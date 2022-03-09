Трагическая судьба первого Буратино

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В 1975 году на экраны вышел музыкальный фильм "Приключения Буратино". Актерский состав был великолепным: Ролан Быков, Рина Зелёная, Владимир Этуш, Елена Санаева, Владимир Басов. Дети-актеры старались не уступать в мастерстве своим старшим коллегам.
После выхода фильма ребята стали известны на весь Советский Союз. Дмитрий Иосифов (Буратино) стал режиссёром, актером и сценаристом. Татьяна Проценко (Мальвина) стала литератором, Томас Аугустинас (Артемон) - бизнесменом в Канаде, а Роман Столкац (Пьеро) - педиатром. Но мало кто знает, что первым утвержденным на роль Буратино был не Дима Иосифов, а Коля Кобликов.
Режиссёр Леонид Нечаев мгновенно утвердил мальчика, который покорил его своим обаянием и артистичностью. Съемки шли уже два месяца, когда Колю случайно толкнули на лестнице. Падение было неудачным, у него откололся кусочек переднего зуба. Так как широкая улыбка главного героя была важна для сюжета, то Коле и его маме дали паузу, чтобы они восстановили у стоматолога зуб.
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Мама Коли Вера Фёдоровна рассказывала, что Нечаев не хотел терять уже отснятый материал, поэтому не искал дублера, а ждал, когда у мальчика восстановится зуб. Советская стоматология была жестока - никакого обезболивающего и хоть какого-то подхода к испуганному ребенку.
Вера Фёдоровна рассказывала: "В стоматологическом кабинете он кричал так, что мы не могли этого вынести. Доктор сказала: "Зачем вам из ребёнка делать киноактера?" И мы решили отказаться от роли". После отказа Кобликова режиссёр вынужден был искать Буратино заново и тогда-то и утвердили Диму Иосифова. Мама Коли сожалеет о том решении, ведь судьба мальчика могла сложиться совершенно иначе. Кстати, в фильме оставили кадры с Колей - это момент превращения из полена в мальчика, на 12 и 13 минутах.
Потрясающая логика... "Мы не хотим вообще напрягаться, поэтому почему бы вашему сыну просто не нарушить все договоренности, сорвать съемки, поступиться своими желаниями и ходить с половиной зуба?"
Потрясающая логика... "Мы не хотим вообще напрягаться, поэтому почему бы вашему сыну просто не нарушить все договоренности, сорвать съемки, поступиться своими желаниями и ходить с половиной зуба?"
Став звездой советского кино Коля коликов мог бы попасть в армии в военный ансамбль и вернуться домой. Но нет. После того, как его старший брат отслужил в Западной группе войск в Германии и вернулся, Коля пошел в призывной пункт, заявив маме, что поедет туда, куда его отправят. Кобликов оказался в учебной части в Фергане, а уже оттуда его отправили в Афганистан. В 1985 году Николай Кобликов принял участие в шести боевых операциях и потом подорвался на мине, выводя солдат из окружения. Через две недели, в госпитале, он умер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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