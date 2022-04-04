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"Даже курить можно!": как выглядит тюрьма в Швейцарии

"Даже курить можно!": как выглядит тюрьма в Швейцарии (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 08:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Швейцария   видео   заключенные   интересно   сидельцы   тюрьма   экскурсия   
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Экскурсия по новой швейцарской тюрьме. Спойлер: почти как хостел на минималках.

Говорят, что по качеству швейцарские тюрьмы приближаются к некоторым общагам в странах постсоветского пространства. Утверждать сие не беремся, но посмотреть, как сидят другие наверняка многим будет интересно.



Кстати, не так давно в Швейцарии даже объявляли кастинг среди волонтеров, которые согласились бы посидеть в новой тюрьме, чтобы, так сказать, опробовать ее на предмет комфорта. И желающих было хоть отбавляй. А как иначе? Кормежка бесплатная, средства связи на месте - чем не дом отдыха на минималках?


Источник:

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Метки: Швейцария   видео   заключенные   интересно   сидельцы   тюрьма   экскурсия   
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7  комментариев
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4k
leto2016 53 минуты назад
Один телек на двоих, это же чистое издевательство.
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20k
BiZ 2 минуты назад
пульта хоть два? а то не поеду
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9k
Ivan 48 минут назад
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449
Lao Час назад
Беженцы из мусульманских стран скоро это изменят!
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−20
Александр Жуков Час назад
Загнивающая страна!
Мне так Соловьев по телевизору сказал.
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−19
HalloFreeSpace Час назад
Можно мне туда в отпуск ? )))
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