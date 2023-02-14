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Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать

Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать

Автор:
14 февраля 2023 18:42
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   алкоголик   алкоголь   вино   выпивка   смех   
1569
15

Алкоголь - зло, вред, запрещено для беременных и детей. Но многие люди не представляют свою жизнь без рюмки или бутылки чего-то согревающего. Перед вами юмористическая подборка, которая отлично описывает их жизнь.

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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   алкоголик   алкоголь   вино   выпивка   смех   
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7  комментариев
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1k
Росомаха Час назад
Трезвенники , после антидепресантов сразу в наркоманы попадают, а мы держимся!!!
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11k
кот базилий 11 минут назад
Актер Н. Кутузов сыгравший ведьму в фильме "Вий" без грима. Пил всю жизнь не просыхая и дожил до 80-ти.
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15k
ss 56 минут назад
Они болеют и не живут до ста лет. Просто они так выглядят в 35...

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