"Даже курить можно!": как выглядит тюрьма в Швейцарии

Кстати, не так давно в Швейцарии даже объявляли кастинг среди волонтеров, которые согласились бы посидеть в новой тюрьме, чтобы, так сказать, опробовать ее на предмет комфорта. И желающих было хоть отбавляй. А как иначе? Кормежка бесплатная, средства связи на месте - чем не дом отдыха на минималках?