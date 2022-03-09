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Трагическая судьба первого Буратино

Трагическая судьба первого Буратино (6 фото)

Автор:
09 марта 2022 13:35
Сообщество : RealFishki
Метки: биография   дети   интересное   история   кино   советское кино   судьба   
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В 1975 году на экраны вышел музыкальный фильм "Приключения Буратино". Актерский состав был великолепным: Ролан Быков, Рина Зелёная, Владимир Этуш, Елена Санаева, Владимир Басов. Дети-актеры старались не уступать в мастерстве своим старшим коллегам.
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Источник:

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Метки: биография   дети   интересное   история   кино   советское кино   судьба   
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5  комментариев
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ОлегМ Час назад
Дааа. Советская стомотология, это было что то.В школе, я не припомню чего боялся больше, чем зубного врача.Хорошо что они по-моему один раз в год на обследование приезжали.
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20k
Егор Час назад
Да уж, случайно толкнули на лестнице...
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