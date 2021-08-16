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35 объектов, искаженных самим временем

35 объектов, искаженных самим временем (36 фото)

Автор:
16 августа 2021 14:43
Сообщество : Картинка дня
Метки: Время   бег времени   воздействие   картинка дня   спустя годы   старое и новое   
10315
36
Ничто не ускользает от власти Времени. Как ни пытайся замедлить его ход, это невозможно. Вот наглядное доказательство того, что время неумолимо и в целом весьма быстротечно. Даже очень крепкие вещи - и те ветшают под его напором!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   бег времени   воздействие   картинка дня   спустя годы   старое и новое   
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16  комментариев
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11k
uutb 13 часов назад
Комментарий к фото
Есть такое)
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6k
mbr 3 часа назад
800 лет он учил джедаев... вот и стерся
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10k
Pochiniks 5 часов назад
"Цвет этой бронзовой статуи Криштиану Роналду тускнеет в тех местах, где люди касаются ее чаще всего"
Серьёзно? Тускнеет в тех местах, которые натирают? Ну проверяй ты перевод после публикации! Что сложного-то?
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36k
Андрей 6 часов назад
4. Металлическое ограждение, вросшее в дерево
_____________________________________________

Так кто из них рос-рос и врос - металлическое ограждение или всё-таки дерево.
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90
Rom 7 часов назад
Аффтар, молодец! Свежий, продуманный, прекрасный пост! Половина этих фотографий появляется постоянно, не реже раза в месяц. Особенно карандаши, которые термиты сожрали...это вообще, раз в неделю везде. Не забудь через несколько дней эту фотку еще раз выставить. И посмотри, может еще не все постоянно повторяющиеся фото выложил?
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1k
Женя Женя78 9 часов назад
это обычные пластиковые стаканчики.
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9k
wild cat 9 часов назад
дарт вейдер в детстве пил пепси?
серьёзно? хреновая реклама.

а, не - переходи на тёмную сторону! у нас есть пепси! так норм!
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740
Лимонадный Джо 10 часов назад
С китайской стеной ещё есть вопросы. Просто надо знать,из чего построен данный элемент конструкции. Если из песчаника или ракушечника,то износ будет очень быстрый и сильный.
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4k
Mike Snow 11 часов назад
Что нужно делать с ботинками чтобы их так ушатать за 6 лет? Чтобы тебя пьяного тащили носами по асфальту? У меня в данный момент в пользовании обувь которой до 10 лет и ничего подобного не наблюдается.
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6k
Elena Ki 12 часов назад
Опять дебильный перевод! Не кружки, а стаканы. Автор никогда не видел кружек?
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250
mi mi 13 часов назад
Авто на дереве бред ибо деревья растут за счет новых побегов макушки, а не вытягивания ствола.
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