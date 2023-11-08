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Реакция соцсетей на арест Аяза Шабутдинова

Реакция соцсетей на арест Аяза Шабутдинова

Автор:
08 ноября 2023 08:43
Сообщество : Юмор
Метки: Аяз Шабутдинов   Мемы   Прикол   Социальные сети   Юмор   реакция соцсетей   
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Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в конце прошлой недели. Данный молодой человек инфоцыганской наружности сам называет себя предпринимателем, популяризатором бизнеса и автором телеграм-канала. ФНС и МВД именуют его мошенником. Видимо, где-то не фортануло, не получилось... Что же об Аязе думают пользователи социальных сетей?
На Фишках, кстати, уже были посты про Аяза. Если кто не в курсе, чем занимается данная личность, то есть вот такая подробная статья. Здесь писали про его задержание. А тут отметили, что суд отправил Шабутдинова в СИЗО. Повторять в данном посте всё вышесказанное не имеет смысла. А вот поиздеваться над нехорошим человеком вполне можно.
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Вместо эпилога будет загадка

Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка,
Важная походка.
Раньше всех встает,
Голосисто поет.

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Метки: Аяз Шабутдинов   Мемы   Прикол   Социальные сети   Юмор   реакция соцсетей   
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11k
Том Сойер 19 минут назад
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Олег 3 минуты назад
Кто это вообще? Я живу в другом мире или что-то в жизни не понимаю?
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83k
Доктор Джонс 16 минут назад
Хватит пиарить какое-то неведомое говно!
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Бернгард Кёне

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