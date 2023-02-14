Типичный алкоголик: убойные ситуации из жизни людей, обожающих выпивать

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Алкоголь - зло, вред, запрещено для беременных и детей. Но многие люди не представляют свою жизнь без рюмки или бутылки чего-то согревающего. Перед вами юмористическая подборка, которая отлично описывает их жизнь.
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