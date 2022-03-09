Трагическая судьба первого Буратино

Вера Фёдоровна рассказывала: "В стоматологическом кабинете он кричал так, что мы не могли этого вынести. Доктор сказала: "Зачем вам из ребёнка делать киноактера?" И мы решили отказаться от роли". После отказа Кобликова режиссёр вынужден был искать Буратино заново и тогда-то и утвердили Диму Иосифова. Мама Коли сожалеет о том решении, ведь судьба мальчика могла сложиться совершенно иначе. Кстати, в фильме оставили кадры с Колей - это момент превращения из полена в мальчика, на 12 и 13 минутах.

Потрясающая логика... "Мы не хотим вообще напрягаться, поэтому почему бы вашему сыну просто не нарушить все договоренности, сорвать съемки, поступиться своими желаниями и ходить с половиной зуба?"