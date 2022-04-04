"Даже курить можно!": как выглядит тюрьма в Швейцарии

Экскурсия по новой швейцарской тюрьме. Спойлер: почти как хостел на минималках.
Говорят, что по качеству швейцарские тюрьмы приближаются к некоторым общагам в странах постсоветского пространства. Утверждать сие не беремся, но посмотреть, как сидят другие наверняка многим будет интересно.
Источник:
Кстати, не так давно в Швейцарии даже объявляли кастинг среди волонтеров, которые согласились бы посидеть в новой тюрьме, чтобы, так сказать, опробовать ее на предмет комфорта. И желающих было хоть отбавляй. А как иначе? Кормежка бесплатная, средства связи на месте - чем не дом отдыха на минималках?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение
- Одна из попыток создать идеальное место заключения: вращающиеся тюрьмы
- Больше всего дорог не в России: сравнение размеров дорожной сети разных стран
- Гамсутль — село-призрак в Дагестане
- Побег из Алькатраса: жестокая история
Понравилось20
Мне так Соловьев по телевизору сказал.