быстротечно. Даже очень крепкие вещи - и те ветшают под его напором!

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1. Кодовый замок, найденный на пляже 0 Источник:

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2. Заброшенный торговый автомат 0 Источник:

3. Наслоения краски на старой эстакаде, накопившиеся за многие годы 0 Источник:

4. Металлическое ограждение, вросшее в дерево 0 Источник:

5. Знак "Дерево, поглощающее детей" 0 Источник:

6. Татуировка, расплывшаяся во время беременности и превратившаяся в 3D 0 Источник:

7. Коробка цветных карандашей после того, как термиты съели всю древесину 0 Источник:

8. Монета, закрепленная в альбоме клейкой лентой, потемнела везде, за исключением места крепления 1 Источник:

9. Американский доллар свободы (ALD), который носили с собой более 50 лет, потому что "у мужчины всегда должен быть доллар в кармане" 0 Источник:

10. Перегоревшая лампа микроволновой печи 0 Источник:

11. Одинаковые брелоки - старый и новый 0 Источник:

12. Одна и та же игрушка с разницей в 27 лет 0 Источник:

13. Слева - как должен выглядеть брелок, справа - как он выглядит после долгих лет использования 0 Источник:

14. На пластиковом бейдже остался отпечаток фотографии 0 Источник:

15. По-настоящему старый нож 0 Источник:

16. Автомобиль на дереве. Сколько же лет должно было пройти? 0 Источник:

17. Часть статуи затерта до блеска - видимо, это какой-то ритуал 1 Источник:

18. Цвет этой бронзовой статуи Криштиану Роналду тускнеет в тех местах, где люди касаются ее чаще всего 0 Источник:

19. Ботинки, прослужившие шесть лет, и новые 0 Источник:

20. Старый медный мелок позеленел от времени 0 Источник:

21. Эта экспозиция в музее Ашмола (Оксфорд) показывает, как прикосновения к произведениям искусства влияют на материал 0 Источник:

22. "Биоразлагаемые" чашки, которые 15 лет провели в компостере. Все остальное превратилось в грязь и труху, кроме них 0 Источник:

23. "Может быть, кто-нибудь меня толкнет? Эту колымагу давно не заводили" 0 Источник:

24. Гниющая тыква, изображающая злой гриб Гумбу (из игры Mario) больше похожа на Гумбу, чем поначалу 0 Источник:

25. Кубические кристаллы, растущие в старом пластилине Play-Doh 0 Источник:

26. Справа - лопата после посадки 90 000 деревьев 0 Источник:

27. Любимая собачья игрушка "фрисби". Другой диск не нужен, хозяин, дай нам этот! 0 Источник:

28. 100 лет назад кто-то потерял кошелек для монет 0 Источник:

29. Кладбище телефонных будок в Великобритании 0 Источник:

30. Берлинская стена: слои аэрозольной краски для граффити 0 Источник:

31. Кусок кирпичной стены, превратившийся в гигантскую морскую гальку 0 Источник:

32. Темные пятна на деревянной обшивке в этой старой кофейне находятся там, где раньше сидели люди 0 Источник:

33. Ступеньки лестницы на Великой Китайской стене. Как вы думаете, сколько людей ходили по ним? 0 Источник:

34. Один из старейших в мире знаков "Осторожно, злая собака", найденный в руинах города Помпеи 0 Источник: